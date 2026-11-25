Tuyển thủ Nguyễn Lê Phát của Ninh Bình FC.

Sức trẻ trong đội hình của Ninh Bình FC

Ninh Bình FC là một đội bóng trẻ, mới chỉ gia nhập V-League một, hai mùa bóng nhưng đã sớm trở thành một đối thủ nặng ký ở sân chơi quốc nội. Đội bóng này không chỉ thể hiện sức mạnh bằng những bản hợp đồng "bom tấn" với các ngôi sao mà còn biết nhìn xa khi đầu tư cho các chân sút trẻ.

Trong đội hình của Ninh Bình FC hiện tại sở hữu nhiều gương mặt tài năng: Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt…

Người hâm mộ bóng đá cả nước không hề xa lạ với tên tuổi cầu thủ trẻ Nguyễn Lê Phát sinh năm 2007, quê tỉnh Đắk Nông (cũ) nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Lê Phát trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, từng tập huấn tại CLB Deinze (Bỉ) năm 2023 và giành chức vô địch Giải U21 Quốc gia 2025 đồng thời là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tại Ninh Bình FC, Lê Phát thi đấu ở vị trí tiền đạo hoặc tiền đạo cánh, cũng thường xuyên ra sân trong đội hình chính thi đấu tại V-League 1. Cầu thủ này từng khoác áo các đội U17, U20 và U23 Việt Nam, góp mặt trong hành trình giành Huy chương Vàng SEA Games 2025 và Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 (ghi 1 bàn vào lưới U23 UAE). Tháng 11/2026, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days. Lê Phát thi đấu chói sáng ở vòng 7 V-League 1 mùa 2026-2027, với những bàn thắng quan trọng giúp Ninh Bình FC thắng trận.

Cá nhân Lê Phát lọt tốp cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất giải Vô địch quốc gia, với 4 bàn sau 7 trận, là cầu thủ triển vọng khi mới 19 tuổi. Mới chỉ 19 tuổi nhưng tài năng đã sớm phát lộ, rồi đây vai trò của Nguyễn Lê Phát sẽ còn ngày càng quan trọng hơn nữa tại Ninh Bình FC.

Một gương mặt trẻ khác rất đáng chú ý là Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 2003, người Hải Phòng, từng từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, trước khi gia nhập Phù Đổng Ninh Bình vào năm 2024. Tại Ninh Bình FC, Quốc Việt thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trong hành trình thi đấu của mình, Quốc Việt từng gặt hái nhiều danh hiệu cùng các đồng đội như: 6 lần giành Vua phá lưới từ U13 đến U21; 3 chức vô địch U23 Đông Nam Á, Huy chương Vàng SEA Games năm 2025 hay chức vô địch hạng Nhất cùng Phù Đổng Ninh Bình. Quốc Việt được biết đến nhiều nhất và gây ấn tượng mạnh bởi dấu ấn qua Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi ghi bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc. Tại V.League 1 Quốc Việt là nhân tố quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Trong tính toán của các nhà cầm quân, yếu tố sức trẻ luôn có một trọng lượng đáng kể, bởi trong thời điểm quan trọng, cần sự đột phá cục diện, một huấn luyện viên kinh nghiệm luôn biết tung vào sân những tuyển thủ trẻ có sức rướn tốt, thi đấu máu lửa, biết chớp cơ hội. Vì vậy cũng dễ hiểu vì sao trong đội hình hiện tại của Ninh Bình FC thi đấu tại V-League 1 nhiều cái tên có độ tuổi trẻ được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đăng ký thi đấu chính thức.

Thêm nữa, một CLB chỉ được xem là có lực lượng đủ chiều sâu khi họ có đủ 2 tuyến trẻ và trung tuổi. Hai lớp tuyển thủ này bổ sung cho nhau, tạo nên một đội hình có sự hài hòa, gắn kết, vừa có tính kế thừa lại có sự phát triển dài hơi. Những cầu thủ như Quốc Việt cùng với Tiến Anh, Lê Phát, Ngọc Mỹ, Dụng Quang Vinh, Nay Zi Đan… chính là những nhân tố giúp đội hình của Ninh Bình FC cân bằng lối chơi giữa lứa cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp trẻ nhiệt huyết, máu lửa.

Trong tương lai lớp những tuyển thủ trẻ giàu tiềm năng chính là nhân tố giúp Ninh Bình FC phát triển một cách bền vững, vươn xa chứ không chỉ như một cái tên mới nổi, hay một chú "ngựa ô" trong làng túc cầu.