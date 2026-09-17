Sức trẻ tiên phong - Chung tay giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới không chỉ là đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, mà còn là chủ động bồi đắp niềm tin, lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Trong đó, thanh niên là lực lượng đặc biệt với sức trẻ, tri thức, khả năng làm chủ công nghệ và sự hiện diện sâu rộng trên không gian mạng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/suc-tre-tien-phong-chung-tay-giu-vung-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-418122.htm