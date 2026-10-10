Sức trẻ tạo đà cho kinh tế tư nhân bứt phá

Bà Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan, điều hành doanh nghiệp từ tháng 1-2026.

Những năm gần đây, sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu và phát triển phần mềm đã mở ra hướng đi mới cho kinh tế tư nhân, đồng thời thu hút đông đảo lao động trẻ có trình độ chuyên môn.

Tại Công ty CP Công nghệ EXP, đơn vị chuyên cung cấp phần mềm, lập trình và các dịch vụ công nghệ, xu hướng này thể hiện rõ qua cơ cấu nhân sự. Với hơn 70 cán bộ, nhân viên, trong đó khoảng 90% đã hoặc đang theo học đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm và trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Ông Đỗ Văn Khang, Giám đốc Công ty CP Công nghệ EXP chia sẻ: “Việc quy tụ đội ngũ nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản chuyên sâu là chìa khóa để chúng tôi làm chủ công nghệ, đón đầu các xu thế số hóa và tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng”.

Cùng với đổi mới mô hình kinh doanh, xu hướng trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cũng góp phần thúc đẩy thay đổi phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan, doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải, việc bổ nhiệm tổng giám đốc trẻ từ đầu năm 2026 đã mở ra những chuyển biến mới trong quản trị và điều hành.

Bà Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan, nhấn mạnh: Việc kết hợp sức trẻ với tư duy chiến lược linh hoạt là cơ sở để doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và thích ứng nhanh với những biến động của thị trường.

Người lao động đang thu hoạch dứa tại trang trại Định Hóa, Công ty CP Nam Việt.

Nhận định về xu hướng đổi mới trong khu vực kinh tế tư nhân, bà Hoàng Thị Mỹ Huyến, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khẳng định: “Theo tôi, làn gió mới của kinh tế tư nhân đến từ những mô hình kinh doanh sáng tạo, ứng dụng công nghệ và đội ngũ nhân lực trẻ. Sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm của thế hệ đi trước sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững”.

Theo các doanh nhân đi trước, thế hệ doanh nhân trẻ cần phát huy khát vọng vươn lên, mạnh dạn đổi mới, giữ chữ tín và đề cao trách nhiệm xã hội; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh và tăng cường liên kết, hợp tác. Hiệu quả kinh doanh cần gắn với việc tạo sinh kế, chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm tính minh bạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách.

Với gần 15.700 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và mục tiêu phấn đấu đạt 36.000 doanh nghiệp vào năm 2030, Thái Nguyên có nhiều dư địa để phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc mở rộng quy mô, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ và chủ động thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sự chuyển mình của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Với tinh thần đổi mới, năng lực thích ứng và trách nhiệm đối với xã hội, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò động lực quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong những năm tới.