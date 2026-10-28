Sức trẻ Sơn Đông trước mùa tuyển quân

Thanh niên xã Sơn Đông viết đơn tình nguyện sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Khí thế từ cơ sở

Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, ngay từ những ngày đầu triển khai công tác rà soát nguồn tuyển quân, Đoàn Thanh niên xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Điểm nổi bật trong mùa tuyển quân năm nay tại địa phương chính là sự chủ động, tự giác của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi.

Đến thời điểm hiện tại, Ban CHQS xã đã tiếp nhận 47 lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đáng chú ý, chất lượng nguồn tuyển quân được nâng lên rõ rệt khi có 7 trường hợp đã tốt nghiệp đại học, số còn lại đều đạt trình độ văn hóa 12/12. Đây là tiền đề quan trọng hướng tới mục tiêu 100% công dân trúng tuyển nhập ngũ đợt này đều đạt trình độ học vấn từ THPT trở lên và 100% quân số lên đường đều là những công dân đã viết đơn tình nguyện.

Tiêu biểu trong số đó là công dân Bùi Văn Tuấn, sinh năm 2003, trú tại thôn Phú Hậu, người đã hoàn thành chương trình đại học. Thay vì tìm kiếm cơ hội việc làm ngay, Tuấn đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027. Tuấn chia sẻ: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và niềm vinh dự lớn lao của mỗi nam công dân. Bản thân tôi nhận thấy mình có đủ sức khỏe, kiến thức và nhiệt huyết để cống hiến. Bước vào môi trường quân ngũ, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Quân đội tin tưởng giao phó”.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã khám sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Cùng chung khát vọng cống hiến, thanh niên Lê Trung Dũng, sinh năm 2008, thôn Minh Đạo, vừa tốt nghiệp THPT cũng đã sớm gửi gắm hoài bão qua lá đơn tình nguyện. Dũng cho biết: “Môi trường quân đội là trường học lớn để tôi rèn luyện bản lĩnh, tác phong và ý chí trưởng thành. Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của bản thân tôi và gia đình”. Những lá đơn mộc mạc nhưng chứa đựng tinh thần trách nhiệm cao độ của Tuấn, Dũng và nhiều thanh niên khác chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh, lý tưởng cách mạng của tuổi trẻ địa phương hôm nay.

Chủ động nâng cao chất lượng tuyển quân

Để phong trào viết đơn tình nguyện thực sự đi đôi với hiệu quả thực chất, Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Quá trình triển khai luôn bảo đảm nguyên tắc “tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”, công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định pháp luật.

Đánh giá về tinh thần trách nhiệm của lực lượng thanh niên địa phương, Trung tá Nguyễn Tiến Công - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã nhận xét: “Việc có tới 47 công dân viết đơn tình nguyện, trong đó có nhiều thanh niên có trình độ đại học, phản ánh nhận thức chính trị ngày càng cao của thanh niên trên địa bàn. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đang quản lý chặt chẽ nguồn công dân đủ điều kiện, tiến hành rà soát kỹ lưỡng về lý lịch chính trị, sức khỏe và văn hóa. Tinh thần tự giác này là động lực rất lớn giúp địa phương nâng cao chất lượng tuyển quân, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho quân đội và cơ sở sau này”.

Bên cạnh những điểm sáng, công tác tuyển quân tại địa bàn vẫn đặt ra những yêu cầu cao về kỷ cương, trách nhiệm. Nhận diện rõ khó khăn về tỷ lệ điều khám sơ tuyển do đặc thù lao động đi làm ăn xa, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các giải pháp chấn chỉnh kịp thời, tổ chức khám bổ sung và phân công từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trực tiếp bám nắm địa bàn, bảo đảm không bỏ sót nguồn công dân đủ điều kiện.

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 tại xã Sơn Đông, bước quan trọng bảo đảm chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch UBND xã khẳng định: “UBND xã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện để thanh niên yên tâm lên đường làm tròn nghĩa vụ công dân. Cùng với việc biểu dương, lan tỏa những tấm gương thanh niên viết đơn tình nguyện, xã chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an phối hợp với các thôn rà soát chặt chẽ từng trường hợp, kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện trốn tránh, bảo đảm sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao, bảo đảm tiêu chuẩn cả về sức khỏe, văn hóa và phẩm chất chính trị”.

Khí thế tình nguyện của tuổi trẻ Sơn Đông hôm nay đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ khắp các thôn dân cư. Đó là biểu hiện sinh động của lòng yêu nước, là tinh thần tiếp bước truyền thống cha anh, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên vùng Đất Tổ trên mặt trận bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.