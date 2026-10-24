Sức trẻ ngành giáo dục Lâm Đồng: Khi Đảng viên - đoàn viên tiên phong trên mặt trận 'trồng người' và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Lương Thảo Vân
Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Hàm Thắng 1
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Sức trẻ ngành giáo dục Lâm Đồng: Khi Đảng viên - đoàn viên tiên phong trên mặt trận "trồng người" và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/suc-tre-nganh-giao-duc-lam-dong-khi-dang-vien-doan-vien-tien-phong-tren-mat-tran-trong-nguoi-va-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-ky-nguyen-so-471083.html