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Sức trẻ ngành giáo dục Lâm Đồng: Khi Đảng viên - đoàn viên tiên phong trên mặt trận 'trồng người' và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Tác giả: Lương Thảo Vân

Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Hàm Thắng 1

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Sức trẻ ngành giáo dục Lâm Đồng: Khi Đảng viên - đoàn viên tiên phong trên mặt trận "trồng người" và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số

Lương Thảo Vân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/suc-tre-nganh-giao-duc-lam-dong-khi-dang-vien-doan-vien-tien-phong-tren-mat-tran-trong-nguoi-va-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-ky-nguyen-so-471083.html