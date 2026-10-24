Sức trẻ ngành giáo dục Lâm Đồng: Khi Đảng viên - đoàn viên tiên phong trên mặt trận 'trồng người' và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số

Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, xã Trại Cau (Thái Nguyên) đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Thông qua đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và tăng cường trợ giúp pháp lý, địa phương từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.