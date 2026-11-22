Chương trình triển khai phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa”, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Làm sạch những tuyến đường, điểm đến

Sáng sớm cuối tuần, Vườn hoa Đà Lạt trở nên rộn ràng bởi sắc áo xanh của hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình triển khai phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa”, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Trong không khí sôi nổi, những lời kêu gọi, những tiết mục văn nghệ, hoạt động múa đồng diễn hưởng ứng đã mở đầu cho một ngày hoạt động ý nghĩa. Ngay sau chương trình, các đội hình tình nguyện nhanh chóng tỏa về các tuyến đường tại phường Lâm Viên - Đà Lạt để dọn vệ sinh, trồng hoa và cây xanh, góp sức làm đẹp quê hương.

Tuổi trẻ Lâm Đồng tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực phường Lâm Viên - Đà Lạt

Các đội hình tình nguyện tham gia dọn vệ sinh hơn 4 km đường và khu vực hồ lắng, thực hiện thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, quét dọn vệ sinh, tập kết rác đúng nơi quy định.

Tại khu vực hồ Lắng, đoàn viên, thanh niên cùng nhau thu gom rác, làm sạch cảnh quan. Trên các tuyến đường, từng nhóm bạn trẻ chia nhau thực hiện các phần việc, góp phần cải thiện cảnh quan những khu vực công cộng, nơi người dân và du khách thường xuyên qua lại.

Dọn dẹp vệ sinh khu vực hồ Lắng số 1, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Cùng với hoạt động vệ sinh môi trường, chương trình còn triển khai trồng hơn 1.500 hoa, cây xanh tại trụ sở đơn vị, các khu vực xung quanh. Các loại hoa như: muồng, ngọc thảo, cẩm tú cầu, mười giờ cùng cây bơ, chanh, ớt, hồng được bổ sung, tạo thêm màu sắc và sức sống cho không gian đô thị.

Từng cây hoa, cây xanh được trồng mới không chỉ làm đẹp không gian mà còn gửi gắm trách nhiệm của người trẻ với môi trường sống. Việc trồng cây được gắn với chăm sóc, theo dõi để bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển, tránh tình trạng trồng xong rồi bỏ đó. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt của phong trào, hướng đến những công trình thanh niên được duy trì lâu dài.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Lâm Đồng tham gia nạo vét, dọn dẹp vệ sinh khu vực hồ Lắng số 1, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Với em Cù Ngọc Châu Mỹ Anh, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Đà Lạt, việc được trực tiếp tham gia dọn vệ sinh môi trường là trải nghiệm ý nghĩa.

Em Mỹ Anh chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được cùng mọi người tham gia những hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan. Đây cũng là cách để em góp một phần sức trẻ của mình vào các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, sự kiện lớn của quê hương. Em mong muốn những việc làm như thế này sẽ được duy trì thường xuyên để Đà Lạt luôn xanh, sạch, đẹp”.

Phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trong một buổi sáng, các phần việc được triển khai còn hướng đến mục tiêu duy trì những không gian xanh lâu dài. Việc trồng hoa, cây xanh gắn với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, để mỗi công trình sau khi hoàn thành tiếp tục được vun đắp và phát huy hiệu quả.

Gieo mầm sống bằng những hành động cụ thể

Phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa” được Tỉnh đoàn triển khai từ ngày 25/10 - 31/12/2026, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa và không gian xanh tại địa phương.

Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay chuẩn bị cảnh quan chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Chị Võ Thị Phương Thu, Đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh chia sẻ, mỗi đoàn viên, thanh niên đều có thể góp sức bảo vệ môi trường, hòa cùng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 bằng những việc làm gần gũi như: trồng và chăm sóc cây xanh, thu gom rác, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Cùng với các hoạt động hưởng ứng của bản thân, các bạn trẻ cần chủ động vận động gia đình, người thân và người dân cùng tham gia, hình thành thói quen bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Tuổi trẻ Lâm Đồng trồng hoa chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Thực hiện kế hoạch, các cơ sở Đoàn trong tỉnh triển khai các công trình, phần việc trồng hoa, cây xanh, xây dựng các không gian xanh; đồng thời, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh hàng tháng. Qua đó, mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi có ít nhất một việc làm thiết thực vì môi trường và cảnh quan quê hương.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, phong trào không chỉ là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026 mà hướng đến hình thành những việc làm thường xuyên trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi công trình, phần việc được duy trì, chăm sóc và phát huy hiệu quả lâu dài, để tinh thần tình nguyện tạo chuyển biến thực chất trong cảnh quan và ý thức bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tuổi trẻ Lâm Đồng đang góp sức làm đẹp quê hương bằng những hành động cụ thể

Từ những tuyến đường được làm sạch đến những mầm cây, khóm hoa được vun trồng, tuổi trẻ Lâm Đồng đang góp sức làm đẹp quê hương bằng những hành động cụ thể. Mỗi đoàn viên tham gia, mỗi công trình được chăm sóc sẽ góp thêm một sắc màu cho Lâm Đồng ngàn hoa, để tinh thần Festival không chỉ hiện diện trong những ngày lễ hội mà còn lan tỏa trong đời sống thường ngày.