Sức trẻ Lâm Đồng hòa cùng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Tuổi trẻ phường Lang Biang - Đà Lạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp

Sáng cuối tuần, đoàn viên, thanh niên phường Lang Biang - Đà Lạt đã có mặt tại các tuyến đường, khu dân cư để bắt tay vào công việc quen thuộc: quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang cảnh quan.

Người cầm cuốc đào đất, người cầm chổi quét lá, người thu gom rác, người chăm chút những bồn hoa ven đường. Những phần việc tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần làm cho diện mạo khu dân cư thêm sạch, đẹp, khang trang.

Không chỉ làm sạch đường phố trong một buổi ra quân, tuổi trẻ Lang Biang - Đà Lạt cũng duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp thành nếp sinh hoạt thường xuyên tại từng tổ dân phố, trường học. Với họ, chuẩn bị cho Festival Hoa không chỉ là tạo nên những tuyến đường rực rỡ trong những ngày lễ hội mà còn là xây dựng môi trường sống đẹp hơn mỗi ngày.

Đoàn viên phường Lang Biang - Đà Lạt cùng các đơn vị trên địa bàn trồng cây, hoa trang trí tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp chào mừng lễ hội

Anh Phạm Đức Tuyên, Bí thư Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, Đoàn phường xác định việc chỉnh trang cảnh quan, trồng và chăm sóc cây xanh là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự chung tay của đoàn viên, thanh niên và người dân. Từ đó, các công trình, phần việc thanh niên được triển khai gắn với điều kiện thực tế của từng địa bàn, hướng đến những kết quả cụ thể và được duy trì lâu dài.

Tại 14 tổ dân phố, các chi đoàn cơ sở xây dựng, duy trì các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng thời, phát huy vai trò tự quản của thanh niên trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Ở các chi đoàn trường học, các mô hình “Vườn cây cho em”, “Cổng trường sáng - xanh - sạch - đẹp” được triển khai hiệu quả đến từng lớp học, tạo thêm không gian, góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh.

Tuổi trẻ Lâm Đồng góp sức xây dựng các tuyến đường, khu dân cư, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp

Những công trình ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Qua từng buổi lao động, từng cây xanh được chăm sóc, ý thức giữ gìn môi trường dần lan tỏa đến học sinh, người dân và các tổ chức tại địa phương.

Lan tỏa sắc xanh, hướng về ngày hội lớn

Phong trào tuổi trẻ chung tay làm đẹp quê hương đang được mở rộng bằng nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI”. Các cơ sở Đoàn tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang công trình thanh niên, vận động người dân trồng hoa trước nhà và cùng giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống.

Chi đoàn Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh dọn dẹp vệ sinh, trồng cây chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Anh Lê Nguyễn Quốc Đăng, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Hùng Vương cho biết, đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn thường xuyên phối hợp với tổ dân phố dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho các tuyến đường, khu dân cư. Thông qua những phần việc cụ thể, tuổi trẻ không chỉ góp sức chỉnh trang cảnh quan hướng đến Festival Hoa Đà lần thứ XI - năm 2026 mà còn nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, duy trì không gian sống xanh - sạch - đẹp trong cộng đồng.

Tuổi trẻ phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia trồng, chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn

Các hoạt động không dừng lại ở những đợt cao điểm. Mỗi tuyến đường được chăm sóc, mỗi bồn hoa được vun trồng hay mỗi khuôn viên trường học được bổ sung mảng xanh đều hướng đến mục tiêu tạo dựng không gian sống bền vững, để sắc xanh và sắc hoa hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Theo chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, hướng về Festival Hoa, nhiều chương trình, sự kiện lớn được tuổi trẻ Lâm Đồng triển khai hưởng ứng như: cuộc thi “Vũ điệu học đường” với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng hòa nhịp bản giao hưởng xanh” dự kiến diễn ra ngày 17/10/2026 tại Công viên Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy; chương trình “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa” được phát động đồng loạt ngày 25/10, kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Thông qua các hoạt động, tổ chức Đoàn mong muốn khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của thanh thiếu nhi, để mỗi đoàn viên không chỉ tham gia phong trào mà còn trở thành người lan tỏa lối sống xanh trong gia đình, trường học và cộng đồng. Khi người trẻ cùng hành động, thông điệp bảo vệ môi trường sẽ được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống hằng ngày.

Bằng sức trẻ, sự nhiệt tình và những phần việc thiết thực, tuổi trẻ Lâm Đồng đang góp phần chuẩn bị cho ngày hội lớn từ chính nơi mình sinh sống. Mỗi buổi ra quân, mỗi công trình xanh hôm nay không chỉ hướng đến một mùa Festival thành công mà còn vun đắp diện mạo xanh - sạch - đẹp cho quê hương trong những ngày tiếp theo.