Sức trẻ Hạnh Phúc khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng

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Trung tâm xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai.

Vợ chồng chị Đặng Thu Hương, thôn Trạm Tấu, là một trong những hộ mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng ở xã Hạnh Phúc. Từ nguồn vốn vay 150 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị xây dựng một ngôi nhà sàn truyền thống để phục vụ khách lưu trú.

Ngôi nhà sàn được gia đình chị Đặng Thu Hương, thôn Trạm Tấu dùng phục vụ du khách lưu trú.

Không chạy theo những mô hình du lịch hiện đại, gia đình chị Hương lựa chọn phát huy chính những giá trị sẵn có của địa phương. Từ kiến trúc nhà sàn, không gian sinh hoạt, ẩm thực truyền thống đến các hoạt động trải nghiệm đều hướng tới giúp du khách hiểu hơn về đời sống, văn hóa của đồng bào vùng cao.

Chị Đặng Thu Hương cho biết, homestay của gia đình mở cửa đón khách đúng dịp 2/9 vừa qua và đã kín khách. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, vất vả vì chưa quen công việc, gia đình rất vui khi được phục vụ du khách đến tìm hiểu, khám phá cảnh quan, văn hóa địa phương.

Mô hình của gia đình chị Hương không chỉ tạo thêm điểm lưu trú cho du khách mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế từ những giá trị văn hóa, kiến trúc vốn có. Đây cũng là cách để người dân địa phương tham gia trực tiếp vào các dịch vụ du lịch, từng bước nâng cao thu nhập ngay trên quê hương.

Chị Đặng Thu Hương (giữa) chủ Homestay Nguyệt Anh.

Nếu các mô hình homestay tạo nên không gian trải nghiệm thì văn hóa bản địa là yếu tố làm nên sức hấp dẫn riêng của du lịch cộng đồng Hạnh Phúc.

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, Đội văn nghệ dân gian xã tập hợp những người trẻ có chung niềm yêu thích văn hóa truyền thống. Các thành viên duy trì luyện tập, biểu diễn những tiết mục mang đậm bản sắc địa phương, phục vụ các sự kiện, hoạt động cộng đồng và khách du lịch.

Đội văn nghệ dân gian xã Hạnh Phúc.

Với những bạn trẻ tham gia đội văn nghệ, mỗi tiết mục không đơn thuần là hoạt động biểu diễn mà còn là cách gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Em Hờ Thị Thu, thôn Trống Khua, xã Hạnh Phúc, cho biết: “Em mong muốn tập hợp các bạn trẻ cùng tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Đồng thời, qua các tiết mục văn nghệ, em muốn giới thiệu đến du khách những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông”.

Các thành viên Đội văn nghệ dân gian xã Hạnh Phúc miệt mài tập luyện.

Từ những điệu múa, lời ca và trang phục truyền thống, các bạn trẻ đang góp phần làm cho không gian văn hóa ở Hạnh Phúc thêm sinh động. Quan trọng hơn, chính thế hệ trẻ đang trở thành những người tiếp nối, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với du khách.

Để những ý tưởng của đoàn viên, thanh niên có thêm điều kiện trở thành hiện thực, Đoàn Thanh niên xã Hạnh Phúc đang phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

Thiếu nữ Mông xã Hạnh Phúc trong trang phục truyền thống.

Hiện Đoàn xã quản lý 9 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ hơn 29 tỷ đồng, 358 khách hàng. Từ đầu năm đến nay, hơn 5,7 tỷ đồng đã được giải ngân. Đáng chú ý, có 6 hộ vay tổng số tiền 600 triệu đồng để đầu tư phát triển mô hình homestay.

Ông Trần Linh Sơn - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trạm Tấu, cho biết đơn vị đang tạo điều kiện để các hộ dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên có nhu cầu đầu tư homestay, cải tạo nhà ở, phát triển dịch vụ du lịch được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Qua đó, người dân có thêm nguồn lực khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, văn hóa bản địa, từng bước nâng cao thu nhập và phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Nguồn khoáng nóng là một trong những lợi thế để Hạnh Phúc phát triển du lịch.

Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp thanh niên có thêm điều kiện khởi nghiệp mà còn tạo động lực để các hộ mạnh dạn khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ tại địa phương.

Việc hỗ trợ vốn gắn với tuyên truyền, hướng dẫn và nhân rộng mô hình đang tạo thêm động lực để thanh niên Hạnh Phúc phát huy tính năng động, sáng tạo. Qua đó, ngày càng có thêm những người trẻ lựa chọn lập nghiệp tại quê hương.

Các homestay có nguồn khoáng nóng là lựa chọn nghỉ dưỡng của du khách khi đến Hạnh Phúc.

Hiện toàn xã Hạnh Phúc duy trì 9 tổ hợp tác, 1 đội văn nghệ dân gian của thanh niên phục vụ du lịch cộng đồng và 1 hợp tác xã, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên liên kết sản xuất, phát huy lợi thế và giá trị văn hóa bản địa. Sự năng động của tuổi trẻ Hạnh Phúc trong phát triển du lịch cộng đồng đã góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động, giúp địa phương thu hút hơn 100 nghìn lượt khách du lịch mỗi năm, mang lại doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Cảnh quan thiên nhiên tạo điểm nhấn cho du lịch xã Hạnh Phúc.

Chị Lầu Thị Phong Lan - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hạnh Phúc, cho biết: “Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển, nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn”.

Xã Hạnh Phúc là một trong những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Lào Cai.

Với sự đồng hành của tổ chức Đoàn và nguồn vốn chính sách, sức trẻ Hạnh Phúc đang từng bước biến tình yêu quê hương thành những việc làm cụ thể. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển du lịch bền vững.