Đoàn phường Ngũ Hành Sơn triển khai mô hình “Góc cua an toàn”. Ảnh: Đoàn phường Ngũ Hành Sơn

Theo đó, Đoàn phường Ngũ Hành Sơn triển khai mô hình “Góc cua an toàn” tại đường Thổ Sơn 1 và kiệt 91 đường Nguyễn Duy Trinh. Đây là những vị trí được rà soát, nhận diện có góc cua gấp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Anh Lê Xuân Thành, Bí thư Đoàn phường Ngũ Hành Sơn cho biết, từ ý tưởng tạo sự an toàn tại các góc cua, điểm giao nhau, đoàn phường xây dựng mô hình bằng cách lắp đặt gương cầu lồi kết hợp biển cảnh báo giảm tốc độ. Việc bổ sung gương cầu lồi giúp tầm quan sát tại các góc cua được cải thiện, tạo tâm lý an tâm hơn cho người thường xuyên lưu thông qua khu vực.

Không chỉ dừng lại ở việc lắp đặt thiết bị cảnh báo, mô hình còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông, nhắc nhở mỗi người cần giảm tốc độ và quan sát kỹ khi đi qua các vị trí khuất tầm nhìn.

Ở địa bàn miền núi, địa hình phức tạp cùng điều kiện thời tiết không thuận lợi càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại xã Avương, mô hình “Góc cua an toàn” được Chi đoàn Công an xã triển khai từ tháng 11/2025 trên tuyến đường ĐT606.

Theo Công an xã Avương, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an nhận thấy tuyến đường có nguy cơ mất an toàn do địa hình hiểm trở, góc cua khuất tầm nhìn, nhất là tại khu vực qua dốc Azứt có độ dốc lớn, mặt đường hẹp, nhiều khúc cua khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát hướng lưu thông phía trước.

Chi đoàn Công an xã triển khai lắp đặt 14 gương cầu lồi tại các vị trí cần thiết. Hiệu quả của mô hình càng thể hiện rõ trong điều kiện thời tiết bất lợi. Vào mùa đông, khu vực thường xuất hiện sương mù dày đặc, làm hạn chế tầm nhìn, nhất là tại những đoạn đường đèo dốc, quanh co.

Đối với những tài xế lần đầu đi qua địa bàn, việc thiếu thông tin về địa hình và các khúc cua nguy hiểm có thể dẫn đến những tình huống xử lý bị động. Hệ thống gương cầu lồi trở thành phương tiện hỗ trợ cảnh báo từ sớm, từ xa, giúp người lái chủ động hơn khi điều khiển phương tiện.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương cho biết, bên cạnh việc đầu tư, lắp đặt, đoàn viên Chi đoàn Công an xã còn thường xuyên kiểm tra, lau chùi, vệ sinh gương, loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt, bảo đảm khả năng phản chiếu, giúp người đi đường quan sát rõ hơn.

“Góc cua an toàn” không đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn nhưng cần khảo sát kỹ lưỡng để lựa chọn đúng vị trí, lắp đặt thiết bị phù hợp. Mỗi chiếc gương cầu lồi, mỗi biển cảnh báo giảm tốc độ được đặt đúng tại vị trí tiềm ẩn nguy cơ đều góp phần bổ sung giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ cơ sở. Mô hình còn tạo sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn với người dân trong xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn cho hay, mô hình “Góc cua an toàn” không chỉ mang lại lợi ích về an toàn giao thông mà còn thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực tại cơ sở.

Đặc biệt, việc triển khai mô hình nhận được sự đồng thuận của người dân, qua đó góp phần lan tỏa ý thức cộng đồng trong xây dựng văn hóa giao thông, giữ gìn trật tự và văn minh đô thị.