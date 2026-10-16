Sức trẻ Cà Mau lan toả nghĩa tình, tiếp nối truyền thống tri ân

Mái ấm cho gia đình khó khăn

Tại ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm, ước mơ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lộc và bà Lê Thị Kim đã trở thành hiện thực trong niềm xúc động.

Ở tuổi ngoài 70, không con cái phụng dưỡng, không đất canh tác, nhiều năm qua, ông bà phải sống trong căn nhà dột nát, xiêu vẹo, luôn phập phồng lo âu mỗi khi triều cường hay mưa bão.

Đứng trong căn nhà Đại đoàn kết còn thơm mùi sơn mới, bà Kim không giấu được niềm xúc động: “Sống trong căn nhà dột nát, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc vì mưa tạt, luôn lo sợ nhà sập. Nhưng từ nay, vợ chồng tôi đã có mái nhà vững chắc, yên tâm sinh sống. Cảm ơn chính quyền địa phương, các cháu thanh niên nhiều lắm!”.

Đồng chí Phạm Kim Cương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cái Đôi Vàm (thứ hai từ phải sang), cùng doàn viên địa phương bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Nguyễn Văn Lộc, ấp Gò Công.

Căn nhà trên trị giá hơn 80 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu hỗ trợ, hoàn thành sau gần 2 tháng thi công.

Đây là căn nhà thứ năm được tuổi trẻ UBND tỉnh vận động xây dựng, bàn giao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.

Đây là căn nhà thứ 5 được tuổi trẻ UBND tỉnh kết nối, hỗ trợ xây dựng trong năm 2026.

Chị Quách Thị Thu Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, chia sẻ: “Mong rằng mái ấm mới không chỉ là nơi che mưa che nắng vững chắc, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp gia đình vượt qua khó khăn, an tâm vui sống. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh rất mong chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để tuổi trẻ thực hiện thêm nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực hơn nữa, đặc biệt là dành sự quan tâm sâu sát đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn”.

Chị Quách Thị Thu Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, trao quà động viên gia đình ông Nguyễn Văn Lộc.

“Bữa cơm nghĩa tình” và tình cảm hậu phương

Không dừng lại ở những công trình an sinh xã hội, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Cà Mau còn được thể hiện qua những hoạt động tri ân giàu ý nghĩa.

Chiều 14/10, tại ấp Cây Khô, Xã Hồ Thị Kỷ, không khí trở nên ấm áp khi Xã đoàn Hồ Thị Kỷ phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Cà Mau, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” nhằm thăm hỏi, tiếp sức các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Bên mâm cơm giản dị, tình cảm gắn bó giữa lực lượng đoàn viên và các chiến sĩ càng thêm bền chặt. Chị Châu Thị Hồng Thơ, Đoàn Trường Cao đẳng Cà Mau, chia sẻ: “Qua những phần quà nhỏ và bữa cơm ấm tình, chúng tôi mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho các anh trên hành trình tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Quan trọng hơn, đây là bài học thực tế lớn nhất giúp các bạn đoàn viên, học sinh, sinh viên bối đắp lòng yêu nước và thấm nhuần sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị chung tay góp kinh phí, tổ chức chương trình “Bữa cơm nghĩa tình”.

Đoàn cũng tổ chức thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trao quà tri ân gia đình ông Bùi Minh Khánh, người đã tự nguyện hiến phần đất từng là nghĩa trang tạm để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sự đồng lòng ấy thể hiện nghĩa tình sâu sắc, tiếp thêm động lực để các lực lượng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng.

Tuổi trẻ các đơn vị trao quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Xã Hồ Thị Kỷ.

Từ những mái nhà vững chãi che mưa, chắn gió đến những bữa cơm ấm áp thắt chặt tình quân dân, tuổi trẻ Cà Mau đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần dấn thân và cống hiến.

Mỗi công trình, phần việc không chỉ lan toả yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng mà còn góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên Việt Nam./.