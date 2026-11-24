Công đoạn chạm, trổ để làm rõ các đường nét trang trí trên thân tượng đồng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghệ nhân Bùi Văn Tự tỉ mỉ hoàn thiện bề mặt tác phẩm điêu khắc đồng “Thanh Dương Đăng Lĩnh.” (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Giữa núi đá và cây rừng, nghệ nhân Bùi Văn Tự vận dụng tinh thần “Quan vật thủ tượng”, chắt lọc từ khả năng giữ thăng bằng, sức bền và bản lĩnh vượt địa hình hiểm trở của loài dê để tìm hình hài cho linh vật Đinh Mùi 2027. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Dưới hiệu ứng ánh sáng, tác phẩm “Thanh Dương Đăng Lĩnh” cùng bóng đổ tạo nên hình ảnh ba con dê, gợi tích “Tam dương khai thái” với lời chúc hanh thông, cát tường và thịnh vượng trong năm mới. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Những họa tiết hình học, đường xoắn và mảng trang trí trên thân linh vật được nghệ nhân sáng tạo từ cảm hứng mỹ thuật truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Công đoạn hàn, gia công chi tiết kim loại trong quá trình chế tác linh vật Đinh Mùi 2027 bằng đồng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tác phẩm điêu khắc đồng “Thanh Dương Đăng Lĩnh” sau khi hoàn thiện với hình tượng dê vươn lên trên mỏm núi, bên cành hoa Tết, hòa quyện khát vọng chinh phục và niềm vui đón xuân mới. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Công đoạn thếp vàng lên linh vật bằng đồng “Thanh Dương Đăng Lĩnh”, làm nổi bật những đường nét tạo hình và họa tiết trang trí trên bề mặt tác phẩm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các em nhỏ hào hứng khoe những thành phẩm nặn đất trong buổi trải nghiệm cùng nghệ nhân Bùi Văn Tự. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tác phẩm điêu khắc đồng “Thanh Dương Đăng Lĩnh” với hình tượng dê vươn lên mỏm đá, gửi gắm thông điệp về trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng tiến về phía trước. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Từ khối đất ban đầu, nghệ nhân tạo dựng hình khối và tư thế cho linh vật dê Đinh Mùi 2027. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Biểu trưng sao Khuê ở phần ngực linh vật gợi nhắc truyền thống coi trọng học vấn, đề cao trí tuệ và ánh sáng tri thức dẫn đường trong hành trình vươn tới những đỉnh cao. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Giữa những vệt nắng xuyên qua tán rừng, nghệ nhân Bùi Văn Tự tỉ mỉ tạo hình linh vật Đinh Mùi 2027, nơi cảm hứng từ thiên nhiên được chắt lọc, chuyển hóa thành ngôn ngữ điêu khắc mang dấu ấn nghệ thuật riêng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghệ nhân tập trung chỉnh sửa tỷ lệ cơ thể, dáng đứng và thế chân trong quá trình nặn mẫu linh vật. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Giữa lòng núi đá nguyên sơ, hình tượng nghệ thuật được nâng niu, như chắt chiu linh khí đất trời và hơi thở thiên nhiên vào từng đường nét. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đôi tay nghệ nhân tỉ mỉ chỉnh sửa phần đầu và cặp sừng, từng bước tạo thần thái cho hình tượng linh vật. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Giữa những vệt sáng xuyên qua tán lá, nghệ nhân Bùi Văn Tự xem xét dáng vươn của linh vật trên mỏm đá, gợi mở mối liên hệ giữa hình khối điêu khắc và không gian núi rừng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Vệt sáng xuyên qua khe núi, soi tỏ hình tượng “Thanh Dương Đăng Lĩnh” như sự giao hòa giữa vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và khát vọng sáng tạo nghệ thuật. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghệ nhân hướng dẫn các em nhỏ trải nghiệm nặn đất, làm quen với hoạt động tạo hình và sáng tạo nghệ thuật. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các em nhỏ hào hứng khoe những thành phẩm nặn đất trong buổi trải nghiệm cùng nghệ nhân Bùi Văn Tự. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Từ hành trình trở về với thiên nhiên ấy, qua từng nắm đất sét và những công đoạn chế tác, đôi bàn tay tài hoa đã khiến chất đồng tưởng chừng khô cứng trở nên mềm mại, có hồn, kết nối những giá trị mỹ thuật truyền thống với nhịp sống sáng tạo hôm nay. Không dừng lại ở một tác phẩm chào xuân, niềm say mê nghệ thuật còn được sẻ chia qua những buổi hướng dẫn trẻ em trải nghiệm tạo hình, gieo những hạt mầm sáng tạo và tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau. Ảnh: Em nhỏ chăm chú nặn hình chú dê bằng đất trong hoạt động trải nghiệm cùng nghệ nhân, nơi tình yêu với nghệ thuật thủ công và những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối, bồi đắp từ thế hệ nhỏ tuổi. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)