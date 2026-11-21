Bản Lồng, xã Quài Tở có gần 120 hộ, trên 550 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện qua kiến trúc nhà ở, trang phục, ngôn ngữ, phong tục, lễ hội, ẩm thực và các làn điệu dân ca, dân vũ. Phát huy lợi thế sẵn có, năm 2023, người dân bản Lồng bắt đầu chung tay xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Sau hơn 3 năm vừa làm, vừa hoàn thiện mô hình, tháng 3/2026, bản văn hóa du lịch cộng đồng bản Lồng chính thức khánh thành, đánh dấu hướng đi mới trong gìn giữ, phát huy bản sắc gắn với phát triển kinh tế.

Ông Quàng Văn Phích, bản Trung Tâm, xã Nà Tấu bày bán những sản phẩm làm từ mây tre đan.

Ông Nhữ Duy Đông, Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho biết: Hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng, xã đã hướng dẫn bà con tổ chức các hoạt động bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế; kết hợp với chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa và cảnh quan địa phương để thu hút du khách. Đến nay, bản Lồng có 4 hộ làm homestay, cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Để hoạt động du lịch được duy trì nền nếp, bản Lồng đã thành lập Ban Quản lý du lịch cộng đồng, xây dựng quy chế hoạt động, đồng thời hình thành tour trải nghiệm 2 ngày 1 đêm, khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu sinh hoạt thường ngày và giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng người dân bản địa.

Ông Vàng Chờ Tính, chủ homestay Chờ Tính chia sẻ: Từ khi làm du lịch cộng đồng, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy du khách quan tâm, yêu thích những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những điệu múa khèn, món ăn, phong tục tập quán vốn gắn bó với đời sống của người Mông nay trở thành những trải nghiệm được du khách đón nhận. Điều đó khiến chúng tôi có thêm động lực gìn giữ, truyền lại cho con cháu những giá trị văn hóa của cha ông.

Từ những vật liệu quen thuộc của núi rừng (tre, nứa, vầu, mây...), qua đôi bàn tay khéo léo, người dân tạo nên những sản phẩm hữu ích như giỏ đựng lúa, nia sảy thóc, rổ, rá, khay… Mỗi sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa lưu giữ kinh nghiệm, kỹ thuật và sự khéo léo được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử và kỹ thuật của nghề truyền thống, ngày 3/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1659/QĐ-BVHTTDL, đưa kỹ thuật đan mây, tre của người Thái tỉnh Điện Biên vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Quàng Văn Phích, bản Trung Tâm, người có nhiều năm gắn bó với nghề mây tre đan ở xã Nà Tấu nhớ lại: Ngày trước, đan lát là nghề nuôi sống nhiều gia đình trong bản. Thanh niên vào rừng lấy mây, người già, phụ nữ ở nhà tranh thủ đan lát. Gần như cả bản cùng làm nghề, nhờ đó nhiều gia đình có thêm cái ăn, cái mặc, cuộc sống đỡ vất vả.

Nghệ thuật làm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang), bản Thèn Pả, xã Na Sang vừa được chính quyền xã tổ chức lớp truyền dạy cho người dân.

Sản phẩm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang), bản Thèn Pả, xã Na Sang được thiết kế thành sản phẩm móc khóa.

Tại xã Na Sang, nghề mây tre đan cũng được người dân duy trì và phát triển, tập trung ở các bản: Hin, Na Pheo, Co Đứa, Na Sang... Bà Lò Thị Đon, bản Co Đứa chia sẻ: Đồ đan bằng mây tre bền, đẹp, lại thân thiện với môi trường nên được nhiều người ưa chuộng. Bây giờ có người đến tận nhà thu mua, làm ra bao nhiêu cũng có người hỏi mua. Có tháng tôi bán được vài chục chiếc mẹt, giỏ, khay các loại. Nhiều nhà trong bản cũng làm nghề, tranh thủ lúc nông nhàn vừa có việc làm, vừa kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Nhờ đầu ra ngày càng thuận lợi, nhiều gia đình ở Na Sang có thêm động lực duy trì nghề truyền thống. Tùy số lượng và chủng loại sản phẩm, mỗi hộ có thể thu về từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tháng. Giá bán sản phẩm khá đa dạng, từ 10.000 - 400.000 đồng tùy chủng loại. Riêng sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật và công sức cao như mâm ăn cơm bằng mây có giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng.

Bà Lò Thị Đon, bản Co Đứa chia sẻ: Giờ đây, kỹ thuật đan mây, tre của người Thái tỉnh Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chúng tôi càng có thêm động lực giữ nghề. Mong muốn lớn nhất của bà con là có đầu ra ổn định, có thêm lớp trẻ học nghề để nghề mây tre đan không bị mai một, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Đồng hành cùng người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, những năm qua, tỉnh Điện Biên quan tâm bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch. Nhiều lễ hội được phục dựng và duy trì như: Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông ở xã Nà Bủng; Lễ hội Tra hạt của dân tộc Khơ Mú tại xã Búng Lao; Lễ hội Thành Bản Phủ ở xã Thanh An; Lễ Xên bản, Xên mường của đồng bào Thái tại các xã vùng lòng chảo Điện Biên...

Cùng với khôi phục nghi lễ truyền thống, những hủ tục, tập quán không còn phù hợp từng bước được rà soát, điều chỉnh theo hướng văn minh, tiết kiệm. Ở nhiều địa phương, hoạt động trình diễn trang phục, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, giới thiệu ẩm thực truyền thống được lồng ghép trong ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Qua đó, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng được khơi dậy, tạo điều kiện để người dân trực tiếp thực hành, gìn giữ, trao truyền và thụ hưởng những giá trị văn hóa của dân tộc mình.