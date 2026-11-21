Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 3A Nguyễn Văn Việt thông tin, một trong những cách làm đáng ghi nhận tại thôn 3A là việc thành lập và duy trì hoạt động của mô hình “Tổ phản ứng nhanh tự quản và ứng phó thiên tai, dịch bệnh”. Tổ gồm 15 thành viên, do các chi ủy viên trực tiếp phụ trách, được phân công nhiệm vụ cụ thể để chủ động hỗ trợ người dân khi xảy ra những tình huống khẩn cấp. Trong các đợt mưa lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thành viên đã tổ chức trực 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ di dời người và tài sản của các hộ neo đơn đến nơi an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm, giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo ông Việt, điểm nổi bật của mô hình là phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong những công việc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Không chỉ tuyên truyền, vận động, các chi ủy viên và thành viên trong tổ còn trực tiếp tham gia hỗ trợ, giải quyết những khó khăn phát sinh tại khu dân cư. Qua đó, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, nhất là khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

“Chúng tôi xác định việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi người dân gặp khó khăn, nhất là trong thiên tai, dịch bệnh, cán bộ, đảng viên phải là những người chủ động, đi đầu trong hỗ trợ, giúp đỡ. Qua những việc làm như vậy, người dân thấy được trách nhiệm của tổ chức đảng, từ đó tin tưởng và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương”, ông Việt cho hay.

Một góc khu vực trung tâm thôn 3A, xã Khe Sanh nhìn từ trên cao - Ảnh: L.A

Không chỉ chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, Chi bộ thôn 3A còn chú trọng xây dựng các mô hình tự quản nhằm phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.

Cùng với đó, thôn 3A còn tích cực triển khai các hoạt động chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ vào đời sống người dân. Theo ông Việt, hiện nay, trên địa bàn thôn có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như “Thôn thông minh”, tổ “Phụ nữ số”, Tổ Công nghệ số cộng đồng. Việc triển khai các mô hình này thể hiện sự chủ động của địa phương trong tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người dân trong thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở.

Để các mô hình phát huy hiệu quả, Chi bộ thôn 3A luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn việc học tập và làm theo Bác với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Hằng năm, 100% đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký những việc làm cụ thể phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện được theo dõi, đánh giá, làm cơ sở để xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ tại khu dân cư.

Cùng với đó, chi bộ đặc biệt quan tâm phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc thực hiện các công việc chung của thôn. Những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân đều được đưa ra bàn bạc công khai, trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Thông qua sự phối hợp giữa cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, nhiều phong trào đã huy động được sự tham gia tích cực của Nhân dân, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng.

Từ việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, các phong trào thi đua ở thôn 3A đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hằng năm có trên 96% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa xuất sắc” trong nhiều năm liền. Công tác giáo dục được chú trọng, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khe Sanh Nguyễn Triều Thương khẳng định, điểm nổi bật của Chi bộ thôn 3A là đã gắn việc học tập và làm theo Bác với những nhiệm vụ cụ thể tại khu dân cư, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng và duy trì các mô hình tự quản. Đây là cách làm cần tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.