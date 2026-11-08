Sức sống từ những không gian âm nhạc cộng đồng

Tiếng đàn organ, kèn saxophone, guitar bass và trống cùng hòa nhịp, mang lại không gian âm nhạc sôi động cho người dân sáng chủ nhật

“NhịpSáng-MorningJam”

Từ khoảng 6 giờ 30 phút đến 9 giờ sáng chủ nhật hằng tuần, công viên Võ Văn Kiệt (phường Phú Thủy) lại rộn ràng hơn thường lệ. Giữa không gian trong lành buổi sớm, tiếng saxophone ngân vang hòa cùng âm thanh trong trẻo của violin và những giai điệu guitar trầm bổng, tạo nên một sắc màu âm nhạc riêng giữa nhịp sống thường ngày. Không rào chắn, không vé vào cửa, góc công viên quen thuộc đã trở thành điểm dừng chân của nhiều người dân, nơi nhóm “Nhịp Sáng - Morning Jam” tự do trình diễn và giao lưu âm nhạc.

Những giai điệu mộc mạc từ tiếng kèn saxophone và violin cất lên giữa không gian xanh mát của công viên

Xuất phát từ mong muốn đưa âm nhạc ra khỏi những khuôn khổ biểu diễn truyền thống, đến gần hơn với đời sống thường nhật, nhóm do anh Hữu Ân đại diện đã chọn công viên làm không gian sinh hoạt âm nhạc. Anh Hữu Ân chia sẻ: “Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn mang âm nhạc ra không gian mở. Không cần khán phòng sang trọng, ai đi qua thấy thích thì dừng lại nghe, thậm chí mang nhạc cụ ra giao lưu cùng. Âm nhạc ở đây không thuộc về riêng ai, mà là của tất cả mọi người”.

Không gian mở tại công viên Võ Văn Kiệt thu hút người dân và các bạn trẻ nhiệt tình tham gia giao lưu, ngẫu hứng biểu diễn cùng nhóm nhạc

Chính sự tự nhiên, phóng khoáng ấy đã tạo nên sức hút riêng cho “Nhịp Sáng - Morning Jam”, điều mà không phải sân khấu chuyên nghiệp nào cũng có được. Với anh Bùi Văn Hậu, người phụ trách tiếng kèn saxophone của nhóm, niềm vui lớn nhất sau mỗi buổi biểu diễn không nằm ở giá trị vật chất, mà chính là những ánh mắt chăm chú dõi theo và nụ cười thân thiện của người nghe. Anh Hậu bộc bạch: “Khi đánh những bản nhạc trong một buổi sáng mát mẻ và thấy mọi người dừng chân lắng nghe, các anh em như được tiếp thêm một nguồn năng lượng rất mới, bao nhiêu mệt mỏi của tuần làm việc đều tan biến”.

Góc công viên quen thuộc trở thành sân chơi nghệ thuật gần gũi, mang âm nhạc đến gần hơn với đời sống thường nhật

Không chỉ là một hoạt động giải trí, “Nhịp Sáng - Morning Jam” còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở. Đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ, ông Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy cho biết, việc các bạn trẻ tự nguyện mang âm nhạc đến phục vụ cộng đồng vào mỗi sáng chủ nhật tại công viên Võ Văn Kiệt đã tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của người dân.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành để hoạt động ý nghĩa này được duy trì, phát triển, ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, từng bước trở thành nét đẹp văn hóa của địa phương.

Khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình tại công viên Võ Văn Kiệt trong buổi sáng chủ nhật

Lan tỏa nhịp đập văn hóa từ cơ sở

Bên cạnh mô hình âm nhạc tại công viên Võ Văn Kiệt, phong trào xây dựng không gian nghệ thuật quần chúng ở phường Phú Thủy còn ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt. Tiêu biểu là Không gian âm nhạc Cầu vồng do đồng chí Bí thư Tổ dân phố 7, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Mẫn khởi xướng.

Sân khấu biểu diễn ngoài trời tràn ngập ánh sáng cùng đông đảo Nhân dân, du khách đến theo dõi tại Không gian âm nhạc Cầu vồng

Được hình thành từ sự chung tay, góp sức của nhiều cá nhân, doanh nghiệp yêu nghệ thuật, Không gian âm nhạc Cầu vồng nhanh chóng trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân và du khách. Hình ảnh các em thiếu nhi, người cao tuổi cùng các nghệ sĩ hòa chung lời ca trên sân khấu giản dị; hay những khán giả kiên nhẫn ngồi dưới cơn mưa bất chợt để thưởng thức từng tiết mục đã cho thấy sức sống và sức lan tỏa của văn nghệ quần chúng. Ở đó, giá trị nghệ thuật không được đo bằng sân khấu hoành tráng hay trang phục đắt tiền, mà được vun đắp từ tình yêu âm nhạc, sự nhiệt thành và sẻ chia giữa con người với con người.

Rạng rỡ niềm vui của các nghệ sĩ quần chúng tại Không gian âm nhạc Cầu vồng

Sự hiện diện của những mô hình âm nhạc cộng đồng đã góp phần tạo nên cầu nối gắn kết các thế hệ. Không khó bắt gặp hình ảnh những gia đình có nhiều thế hệ cùng dạo bước, dừng chân bên ghế đá công viên để thưởng thức âm nhạc vào mỗi dịp cuối tuần.

Giữa nhịp sống hối hả, những không gian âm nhạc mở còn trở thành điểm thư giãn tinh thần ý nghĩa đối với người lao động. Tình cờ ghé công viên nghe nhạc sau những chuyến xe buổi sáng, anh Mã Ngọc Thiện (tài xế Grab, ngụ Bắc Bình) chia sẻ: “Công việc đôi lúc áp lực, nhưng ngồi nghe nhạc một chút tại công viên thì thấy người nhẹ nhõm hẳn, tinh thần sảng khoái để tiếp tục hành trình”.

Khán giả dừng chân thư giãn và thưởng thức âm nhạc mộc mạc nơi góc công viên

Từ góc công viên ngập tràn giai điệu của nhóm "Nhịp Sáng - Morning Jam" cho đến sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm tại các không gian sinh hoạt cộng đồng, có thể thấy rõ sức mạnh của những ý tưởng bắt nguồn từ nhân dân và được sự tiếp sức của chính quyền cơ sở.

Nhịp sống vội vã như chậm lại giữa không gian công viên xanh mát, nơi âm nhạc gắn kết mọi người trong niềm vui chung

Không cần kịch bản cầu kỳ hay sân khấu hoành tráng, chính tinh thần chơi nhạc hồn nhiên, nhiệt huyết của những người trẻ cùng sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương đã góp phần tạo nên những không gian văn hóa cộng đồng giàu sức sống. Những giai điệu mộc mạc ngân vang giữa đời sống thường ngày không chỉ mang đến phút giây thư giãn mà còn kết nối con người, bồi đắp tình cảm cộng đồng. Qua đó, những góc công viên, không gian sinh hoạt quen thuộc trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi âm nhạc lan tỏa niềm vui và tình yêu cuộc sống.