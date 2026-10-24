Sức sống từ những câu lạc bộ văn nghệ quần chúng

Câu lạc bộ văn nghệ, thể thao Minh Tân, xã Sông Lô duy trì tập luyện thường xuyên, tạo sân chơi văn hóa tinh thần.

Các CLB văn nghệ quần chúng đóng vai trò như những “tế bào sống” trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Nhiều CLB Hát Xoan, hát Xoan cổ, hát Ghẹo, hát trống quân Đức Bác, hát Tuồng, hát Ca trù, hát Văn, hát Chầu Văn, Sình Ca (dân tộc Cao Lan), Soọng cô (dân tộc Sán Dìu) hay các CLB diễn xướng dân gian của đồng bào Mường, Dao, Mông... được thành lập và duy trì đều đặn. Không chỉ biểu diễn trong các dịp lễ, Tết, ngày hội đại đoàn kết hay các sự kiện địa phương, các CLB còn là nòng cốt trong các kỳ liên hoan văn nghệ quần chúng phục vụ người dân và du khách thập phương nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hàng năm. Qua từng câu hát Xoan, điệu múa xòe hay tiếng cồng chiêng, các giá trị văn hóa truyền thống không dừng lại ở sách vở hay viện bảo tàng, mà sống động ngay trong nhịp đập của đời sống thường nhật.

Lần đầu tiên tham gia phục vụ văn nghệ tại Lễ hội Đền Hùng, Bùi Thị Nỉn, xã Dũng Tiến vừa háo hức, phấn khởi xen lẫn chút lo lắng: “Chúng tôi vui lắm, ngay khi nghe tin được đi biểu diễn tại Lễ hội Đền Hùng, các anh chị em trong đội văn nghệ đã tổ chức luyện tập, lựa chọn những tiết mục đặc sắc nhất để mang đến Hội trại văn hóa phục vụ du khách thập phương và Nhân dân. Đến hội trại, không chỉ tham gia trình diễn, húng tôi còn được lắng nghe, được xem các tiết mục trình diễn của các CLB, các đội văn nghệ khác đến từ nhiều xã, phường trong tỉnh, đây cũng là cơ hội để cùng học tập, giao lưu văn hóa, văn nghệ”.

Không đơn thuần là sân chơi giải trí, hoạt động của các CLB văn nghệ quần chúng còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Nhờ có văn nghệ, khoảng cách giữa các thế hệ được thu hẹp; những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống được sẻ chia, giải tỏa. Đồng thời, phong trào văn nghệ quần chúng cũng trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị bằng những hình thức gần gũi, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người.

Ngô Thúy Tăng - Chủ nhiệm CLB văn nghệ thể thao Minh Tân, xã Sông Lô chia sẻ: “Chúng tôi đều là những người đam mê múa hát, mong muốn giữ gìn và phát triển văn hóa của dân tộc. Bằng những bài hát, điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu, quảng bá tới mọi người về văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết trân quý những giá trị văn hóa của ông cha để lại”.

Văn nghệ quần chúng là điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

Nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật trong các chương trình văn nghệ quần chúng do các CLB, đội văn nghệ biểu diễn, trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) thường xuyên mở lớp tập huấn cho các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của các CLB, đội văn nghệ. Nhiều thành viên trong các CLB nghệ thuật có khả năng sáng tác và dàn dựng chương trình, tiểu phẩm có ý nghĩa, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Từ CLB, nhiều hạt nhân văn nghệ trẻ đã được bồi dưỡng, truyền nghề, trở thành thế hệ tiếp nối, “giữ lửa” cho phong trào nghệ thuật quần chúng. Bên cạnh đó, các xã, phường bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Đến nay hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, phường được đầu tư, xây dựng cơ bản đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VH,TT&DL. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của Nhân dân.

Sức sống của các CLB văn nghệ quần chúng ở Phú Thọ là minh chứng cho tình yêu nghệ thuật, lòng tự hào dân tộc luôn cuộn chảy trong mỗi người dân. Chính từ các CLB, không gian văn hóa vùng đất cội nguồn dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ. Bản sắc văn hóa không bị mai một mà trái lại, nó tự sinh sôi và chuyển hóa thành nguồn năng lượng tích cực bồi đắp cho tâm hồn, cốt cách con người vùng Đất Tổ.