Đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách dự Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình tại Khu di tích lịch sử Căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Khởi nghĩa Ba Đình là một trong những dấu mốc tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX. Trên vùng đất Ba Đình, những người con ưu tú của quê hương xứ Thanh cùng nghĩa quân và Nhân dân đã đoàn kết, dựng chiến lũy, kiên cường chiến đấu trong điều kiện vô cùng gian khó. Dù cuộc khởi nghĩa không giành được thắng lợi cuối cùng, tinh thần chiến đấu bất khuất, lòng yêu nước và sự hy sinh của nghĩa quân vẫn trở thành biểu tượng sáng ngời về ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Trải qua 140 năm, giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa vẫn được gìn giữ và tiếp nối. Khởi nghĩa Ba Đình không chỉ gắn với một giai đoạn đấu tranh hào hùng mà còn phản ánh truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí không khuất phục của con người xứ Thanh. Những giá trị ấy đã trở thành niềm tự hào, là nguồn động viên tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Với ý nghĩa đó, Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử”, được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh sáng 26/11 tại Khu di tích lịch sử Căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình, là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc. Đây không đơn thuần là hoạt động kỷ niệm một sự kiện lịch sử, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của cha ông, nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay.

Chương trình nghệ thuật “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử” được dàn dựng công phu, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong công cuộc xây dựng quê hương hôm nay. Tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập của các thế hệ đi trước chính là nguồn động lực để mỗi người dân phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động, sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thông điệp ấy được thể hiện xuyên suốt trong chương trình nghệ thuật “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử”, với ba chương: “Khởi nguồn lửa thiêng”, “Lửa thiêng Ba Đình - Khúc tráng ca bất tử” và “Sáng mãi khát vọng hòa bình”. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa và các hoạt cảnh sân khấu, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của cuộc khởi nghĩa, từ mạch nguồn yêu nước, khí thế đấu tranh của nghĩa quân đến khát vọng hòa bình, xây dựng quê hương trong thời kỳ mới.

Nếu chương đầu khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh của cha ông, chương thứ hai khắc họa tinh thần chiến đấu bất khuất của nghĩa quân Ba Đình, thì chương cuối mở ra thông điệp về khát vọng hòa bình, thịnh vượng. Sự kết nối giữa các chương nghệ thuật đã tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ lịch sử đến hiện tại, từ sự tri ân quá khứ đến niềm tin và khát vọng tương lai.

Người dân có mặt từ sớm, chăm chú theo dõi chương trình kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Bên cạnh đó, các hoạt động dâng hương tưởng niệm Đinh Công Tráng, các nghĩa quân và anh hùng, liệt sĩ; triển lãm chuyên đề về Khởi nghĩa Ba Đình và chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong khuôn khổ lễ kỷ niệm càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa tri ân. Đó không chỉ là sự tưởng nhớ đối với những người đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử, trân trọng thành quả cách mạng và cuộc sống hòa bình mà các thế hệ hôm nay đang được thụ hưởng.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm là dịp để những câu chuyện lịch sử được nhắc nhớ, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Nếu với người cao tuổi, đây là dịp trở về với ký ức, niềm tự hào về quê hương, thì với thế hệ trẻ, đó là cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, về tinh thần chiến đấu kiên cường của cha ông. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, những giá trị lịch sử không chỉ được lưu giữ trong các tư liệu hay di tích, mà còn tiếp tục hiện diện trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người dân.

140 năm là một chặng đường dài, nhưng hào khí Ba Đình vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình vì thế không chỉ là dịp nhìn lại một trang sử vẻ vang, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của các thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống. Qua đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa thêm vững tin, đoàn kết, quyết tâm biến những giá trị lịch sử thành động lực tinh thần, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.