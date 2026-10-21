Sức sống sân khấu kịch từ những câu chuyện gần gũi với đời sống

Vở diễn “Cô gái đội mũ nồi xám” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Trần Nhật Quang, đưa khán giả bước vào hành trình nhiều thăng trầm của một người phụ nữ trên con đường tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc.

Sân khấu mở ra câu chuyện về Trâm, một cô gái trẻ cá tính, năng động, dám sống và theo đuổi những điều mình tin tưởng. Tưởng như tình yêu với Nhật, một nghệ sĩ – kiến trúc sư, sẽ mang đến cho cô bến đỗ bình yên, nhưng những rào cản từ gia đình cùng sự phản bội đã khiến mối tình đẹp đi đến tan vỡ. Từ đây, hành trình tìm kiếm hạnh phúc của Trâm trở nên nhiều chông chênh, với những lựa chọn và quyết định để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời.

Sau đổ vỡ đầu tiên, Trâm tiếp tục bước vào mối quan hệ với Đáp, một người đàn ông có điều kiện và triển vọng thăng tiến. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng không thể khỏa lấp những khoảng trống trong tâm hồn cô.

Những thất vọng nối tiếp khiến Trâm dần khép lòng, tìm đến công việc như một cách bù đắp, trở thành người phụ nữ thành đạt nhưng trầm lặng, gần như đứng ngoài những rung động tình cảm.

Qua từng chặng đường ấy, nhân vật Trâm đặt ra câu hỏi về cách con người đối diện với tổn thương: Liệu thành công có thể thay thế tình yêu, và liệu một trái tim từng nhiều lần thất vọng có đủ can đảm để tin tưởng thêm một lần nữa. Đây cũng là điểm gợi suy ngẫm của vở diễn, khi những biến cố riêng tư không chỉ kể câu chuyện của một cá nhân mà còn chạm tới tâm trạng, trải nghiệm của nhiều người trong cuộc sống.

Không để câu chuyện dừng lại trong sắc thái buồn bã, sự xuất hiện của Thành mở ra một hướng đi khác. Bằng tình cảm chân thành và cách tiếp cận khác biệt, Thành từng bước đánh thức những rung động tưởng đã ngủ yên trong Trâm. Nhưng khi quá khứ bất ngờ trở lại, cô lại phải đối diện với những vết thương cũ, cân nhắc giữa hoài nghi và hy vọng, giữa việc tự bảo vệ mình và can đảm trao đi tình cảm.

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Trần Nhật Quang, “Cô gái đội mũ nồi xám” mở ra không gian để khán giả suy ngẫm về tình yêu, sự chân thành và giá trị của hạnh phúc.

Tác phẩm không chỉ hướng người xem đến câu hỏi ai sẽ là người đồng hành cùng Trâm, mà còn gợi nhắc rằng hạnh phúc không đơn thuần đến từ sự đủ đầy hay thành đạt, mà còn được vun đắp bằng lòng tin, sự thấu hiểu và khả năng vượt qua những tổn thương.

Trong đời sống văn hóa hôm nay, sân khấu kịch và những tác phẩm khai thác tâm lý và số phận con người như “Cô gái đội mũ nồi xám” góp phần duy trì sức sống của nghệ thuật sân khấu, tạo không gian để các thế hệ khán giả đối thoại với những vấn đề của cuộc sống, đồng thời tiếp nối giá trị văn hóa thông qua nghệ thuật biểu diễn.

Bằng cách đặt những câu hỏi gần gũi với đời sống, vở diễn góp thêm một tiếng nói của sân khấu kịch trong hành trình gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của công chúng.

Những chuyển biến tâm lý của nhân vật tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Sức hấp dẫn của câu chuyện nằm ở những tình huống gần gũi, nơi mỗi quyết định đều có thể làm thay đổi cách con người nhìn nhận bản thân và những người xung quanh.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô” cũng góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.