Anh Ninh Văn Nguyên sử dụng cưa lọng thủ công để cắt tạo hình những chi tiết vỏ trai, vỏ ốc nhỏ theo bản vẽ mẫu trước khi đưa vào gắn ghép. Ảnh: Viết Dư

Tinh hoa từ bàn tay người thợ

Ở thôn La Xuyên, xã Vũ Dương (Ninh Bình), những cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ dọc các tuyến đường thường mở cửa từ sáng sớm. Sập gụ, tủ chè, tranh gỗ được trưng bày ngay ngắn, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của làng nghề. Trong các xưởng sản xuất, bên cạnh tiếng máy móc, những người thợ vẫn miệt mài với công đoạn cưa lọng, lựa chọn và xử lý từng mảnh vỏ trai, ốc để tạo nên những họa tiết khảm tinh xảo.

Hệ thống nhà xưởng, trung tâm trưng bày sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ quy mô lớn trải dài dọc tuyến đường 10 đoạn qua thôn La Xuyên, xã Vũ Dương. Ảnh: Viết Dư

Tại cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ chạm khảm Thái Nguyên của anh Ninh Văn Nguyên, trên mặt bàn là những mảnh ốc đỏ được phân loại theo màu sắc và kích thước. Anh Nguyên đang tỉ mỉ dùng dụng cụ chuyên biệt đặt từng mảnh vỏ vào đường rãnh vừa đục trên tấm gỗ gụ đã bào nhẵn. Có những chi tiết nhỏ phải lựa đúng màu, đúng chiều vân và căn chỉnh thật khéo để ăn khớp với tổng thể hoa văn.

Sinh ra trong gia đình nhiều đời làm mộc, từ năm 12 tuổi, anh Nguyên đã được ông nội và cha truyền dạy kỹ thuật đục chạm. Năm 2009, khi vừa tròn 20 tuổi, anh quyết định học thêm nghề khảm trai, ốc. Thời điểm đó, nhiều xưởng đồ gỗ ở La Xuyên phải đưa sản phẩm lên xã Chuyên Mỹ, Hà Nội, thuê thợ khảm. Nhận thấy nhu cầu ngay tại quê hương, anh quyết định đi học nghề khảm trong 6 tháng rồi trở về mở xưởng.

Anh Nguyên chia sẻ: “Để thành thạo kỹ thuật khảm cơ bản chỉ mất vài tháng, nhưng tạo ra sản phẩm tinh xảo đòi hỏi nhiều năm rèn luyện. Khó nhất là công đoạn xen lọng, khảm những đường nét nhỏ như sợi tóc, đòi hỏi sự khéo léo và chính xác. Người thợ còn phải biết lựa chọn, phối hợp màu sắc vỏ trai, ốc với vân gỗ để tạo nên họa tiết hài hòa, có chiều sâu và sức sống”.

Anh Ninh Văn Nguyên kiểm tra, vệ sinh và hoàn thiện bề mặt họa tiết khảm trên bộ bàn ghế gỗ mỹ nghệ trước khi xuất xưởng bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Viết Dư

Sự tinh tế của nghề khảm bắt đầu ngay từ việc chọn nguyên liệu. Sau khi nhập về, vỏ trai, ốc được lựa chọn, loại bỏ phần lỗi, chỉ giữ lại lớp xà cừ đạt chất lượng. Người thợ lần lượt thực hiện các công đoạn xẻ vỏ, mài nhẵn, ép phẳng, vẽ mẫu, cưa cắt theo đường nét rồi đặt mẫu lên mặt gỗ để lấy dấu. Những đường rãnh được đục sâu khoảng 1 mm vừa đủ để ghép nguyên liệu. Công đoạn cuối gồm mài, tách tỉa và đánh bóng. Đặc biệt, hướng đặt vân ốc quyết định khả năng bắt sáng của bức khảm. Nếu đặt sai chiều, màu sắc sẽ kém nổi bật, mất đi vẻ óng ánh vốn có của nguyên liệu.

Kinh nghiệm của người thợ La Xuyên còn thể hiện ở cách xử lý nguyên liệu trước khi chế tác. Trước đây, vỏ trai, ốc thường được ép hoàn toàn bằng tay nên dễ nứt vỡ. Hiện nay, một số cơ sở sử dụng bàn ép cơ khí, xếp từng lớp vỏ, ngâm nước nóng và điều chỉnh lực ép định kỳ để tạo ra những miếng nguyên liệu phẳng, đều.

Tại xưởng của anh Đỗ Việt Tiệp, máy móc đã tham gia nhiều công đoạn tạo phôi, định hình và xử lý nguyên liệu. Tuy nhiên, khi chuyển sang tạo hình chiếc lá, cánh hoa, đường nét khuôn mặt hay ghép những mảnh xà cừ nhỏ, người thợ phải trực tiếp thực hiện.

Anh Đỗ Việt Tiệp tỉ mỉ tách tỉa, căn chỉnh từng chi tiết vỏ ốc nhỏ vào đường rãnh đã đục sẵn trên thớ gỗ. Ảnh: Viết Dư

Anh Tiệp cho biết: “Máy móc giúp giảm sức lao động, nâng cao năng suất ở các công đoạn xẻ gỗ, định hình và xử lý nguyên liệu. Tuy nhiên, những chi tiết khảm tinh xảo vẫn phải thực hiện thủ công. Bởi độ khéo léo, chính xác và kinh nghiệm của người thợ là yếu tố quyết định giá trị sản phẩm”.

Trong mỗi sản phẩm hoàn thiện còn có dấu ấn của những lao động trực tiếp tại xưởng. Bà Trần Thị Nghi, người dân thôn La Xuyên, đã có hơn 20 năm làm việc tại các cơ sở mộc và khảm. Công việc của bà chủ yếu là chà nhẵn, đánh ráp, mài phẳng những chi tiết đã qua chế tác.

Bà Nghi chia sẻ: “Tôi đã làm công việc này hơn 20 năm. Công việc đều đặn, thu nhập ổn định giúp tôi trang trải cuộc sống, nuôi các con trưởng thành mà không phải đi làm xa. Khâu đánh ráp, mài phẳng tuy không nặng nhọc nhưng phải cẩn thận, nhẹ tay để không làm xước sản phẩm”.

Với người lao động, mỗi xưởng sản xuất là nơi tạo việc làm, duy trì thu nhập và gắn bó với quê hương. Nghề khảm trai vì thế có chỗ đứng trong đời sống kinh tế của thôn La Xuyên, từ những nghệ nhân chính trực tiếp chế tác đến các lao động đảm nhiệm từng công đoạn hoàn thiện.

Làng nghề trong nhịp sống mới

La Xuyên là làng nghề có quy mô sản xuất lớn, tạo việc làm cho đông đảo lao động. Thôn hiện có hơn 30 doanh nghiệp và trên 1.000 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Trong bối cảnh quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, việc tìm tòi kỹ thuật và tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm cũng được các cơ sở chú trọng.

Bên cạnh những mặt hàng truyền thống như hoành phi, câu đối, sập gụ, tủ chè, tranh tứ quý, tích truyện cổ, nhiều cơ sở còn phát triển các sản phẩm có kích thước nhỏ, tiện dụng như khay đựng ấm chén, hộp trà, đĩa trang trí, bàn cờ, tranh phong cảnh, tranh chân dung. Sự thay đổi giúp sản phẩm khảm trai tiếp cận nhiều hơn với nhu cầu của khách hàng.

Các lao động tại làng nghề La Xuyên tỉ mỉ chà nhẵn, đánh ráp bề mặt gỗ. Ảnh: Viết Dư

Tại xưởng sản xuất của chị Dương Ngọc Lan, kỹ thuật đục chạm nổi của nghề mộc được kết hợp với những mảng khảm trai để tạo điểm nhấn trên sản phẩm. Sự phối hợp giữa hai kỹ thuật thủ công giúp sản phẩm có chiều sâu về đường nét, đồng thời giữ được vẻ thanh thoát của chất liệu gỗ và xà cừ. Trong khi đó, gia đình anh Phạm Văn Vinh chú trọng nhận sản phẩm theo đơn đặt riêng, căn cứ vào kích thước, hoa văn và không gian kiến trúc của từng gia chủ.

Một sản phẩm khảm trai của người thợ thôn La Xuyên. Ảnh: Viết Dư

Cách làm hàng theo yêu cầu cũng đặt ra sự chủ động cao hơn trong tổ chức sản xuất. Người thợ phải nắm được sở thích, mục đích sử dụng, lựa chọn chất liệu và tính toán hoa văn phù hợp. Cùng với thay đổi mẫu mã, các cơ sở mở rộng cách giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. Sản phẩm được đăng tải trên mạng xã hội, các kênh thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố. Đây là cách làm phù hợp với quy mô của nhiều hộ sản xuất, giúp người làm nghề chủ động hơn trong việc tìm kiếm đơn hàng và giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người mua.

Anh Phạm Văn Vinh chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi bán hàng trên các nền tảng trực tuyến như TikTok, Facebook, YouTube. Cách làm này giúp giới thiệu sản phẩm nhanh chóng, tiếp cận đông đảo khách hàng ở nhiều địa phương trong cả nước”.

Người thợ chạm khảm tập trung gắn từng mảnh xà cừ trên phôi gỗ. Ảnh: Viết Dư

Từ ngày 1/7/2025, xã Vũ Dương được vận hành trên cơ sở sáp nhập bốn xã Yên Mỹ, Yên Bình, Yên Dương và Yên Ninh. Trong không gian phát triển mới, nghề mộc mỹ nghệ và chạm khảm trai La Xuyên tiếp tục là thế mạnh kinh tế gắn với bản sắc văn hóa địa phương. Với lợi thế về di sản và du lịch, Ninh Bình có thể kết nối làng nghề với các tuyến tham quan, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu quy trình chế tác và phát triển sản phẩm quà tặng thủ công mang dấu ấn địa phương.

Để hiện thực hóa hướng đi, việc quy hoạch không gian sản xuất, bảo vệ môi trường, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và xây dựng thương hiệu từng bước được triển khai đồng bộ. Các cơ sở cũng chú trọng chuẩn hóa chất lượng, cải tiến mẫu mã và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Nét chạm khảm tinh tế của người thợ La Xuyên. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Dương cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã xác định nghề mộc mỹ nghệ và chạm khảm trai ở thôn La Xuyên là thế mạnh kinh tế gắn liền với giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, chú trọng công tác truyền nghề, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp nối nghề mộc mỹ nghệ và chạm khảm trai ở La Xuyên”.

Từ kỹ thuật chạm khắc truyền thống đến cách tiếp cận thị trường hiện đại, La Xuyên đang từng bước mở rộng giá trị của nghề trên nền tảng vốn có. Giữ gìn kỹ nghệ, tạo dựng sinh kế và đưa sản phẩm đến gần hơn với đời sống đương đại chính là hướng đi bền vững để nghề khảm trai tiếp tục phát triển và lan tỏa giá trị qua các thế hệ.