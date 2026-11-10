Sức sống mới từ nông nghiệp thông minh Đồng Tháp: Chuyện những người tiên phong

Nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm 40-70% lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống; vườn cây còn ứng dụng công nghệ đo độ ẩm và phần mềm quan trắc thời tiết để bảo vệ vườn cây.

Sau 8 năm triển khai, đến nay, tổng diện tích các nhà màng trồng dưa lưới của anh Vinh đạt 7.000 m², sản xuất bốn đến năm vụ/năm, năng suất trung bình mỗi đợt thu hoạch từ 4 - 5 tấn/1.000 m²; trừ chi phí, anh thu lợi nhuận gần 40 triệu đồng/1.000 m²/vụ.

Mô hình cũng là cơ sở để anh Vinh tích lũy kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao, hướng đến nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh học trong thời gian tới.

Mô hình khởi nghiệp trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Dưa lưới được trồng trong nhà màng giúp hạn chế tác động bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, tạo điều kiện kiểm soát tốt quá trình sinh trưởng và phát triển. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sau 8 năm triển khai, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Vinh đã mở rộng lên tổng diện tích 7.000 m². Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Việc ứng dụng công nghệ giúp anh Vinh chủ động theo dõi điều kiện canh tác, hạn chế lãng phí tài nguyên. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phần mềm quan trắc thời tiết hỗ trợ người trồng cập nhật các thông số môi trường, kịp thời điều chỉnh quy trình chăm sóc và bảo vệ vườn dưa lưới. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hệ thống tưới nhỏ giọt được lắp đặt đến từng gốc dưa, tiết kiệm từ 40 - 70% lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Từ kinh nghiệm tích lũy qua mô hình trồng dưa lưới, anh Vinh hướng đến mô hình sản xuất nông nghiệp sinh học, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bà con nông dân xã Lai Vung tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại khu nhà màng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Những trái dưa lưới phát triển trong điều kiện canh tác được kiểm soát, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị nông sản. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Diện tích nhà màng đảm bảo sản xuất 4 - 5 vụ mỗi năm. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN