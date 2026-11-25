Tiết mục múa được các diễn viên biểu diễn tại Liên hoan Nghệ thuật dân gian, Nghệ thuật quần chúng năm 2026 với chủ đề “Nam Sầm Sơn - Sắc màu văn hóa”

Không cần những sân khấu hoành tráng hay nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ tại Thanh Hóa vẫn thu hút đông đảo người dân bởi chính những tiết mục do các đội văn nghệ cơ sở dàn dựng, biểu diễn. Ở đó, người dân vừa là khán giả, vừa trực tiếp tham gia sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa của quê hương.

Tối 21.11, tại sân vận động Quảng Hùng, tổ dân phố Hùng Giang, phường Nam Sầm Sơn tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật dân gian, Nghệ thuật quần chúng năm 2026 với chủ đề “Nam Sầm Sơn - Sắc màu văn hóa”.

Liên hoan thu hút 11 tổ dân phố với hơn 200 diễn viên, ca sĩ không chuyên tham gia biểu diễn. Những tiết mục được chuẩn bị công phu, mang đến không khí giao lưu sôi nổi, đồng thời thể hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa, văn nghệ của người dân địa phương.

Điểm đáng chú ý của liên hoan là lực lượng tham gia chủ yếu đến từ các tổ dân phố. Những người vốn quen với công việc thường ngày trở thành diễn viên trên sân khấu, cùng nhau tập luyện, dàn dựng các tiết mục ca múa nhạc, nghệ thuật dân gian để giới thiệu đến cộng đồng.

Các nghệ nhân trình diễn Trò Xuân Phả, loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian đặc sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở xã Thọ Xuân, Thanh Hóa

Không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu văn nghệ, hoạt động còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ ở cơ sở, duy trì phong trào sinh hoạt văn hóa trong khu dân cư. Đây cũng là dịp để phường Nam Sầm Sơn quảng bá hình ảnh địa phương, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị.

Rời không gian đô thị ven biển, các hoạt động văn hóa tại khu vực Pù Luông lại mang một sắc thái riêng. Từ ngày 9 đến 11.11, Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc”, kết hợp nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch.

Trong khuôn khổ ngày hội, chương trình văn nghệ quần chúng “Sắc màu Pù Luông” và Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đã tạo điểm nhấn, giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương.

Thông qua các tiết mục biểu diễn, trang phục truyền thống và hoạt động trải nghiệm, người dân, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian của cộng đồng cư dân vùng cao.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026

Những giá trị văn hóa vốn gắn bó với đời sống thường ngày được giới thiệu trong một không gian gần gũi, tạo sự kết nối giữa bảo tồn bản sắc và phát triển du lịch cộng đồng.

Ở xã Ba Đình, văn hóa, văn nghệ được đặt trong mạch nguồn lịch sử của quê hương. Từ ngày 24 đến 27.11, địa phương tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026).

Cùng với triển lãm chuyên đề về cuộc khởi nghĩa, liên hoan là dịp để các đội văn nghệ cơ sở thể hiện tình cảm, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương thông qua những tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

Hoạt động góp phần đưa lịch sử địa phương đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ, bằng hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Không chỉ ở những địa phương có sự kiện riêng, Thanh Hóa còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong phú, là chất liệu quan trọng để phát triển phong trào văn nghệ cơ sở.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886–2026)

Trong đó, Trò Xuân Phả ở xã Thọ Xuân, Ngũ trò Viên Khê ở phường Đông Sơn, trò diễn Pồn Pôông của người Mường ở xã Ngọc Liên, Hát nhà trò Văn Trinh ở xã Quảng Ngọc hay Hò Sông Mã là những loại hình mang dấu ấn văn hóa đặc trưng của từng vùng đất.

Mỗi loại hình có không gian diễn xướng, cách thể hiện và giá trị riêng, phản ánh đời sống tinh thần, phong tục, tập quán của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Việc duy trì các đội, câu lạc bộ thực hành di sản, tạo điều kiện cho nghệ nhân truyền dạy và khuyến khích lớp trẻ tham gia có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn sức sống của những loại hình nghệ thuật truyền thống.

Đáng chú ý, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm nay, các xã, phường trên địa bàn tỉnh được triển khai tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại các khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố từ ngày 1 đến 24.11.

Cùng với những sự kiện quy mô lớn tại Pù Luông, Sầm Sơn, Quảng trường Lam Sơn và Ba Đình, hoạt động ở cơ sở góp phần mở rộng không gian hưởng thụ và sáng tạo văn hóa đến từng cộng đồng dân cư.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống

Thực tế từ các chương trình tại Nam Sầm Sơn, Pù Luông và Ba Đình cho thấy, khi người dân được trực tiếp tham gia, phong trào văn hóa, văn nghệ có thêm điều kiện phát triển từ nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Những sân khấu không chuyên vì thế không đơn thuần là nơi biểu diễn mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, gìn giữ những giá trị văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.