Sau hợp nhất, Tây Ninh hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và sinh thái đặc sắc của vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh chú trọng kết nối các miền di sản, đổi mới phương thức bảo tồn, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch và sinh kế cộng đồng.

Qua đó, phát huy bản sắc từng vùng đất, chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực nội sinh, tạo động lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du khách trải nghiệm gian trưng bày, giới thiệu các giá trị văn hóa tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc góp phần đưa những giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng đương đại. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Nghệ thuật truyền thống góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tín ngưỡng và gắn kết cộng đồng tại Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tây Ninh chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân gian, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và nghệ thuật truyền thống Nam Bộ. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Nghệ thuật chế tác và trang trí đầu lân ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh là nét đẹp văn hóa dân gian, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Biểu diễn nghệ thuật múa lân tại Đình Hiệp Ninh, phường Tân Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh, nhân vật lịch sử có nhiều đóng góp trong phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Du khách tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ảnh: Minh Phú – TTXVN