Sức sống mới trên vùng đất khởi nghĩa Ba Đình

Video: Vùng đất Ba Đình lịch sử nhìn từ trên cao.

Di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hoá là nơi lưu giữ dấu tích về cuộc chiến đấu kiên cường của cuộc khởi nghĩa Ba Đình chống thực dân Pháp những năm 1886-1887.

Từ vùng đất Mậu Thịnh, Thượng Thọ và Mỹ Khê, nay thuộc xã Ba Đình, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nghĩa quân Ba Đình đã trở thành cuộc chiến tiêu biểu trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX.

Trên mảnh đất Ba Đình từng ghi dấu những trận chiến đấu ác liệt, cuộc sống hôm nay đã trở lại bình yên, mang theo sức sống mới của một miền quê giàu truyền thống cách mạng.

Từ trang sử hào hùng của Cuộc khởi nghĩa cuối thế kỷ XIX, người dân Ba Đình hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những tuyến đường khang trang góp phần làm thay đổi diện mạo xã Ba Đình.

Những mái nhà kiên cố cùng nhịp sống rộn ràng, giàu sức sống đang vẽ nên bức tranh về một miền quê Ba Đình ngày càng khởi sắc.

Ba Đình hôm nay mang trong mình hai vẻ đẹp: hào khí bất khuất của một thời lịch sử và sức sống bình yên của miền quê đang vươn mình phát triển. Thời gian có thể làm phai dấu những chiến lũy xưa, nhưng tinh thần Ba Đình vẫn còn đó, lặng lẽ chảy qua năm tháng, bồi đắp niềm tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi thế hệ.