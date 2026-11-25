Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đường sách Thủ Đức tạo thêm điểm dừng chân ý nghĩa để bạn đọc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Đầu tư trọng điểm, phát huy bản sắc từng địa phương

Chia sẻ về giải pháp đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu ở cơ sở, bà Vũ Thị Nguyệt, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tân Bình cho biết, để các thiết chế hiện diện hiệu quả từ trụ sở UBND đến khu dân cư, trường học, trung tâm y tế và khu vực chợ, mỗi điểm cần được thiết kế linh hoạt theo đặc thù địa bàn và phục vụ đúng nhóm công chúng mục tiêu.

Cụ thể, nhà văn hóa có thể mời cựu chiến binh kể cho học sinh nghe những câu chuyện gắn với bức phù điêu; trường học chọn lọc tư liệu phù hợp từng lứa tuổi; còn các điểm đặt tại chợ truyền thống nên ưu tiên nội dung ngắn gọn, súc tích để tiểu thương dễ đọc trong lúc nghỉ tay. Mỗi điểm đều cần phân công người phụ trách, có lịch sinh hoạt định kỳ và thông báo rộng rãi đến người dân.

Từ thực tiễn triển khai tại phường Tân Bình, có thể thấy việc đo lường hiệu quả đầu tư cần gắn chặt với khả năng tiếp cận thực tế của người dân. Theo thống kê của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 8/2026, toàn Thành phố đã hình thành 7.677 mô hình. Việc rà soát tổng thể theo từng địa bàn và nhóm đối tượng thụ hưởng hiện nay sẽ giúp Thành phố nhận diện rõ nơi nào còn thiếu điểm sinh hoạt, nơi nào cần bổ sung tư liệu và nơi nào đã có cơ sở vật chất nhưng thiếu nhân lực tổ chức hoạt động.

Theo PGS. Tiến sĩ Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, muốn mô hình thực sự hòa vào nhịp sống thường nhật sau lễ ra mắt, mỗi không gian phải gắn với điều kiện tự nhiên, bản sắc địa phương và huy động được những người am hiểu vùng đất cùng tham gia xây dựng, duy trì. Chẳng hạn, khu dân cư có đông công nhân thuê trọ nên tổ chức sinh hoạt vào khung giờ tối sau ca làm; địa bàn giàu di tích có thể mời chính cư dân địa phương tham gia hướng dẫn các chuyến tìm hiểu lịch sử. Cơ sở cần được trao quyền chủ động lựa chọn nội dung, địa điểm và thời gian phục vụ sát với nhu cầu của bà con.

Với lứa tuổi học sinh, tư liệu tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần được trình bày ngắn gọn, trực quan và dễ hiểu.

Ở góc độ quy hoạch đầu tư, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm cho rằng mỗi địa phương cần nhận diện nét riêng về lịch sử, văn hóa để chọn cách thể hiện phù hợp, tránh rập khuôn. Ông đề xuất Thành phố tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm và những đơn vị có mô hình tiêu biểu; đồng thời hiện đại hóa hệ thống di tích, thiết chế văn hóa để tạo thuận lợi cho người dân tham quan. Trên môi trường số, cần ưu tiên phát triển bảo tàng ảo, giúp những người ở xa hoặc bận rộn có thể chủ động tra cứu tư liệu, học tập vào bất kỳ thời điểm nào.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia văn hóa cũng kiến nghị TP Hồ Chí Minh sớm hoàn thiện bộ tiêu chí mang bản sắc riêng, lấy chất lượng thụ hưởng văn hóa của người dân làm thước đo và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt. Ở cấp cơ sở, việc theo dõi sát số lượng người tham gia, tỷ lệ bạn đọc quay lại cùng những góp ý về giờ mở cửa, đầu sách sẽ là căn cứ thực tiễn để điều chỉnh phương thức vận hành và phân bổ nguồn lực hỗ trợ đúng chỗ.

Kết nối nguồn lực, khơi dậy sức dân

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là hành trình bền bỉ, xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ. Bà đề xuất Thành phố hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đầu tư các công trình tiêu biểu gắn với Bác, đồng thời khuyến khích sáng tác và tổ chức các chương trình nghệ thuật về Người. Theo hướng kết nối này, hệ thống bảo tàng có thể cung cấp nguồn tư liệu đã thẩm định cho cơ sở, thư viện thực hiện luân chuyển sách theo chuyên đề, còn các nhà văn hóa phối hợp đưa những tác phẩm giá trị đến gần công chúng.

Triển khai Kế hoạch số 157/KH-UBND về đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến năm 2030, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối tham mưu, theo dõi thực hiện; đồng thời xây dựng kho tư liệu số dùng chung có xác thực nguồn gốc, bản quyền rõ ràng để cơ sở thuận tiện khai thác. Các địa phương khi lập dự án cũng cần tính toán đồng bộ kinh phí bảo quản sách, bảo trì trang thiết bị, tập huấn đội ngũ phụ trách và duy trì lịch sinh hoạt định kỳ sau khi công trình đi vào hoạt động.

Không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp các buổi sinh hoạt chi bộ ở cơ sở thêm sinh động, ý nghĩa.

Tại khu dân cư, sức sống của mô hình bắt nguồn từ chính sự chung tay của người dân: Người cao tuổi đóng góp ký ức, cựu chiến binh kể chuyện truyền thống, đoàn viên thanh niên hỗ trợ ghi âm và số hóa hình ảnh, còn cán bộ văn hóa tiếp nhận, đối chiếu tư liệu trước khi giới thiệu rộng rãi.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hoạt động văn hóa ở cơ sở phải mang lại lợi ích thiết thực và khơi dậy được sự tham gia tự giác của cộng đồng. Mặt trận và các đoàn thể cần lắng nghe tâm tư cư dân để lựa chọn nội dung sinh hoạt gắn liền với những công việc chung của khu phố.

Trong nhà trường, giáo viên có thể lồng ghép tư liệu về Bác vào tiết học, giờ sinh hoạt lớp và hoạt động trải nghiệm phù hợp từng lứa tuổi. Từ những câu chuyện đã đọc, học sinh được khuyến khích thực hành ngay qua cách ứng xử văn minh với bạn bè, giữ gìn tài sản chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, việc phát huy giá trị các mô hình hiện có phải gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và đời sống. Thành phố sẽ tổng kết, chia sẻ những cách làm sáng tạo được người dân đón nhận để các địa phương vận dụng linh hoạt.

Suy cho cùng, sức sống bền vững của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nằm ở quy mô hình thức, mà bắt đầu từ một tủ sách mở cửa đều đặn mỗi ngày, một mẩu chuyện lịch sử được người dân góp thêm hay một việc làm nghĩa tình được bà con cùng nhau gìn giữ.