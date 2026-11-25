Du khách tham quan tìm hiểu Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Khách sạn Grand Saigon.

Tìm hiểu về Bác qua bản đồ và tư liệu số

Ghi nhận tại tầng 4 khách sạn Grand Saigon (đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn), Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bài trí trang trọng với tượng Bác, tủ sách, ảnh tư liệu và bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Người. Từ dấu mốc bến Nhà Rồng trên bản đồ, du khách có thể lần theo từng chặng đường lịch sử qua các bức ảnh, đọc sách tại chỗ hoặc mở phiên bản số để tra cứu sâu hơn về những sự kiện, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi xem bản đồ và ảnh trưng bày, anh Lê Nam, du khách đến từ Thái Nguyên, mở phiên bản số để đọc tiếp những dấu mốc mình quan tâm. Anh chia sẻ bản thân khá bất ngờ khi một khách sạn lưu trú dành riêng không gian trang trọng để giới thiệu về Bác. Anh thích cách tra cứu trên màn hình vì chỉ cần vài thao tác chạm, anh có thể mở rộng câu chuyện vừa bắt gặp trong khu trưng bày.

Bà Mick Line và chồng cùng trải nghiệm nền tảng số trong Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại khách sạn Grand Sài Gòn.

Đối với khách quốc tế, rào cản ngôn ngữ là yếu tố quyết định việc họ có hiểu sâu được giá trị của từng tư liệu hay không. Bà Micheline (du khách Pháp, có mẹ là người Việt Nam và cha là người Pháp) cho biết chuyến tham quan giúp bà hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những cống hiến của Người đối với nền độc lập của Việt Nam. Từ trải nghiệm thực tế, bà kỳ vọng phiên bản số sẽ bổ sung thêm nhiều lựa chọn ngôn ngữ để du khách nước ngoài tự đọc chú thích ảnh, theo dõi từng dấu mốc và nắm bắt trọn vẹn bối cảnh lịch sử.

Từ một bức ảnh hay trang sách tình cờ bắt gặp, du khách thường nảy sinh nhu cầu tìm hiểu thêm về Sài Gòn xưa, về kiến trúc tòa nhà mình đang lưu trú hoặc một chặng đường hoạt động của Bác. Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, mô hình này mở ra cơ hội để đơn vị xuất bản tiếp cận những độc giả chưa có dịp ghé nhà sách trong chuyến đi. Những vị khách eo hẹp thời gian có thể tra cứu nhanh trên màn hình, còn người muốn nghiên cứu kỹ có thể đọc sách giấy tại chỗ rồi đối chiếu trực tiếp với bản đồ và tư liệu số.

Mỗi địa danh trên bản đồ còn có thể trở thành điểm dừng chân tiếp theo của du khách khi rời khách sạn. Ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc khách sạn Grand Saigon cho biết, khách sạn đã phối hợp với nhà xuất bản để giới thiệu các công trình nghiên cứu, câu chuyện về lịch sử và con người Thành phố. Hệ thống sách, hình ảnh và tư liệu số giúp khách tìm hiểu trước về nơi mình sắp đến, đồng thời tạo điều kiện để khách sạn tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, giới thiệu sách ngay cho khách lưu trú.

Tư liệu số mở rộng cơ hội tiếp cận cho cộng đồng

Bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm xuất bản điện tử nhằm giới thiệu tư liệu lịch sử, văn hóa theo hướng trực quan, dễ tra cứu, qua đó hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57. Các sản phẩm này có thể trình chiếu linh hoạt trên màn hình tivi, máy chiếu tại triển lãm, trường học, thư viện và các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Nổi bật trên nền tảng này là sản phẩm "Hành trình số về 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ (1911 - 1941)", giúp người đọc theo dõi từng dấu mốc và tiếp cận những tác phẩm tiêu biểu của Người, bên cạnh tủ sách số gồm 26 tựa sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng quét mã tra cứu thông tin tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Đường sách Thủ Đức

Ở khu dân cư, hình thức thể hiện và ngôn ngữ phù hợp đóng vai trò quyết định giúp tư liệu chạm tới từng nhóm công chúng. Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ cho biết, các phường thuộc địa bàn Quận 11 trước đây đang tiếp tục khai thác hiệu quả bản đồ số các điểm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cùng thư viện sách nói song ngữ Việt - Hoa. Các đơn vị đã biên tập, phiên dịch và thu âm tư liệu để đồng bào người Hoa dễ dàng lựa chọn ngôn ngữ phù hợp khi nghe, đồng thời tra cứu nhanh các điểm sinh hoạt văn hóa công cộng gần nơi sinh sống.

Tại phường Bến Thành, những câu chuyện về Bác và con người Thành phố được chuyển tải sinh động đến người dân thông qua trang thông tin cộng đồng "Cột cờ Thủ Ngữ". Kênh thông tin này kết hợp hài hòa giữa video, đồ họa và bài viết ngắn để giới thiệu sách hay, tư liệu quý cùng những gương điển hình học tập, làm theo Bác. Người dân có thể xem nhanh trên điện thoại vào thời gian rảnh, chia sẻ với người thân hoặc bấm đọc sâu hơn những chuyên đề mình quan tâm.

Tủ sách và ảnh tư liệu được trưng bày tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đại diện UBND phường Bến Thành chia sẻ thêm, trang "Cột cờ Thủ Ngữ" giúp giáo viên dễ dàng chọn lọc tư liệu ngắn gọn để mở đầu tiết học, còn phụ huynh có thể cùng con xem lại ngay tại nhà. Đây cũng là diễn đàn để các khu phố chia sẻ những việc làm thiết thực theo gương Bác, giúp bà con học hỏi và vận dụng vào đời sống hằng ngày.

Trong khi đó, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cũng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến để phục vụ bạn đọc từ xa. Nhờ kho dữ liệu số này, học sinh có thể chủ động tìm kiếm tài liệu chuẩn bị cho các bài thuyết trình, còn các bậc phụ huynh dễ dàng cùng con đọc tiếp những câu chuyện về Bác mà không nhất thiết phải đến tận thư viện.

Phiên bản số của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh giúp người xem tra cứu các sự kiện, câu chuyện và tác phẩm của Người theo từng chặng đường.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, việc đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lên môi trường mạng đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đường truyền ổn định khi lượng truy cập tăng cao và kiểm duyệt chặt chẽ tính chính xác của tư liệu theo nguồn chính thống. Các đơn vị sản xuất nội dung cần rà soát kỹ tên nhân vật, địa danh, mốc thời gian, ghi rõ nguồn ảnh để bạn đọc đối chiếu; đồng thời tối ưu giao diện thân thiện với điện thoại di động, bổ sung phụ đề cho video và tăng cường dịch thuật đa ngôn ngữ tại những điểm đón nhiều khách quốc tế.

Ứng dụng công nghệ số đang giúp người dân và du khách bắt gặp tư liệu về Bác ở bất cứ đâu - từ sảnh khách sạn, thư viện đến ngay trong ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là cánh cửa mở lối; để các không gian này thực sự có sức sống bền bỉ thay vì "mở ra rồi để đó", bài toán cốt lõi vẫn nằm ở sự chung tay vận hành và gìn giữ của chính cộng đồng.

Bài cuối: Cộng đồng chung tay gìn giữ