Người dân trải nghiệm tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở phường Tăng Nhơn Phú.

Bài 1: Đưa văn hóa về cộng đồng

Không còn nằm yên sau cánh cửa phòng truyền thống, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang bước ra đường sách, nhà ga metro và từng ngõ nhỏ ở TP Hồ Chí Minh. Chính sự gần gũi ấy giúp những câu chuyện về Bác chạm vào nhịp sống người dân mỗi ngày.

Lan toả giá trị văn hoá Việt

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng chuỗi hoạt động "Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết", Ban Xây dựng Đảng phường Tăng Nhơn Phú (TP Hồ Chí Minh) vừa khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại trụ sở Đảng ủy phường. Công trình cũng mang ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946 - 2026), dấu mốc lịch sử gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò nền tảng của văn hóa.

Ban Xây dựng Đảng phường Tăng Nhơn Phú vừa khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Đảng ủy phường nhân kỉ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng chuỗi hoạt động “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết”.

Ông Phan Ngọc Tân, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Tăng Nhơn Phú cho biết, việc bố trí công trình ngay tại trụ sở giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện sử dụng sách, ảnh và tư liệu trong các buổi sinh hoạt chuyên đề. Người dân đến liên hệ công tác cũng có thể xem trưng bày và tìm hiểu về Bác. Cách bố trí này đưa tư liệu đến nơi cán bộ làm việc và người dân thường xuyên qua lại, để góc sách được sử dụng ngay trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Trương Tấn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú thông tin, địa phương hiện duy trì 68 điểm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ông đề nghị các cấp ủy đưa nhiệm vụ này vào chương trình công tác và đánh giá hiệu quả qua sự chuyển biến trong nhận thức, hành động. Ông cũng lưu ý các đơn vị cần tạo điều kiện để thiếu nhi, người cao tuổi, người lao động và cư dân tại các khu nhà trọ cùng tham gia, trong đó giờ mở cửa và nội dung sinh hoạt phải phù hợp với từng nhóm người dân.

Các em học sinh tìm hiểu về Bác Hồ tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Đường sách Thủ Đức.

Đường sách Thủ Đức là một địa chỉ khác mà phường Tăng Nhơn Phú chọn để giới thiệu tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các gia đình có thể ghé xem ảnh, tìm sách hoặc đọc cùng con trong không gian vừa ra mắt. Ông Hồ Bửu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú cho biết, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đường sách sẽ giúp lưu giữ, giới thiệu tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, đồng thời tạo thêm địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống cho cộng đồng.

Theo ông Hồ Bửu Long, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam nằm ở việc chuyển nhận thức thành hành động trong đời sống. Với những Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vừa mở cửa, địa phương sẽ lan tỏa tinh thần đọc sách của Bác Hồ đến các em thiếu nhi, tổ chức những cuộc trò chuyện giữa các thế hệ hoặc dành thời gian để học sinh kể lại câu chuyện các em vừa tìm hiểu. Các hoạt động đều đặn sẽ tạo lý do để người dân trở lại sau ngày hội.

Nhiều cách làm hay từ cơ sở

Theo các chuyên gia văn hóa, để Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thực sự có sức sống ở khu dân cư, hệ thống nhà văn hóa và phòng sinh hoạt cộng đồng có thể nhân rộng cách làm từ trụ sở phường và đường sách. Các khu phố có thể luân chuyển sách định kỳ, dùng bộ ảnh có chú giải ngắn gọn để tổ chức kể chuyện hoặc mời người cao tuổi chia sẻ ký ức lịch sử.

Người dân và hành khách đi tàu điện dừng chân tìm hiểu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại ga metro Thủ Đức.

Ghi nhận tại khu phố 46, phường Thủ Đức, người dân và hành khách đi tàu điện dễ dàng tiếp cận phòng đọc sách cùng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại nhà ga metro Thủ Đức. Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thủ Đức chia sẻ, việc đặt điểm trưng bày ngay khu vực hành khách qua lại mỗi ngày giúp hình ảnh, tư tưởng của Bác thấm sâu vào nhịp sống đô thị một cách tự nhiên, phục vụ thiết thực cho bà con và học sinh địa phương.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức thông tin thêm, điểm trưng bày tại ga metro là một trong nhiều cách địa phương đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến gần người dân. Kể từ khi chính thức vận hành theo đơn vị hành chính mới vào ngày 1/7/2025, phường đã triển khai thêm 12 điểm, nâng tổng số lên 84 không gian trên toàn địa bàn. Các mô hình này không chỉ giới thiệu tư liệu mà còn bồi đắp đạo lý, lối sống đẹp và niềm tự hào về lịch sử vùng đất Thủ Đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các em học sinh có thêm điểm sinh hoạt, đọc sách tại các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Không chỉ các cơ quan, đơn vị lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với người dân, tại phường Bến Thành. Ông Phan Trung Trinh, Bí thư Chi bộ khu phố 8 cho biết, ông đã dành khoảng 16 m² trong nhà để sắp xếp sách, ảnh và tư liệu về Bác mà ông sưu tầm qua nhiều năm, mở cửa cho trẻ em trong xóm ghé đọc khi rảnh. Những góc đọc tại gia giúp việc tìm hiểu về Bác trở thành một phần trong sinh hoạt của gia đình và khu phố, nơi người dân có thể góp sách, giữ gìn tư liệu và trực tiếp đón bạn đọc.

Đối với học sinh trong các trường học, việc đưa sách và hình ảnh về Bác vào hành lang, thư viện và góc học tập giúp các em hiểu hơn về Bác Hồ kính yêu. Em Đỗ Minh Anh, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh) chia sẻ, những câu chuyện đã đọc giúp em hiểu thêm về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em mong nhà trường tổ chức thêm các buổi tọa đàm và hoạt động tìm hiểu để học sinh có dịp trao đổi về cuộc đời và sự nghiệp của Bác nhiều hơn.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh được triển khai trong khuôn viên học đường như một điểm tiếp cận lịch sử dành cho sinh viên.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, sau 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, toàn địa bàn đã xây dựng được 7.677 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó có 250 mô hình đặt tại các di tích lịch sử - văn hóa, 81 mô hình tại bảo tàng, nhà truyền thống, thư viện; phần lớn còn lại hiện diện sinh động ở trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và khu dân cư.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và tổ chức xây dựng Đảng năm 2026 của Cụm thi đua số 9, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị các phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và người dân đến tham quan, học tập, đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ ở cơ sở. Khi Thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình, mỗi địa phương có thể linh hoạt chọn cách tổ chức phù hợp với đặc thù dân cư - từ mở cửa phòng đọc vào khung giờ thuận tiện cho người lao động đến số hóa tư liệu lên mạng để bạn đọc dễ dàng tìm hiểu ngay tại nhà.

Bài 2: Mở lối trên không gian số