Sức sống hàng Việt: Đưa đặc sản vùng dân tộc thiểu số đến với người tiêu dùng Thủ đô

Từ những vùng núi cao, nơi mỗi sản vật đều gắn với đất đai, khí hậu, văn hóa và sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số, những sản phẩm mang đậm bản sắc vùng miền đang từng bước tìm đường đến với thị trường lớn. Đó có thể là gói trà hoa hồi Lạng Sơn, quả na Chi Lăng, miến dong Phia Đén, hạt dẻ Quây Sơn, trà chàm tía Cao Bằng, gạo Séng Cù, thịt trâu sấy hay những sản phẩm dược liệu của Lai Châu... Song, để một sản phẩm tốt có thể đi xa, chất lượng thôi chưa đủ, điều quan trọng là sản phẩm phải gặp được thị trường.

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