Sức sống giai điệu Việt tại Liên hoan Guitar quốc tế Berlin

Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành tặng hoa chúc mừng Giáo sư Đặng Ngọc Long.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành; Giáo sư Inge Wilczok - nhà sư phạm, nghệ sĩ guitar cổ điển từng nhiều năm gắn bó với Trường Đại học Âm nhạc Hanns Eisler Berlin; ông Phan Quang Văn, Bí thư thứ nhất phụ trách hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Đức, cùng các nghệ sĩ, thí sinh, thành viên Ban giám khảo và khách mời quốc tế. Cuộc thi năm nay có tổng cộng 30 thí sinh đến từ 15 quốc gia tham gia vòng đầu tiên và qua các vòng tranh tài, 5 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cuộc thi và Liên hoan Guitar quốc tế Berlin được Giáo sư Đặng Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen, khởi xướng tổ chức từ năm 2006 và diễn ra hai năm một lần. Qua hai thập kỷ, cuộc thi đã trở thành điểm hẹn của các nghệ sĩ guitar trẻ đến từ nhiều quốc gia, là nơi các tài năng gặp gỡ, giao lưu và tranh tài, đồng thời góp phần đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã gửi thư chúc mừng Giáo sư Đặng Ngọc Long, Ban tổ chức, các nghệ sĩ và thí sinh tham dự sự kiện.

Một điểm riêng của cuộc thi được duy trì suốt 20 năm qua là yêu cầu các thí sinh trình diễn tác phẩm bắt buộc do Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long sáng tác, lấy cảm hứng từ âm nhạc Việt Nam. Những tác phẩm mang âm hưởng và sắc thái văn hóa Việt Nam tạo cơ hội để các nghệ sĩ trẻ quốc tế tìm hiểu, tiếp cận và thể hiện những giai điệu Việt Nam trên sân khấu guitar cổ điển.

Phần biểu diễn của Nghệ sĩ người Italy Luca Romanelli.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành chúc mừng Giáo sư Đặng Ngọc Long đã bền bỉ xây dựng cuộc thi suốt 20 năm qua, góp phần tạo nên một nhịp cầu văn hóa đáng tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Đại sứ nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức. Theo Đại sứ, nếu ngoại giao chính thức được thúc đẩy qua các chuyến thăm, văn kiện và dự án hợp tác, thì ngoại giao văn hóa được bồi đắp qua giao lưu nghệ thuật và những giai điệu như trong đêm diễn. Cuộc thi và Liên hoan Guitar quốc tế Berlin là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và sự gắn kết văn hóa giữa hai nước.

Không gian khán phòng lắng lại, nhường chỗ cho tiếng đàn guitar trong phần trình diễn của các nghệ sĩ khách mời Luca Romanelli (Italy), Emil Petrov (Bulgaria), Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long cùng 5 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Mỗi tiết mục khép lại đều được khán giả đón nhận bằng những tràng pháo tay kéo dài.

Tâm điểm của chương trình là lễ trao giải cho các thí sinh. Nghệ sĩ Theduardo Prasetyo đến từ Indonesia giành giải Nhất với tác phẩm "Ru con" của Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long. Qua phần trình diễn của nghệ sĩ trẻ, giai điệu mang âm hưởng lời ru Việt Nam hiện lên dịu dàng, sâu lắng, gợi tình yêu thương và những tâm tình người mẹ gửi gắm đến con. Các giải Nhì, Ba, Tư và Năm lần lượt được trao cho các thí sinh đến từ Italy, Hàn Quốc, Đức và Pháp.

Các thí sinh đoạt giải của Cuộc thi và Liên hoan Guitar Quốc tế Berlin năm 2026.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Juergen Buch, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết việc sự kiện duy trì được suốt 20 năm trước hết là nhờ Giáo sư Đặng Ngọc Long và đội ngũ cộng sự đã kiên trì xây dựng, vun đắp. Theo ông, cuộc thi là biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa bền vững giữa châu Á và châu Âu. Đánh giá về sự kết nối âm nhạc giữa Việt Nam và Đức, cũng như giữa hai châu lục, ông Juergen Buch cho rằng điều này đặc biệt thú vị đối với một người châu Âu như ông. Trong 20 năm qua, ông đã được nghe nhiều cách thể hiện khác nhau đối với các tác phẩm của nghệ sĩ Đặng Ngọc Long. Mỗi nghệ sĩ, với nền tảng và cách tiếp cận riêng, lại mang đến một màu sắc mới cho cùng một tác phẩm. Ông bày tỏ sự thích thú trước những cách thể hiện sáng tạo, đôi khi đầy bất ngờ của các nghệ sĩ trẻ.

Chị Jennifer Sikora, một khán giả tham dự chương trình, chia sẻ chị rất ấn tượng với buổi hòa nhạc và phần trình diễn của nghệ sĩ Đặng Ngọc Long. Nhận xét về những tác phẩm guitar mang âm hưởng Việt Nam, chị Jennifer cho rằng âm nhạc có nét thơ mộng, êm dịu, mang lại cảm giác thư thái. Chị cũng cảm nhận được vẻ đẹp ấy qua những buổi học guitar của con trai với Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long. Với chị, đó là những giai điệu đẹp và giàu cảm xúc.

Cuộc thi và Liên hoan Guitar quốc tế Berlin nhận được sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, tổ chức tại Đức, trong đó có Bộ Ngoại giao Đức, Viện Goethe, Hội Nhạc sĩ Đức, Sở Văn hóa thành phố Berlin và Quỹ Văn hóa GESOBAU. Dấu mốc 20 năm là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của cuộc thi, đồng thời tiếp tục mở ra cơ hội để các nghệ sĩ trẻ giao lưu, trau dồi kỹ năng biểu diễn và khám phá những sắc thái âm nhạc đa dạng từ nhiều nền văn hóa trên thế giới.