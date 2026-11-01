Sức sống của võ cổ truyền Việt Nam giữa lòng Algeria

Giải đấu đối kháng chia làm 04 sàn đấu, tổ chức quy củ.

Không chỉ là hoạt động thể thao, sự kiện còn cho thấy sức sống và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam tại một đất nước cách xa hàng nghìn km, nơi cộng đồng người Việt Nam không đông nhưng những giá trị văn hóa Việt vẫn được nhiều người dân địa phương đón nhận và gìn giữ.

Trọng tài hướng dẫn các võ sĩ quy cách trước thi đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, đối với các võ sinh Algeria, võ cổ truyền Việt Nam không đơn thuần là một môn thể thao rèn luyện thể chất và kỹ năng tự vệ. Qua từng bài quyền, thế võ và quá trình tập luyện, các võ sinh có cơ hội tiếp cận những nét đặc sắc trong văn hóa, triết lý sống và tinh thần thượng võ của người Việt. Tính kỷ luật, sự kiên trì, lòng tôn trọng và tinh thần võ đạo là những giá trị được truyền tải cùng với các kỹ thuật võ thuật.

Một pha tấn công hấp dẫn được khán giả tán thưởng.

Điều đáng chú ý là tình yêu dành cho võ cổ truyền Việt Nam đã vượt ra ngoài phạm vi các câu lạc bộ và sàn tập. Nhiều môn sinh Algeria bày tỏ mong muốn có dịp đến Việt Nam để tìm hiểu trực tiếp đất nước, con người và quê hương của môn võ mà họ đang theo đuổi. Với những người chưa có cơ hội đặt chân đến Việt Nam, hình ảnh đất nước và văn hóa Việt được biết đến qua sách báo, Internet và những câu chuyện của các huấn luyện viên, võ sư.

Trong bối cảnh số lượng người Việt sinh sống tại Algeria còn hạn chế, sự hiện diện và phát triển của võ cổ truyền Việt Nam là một kênh giao lưu văn hóa có ý nghĩa đặc biệt. Thông qua hoạt động giảng dạy, luyện tập và thi đấu, các giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được giới thiệu, tiếp nhận và lan tỏa trong cộng đồng sở tại, không phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người Việt.

Trên khán đài đa số là người hâm mộ Võ Việt Nam và gia đình của các võ sinh đang thi đấu.

Võ cổ truyền vì thế đang trở thành một sợi dây kết nối nhân dân hai nước, bổ sung cho nền tảng hữu nghị được vun đắp từ những điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của hai dân tộc. Những cuộc gặp gỡ trên sàn tập, sự gắn bó giữa thầy và trò, cùng mong muốn được khám phá đất nước Việt Nam của các võ sinh Algeria cho thấy giao lưu văn hóa nhân dân có thể bắt đầu từ những hoạt động giản dị nhưng giàu sức lan tỏa.

Giải đấu tại Boumerdès không chỉ tạo cơ hội để các môn sinh thể hiện trình độ, tranh tài và hướng tới đội tuyển quốc gia, mà còn góp phần duy trì, phát triển một cầu nối văn hóa bền vững giữa Việt Nam và Algeria.