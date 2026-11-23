Để thu hút du khách, TP Hồ Chí Minh khai thác các văn hóa phi vật thể trong các hoạt động du lịch đêm.

Sân khấu kín chỗ nhưng lợi nhuận chưa tương xứng

Theo Báo cáo tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025 - 2026 của Đại học RMIT Việt Nam, riêng năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 800 sự kiện âm nhạc; nền tảng Ticketbox bán hết hơn 1 triệu vé concert và lễ hội âm nhạc, chưa tính lượng vé phân phối trực tiếp qua website nhà tổ chức và các kênh khác.

Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2026 với các đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả tại hai đầu đất nước. Hai đêm diễn "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" tại TP Hồ Chí Minh hồi tháng 10 đón gần 100.000 lượt người xem; khi mở bán cho chặng Hưng Yên (5 - 6/12), 35.000 vé đặt sớm hết sau 27 phút và toàn bộ vé chính thức hết sau 88 phút.

Tại Hà Nội, hai đêm diễn của nhóm BIGBANG (24 - 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình) thu hút khoảng 90.000 khán giả. Theo Sở VHTTDL Hà Nội, riêng hai ngày 23 và 24/10, Thủ đô đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước đó (trong đó có khoảng 67.900 lượt khách quốc tế), đẩy công suất phòng tại nhiều khách sạn 3 - 5 sao đạt 75 - 100% và mang lại tổng thu du lịch ước tính 750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sức "nóng" phòng vé chưa tỷ lệ thuận với lợi nhuận của nhà tổ chức. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 của DatVietVAC - đơn vị sản xuất chuỗi concert "Anh trai say hi" - ghi nhận mảng tổ chức sự kiện và bán vé đạt doanh thu 151 tỷ đồng (giảm 13%), lợi nhuận gộp 23 tỷ đồng (giảm 73%), kéo biên lợi nhuận gộp từ 49,5% xuống còn khoảng 15,3% do số đêm diễn giảm từ ba xuống hai. Ngược lại, mảng khai thác bản quyền nội dung (IP) và sản phẩm ăn theo đạt doanh thu 95 tỷ đồng (tăng 7%) với lợi nhuận gộp 91 tỷ đồng, tăng tới 47%.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NSX

Tại hội thảo "Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững" ngày 18/10 trong khuôn khổ Tuần lễ Tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026, đạo diễn Việt Tú nhận định sức lan tỏa của concert tới kinh tế địa phương hiện chưa tương xứng tiềm năng, đồng thời đề xuất xây dựng bộ chỉ số đo lường đóng góp kinh tế và tác động tới du lịch, dịch vụ.

Đồng quan điểm, NSND Trần Ly Ly, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam, lưu ý cần phân định rạch ròi giữa doanh thu của nhà tổ chức với giá trị gia tăng mà concert tạo ra cho toàn bộ hệ sinh thái lưu trú, ăn uống và vận chuyển.

Giữ chân khán giả bắt đầu từ dữ liệu

Tại TP Hồ Chí Minh, hiệu quả của chuỗi sự kiện âm nhạc gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng của ngành du lịch. Trong 10 tháng năm 2026, Thành phố đón hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước), tổng thu du lịch ước đạt hơn 307.000 tỷ đồng (tăng gần 38%), tiến sát mục tiêu cả năm là 11 triệu lượt khách quốc tế và 330.000 tỷ đồng doanh thu.

Phát biểu tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 12/11, bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Hồ Chí Minh, nhìn nhận một đêm nhạc là lý do kéo du khách tới Thành phố, nhưng để họ tiếp tục chi tiêu cho văn hóa, ẩm thực và mua sắm, địa phương phải kết nối đồng bộ hệ thống khoảng 4.800 cơ sở lưu trú (gồm hơn 80 khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao) cùng 1.900 doanh nghiệp lữ hành.

"Anh trai say hi" tạo nên chuỗi concert thành công nhất giai đoạn 2024 - 2025. Ảnh: DV

Nút thắt hiện nằm ở thời gian lưu trú. Theo Thạc sĩ Vũ Nguyễn Minh Trí, Tổng thư ký Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam, Giám đốc kinh doanh ADAVIGO Travel & Events, thời gian ở lại bình quân của du khách tại TP Hồ Chí Minh mới đạt khoảng 2 - 2,5 ngày. Ông đề xuất công bố lịch diễn các concert lớn trước từ 6 đến 12 tháng, tích hợp mã QR ưu đãi tham quan bảo tàng, tour đường sông, ẩm thực ngay trên vé điện tử và chào bán sản phẩm giải trí đêm song song thời điểm mở bán vé.

Ngành du lịch Thành phố cũng đang thúc đẩy cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa nhà tổ chức với doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển đi kèm các biện pháp phòng, chống lừa đảo vé trực tuyến.

Thực tế cho thấy, dữ liệu đo lường chính là mắt xích còn thiếu. Các cuộc khảo sát của Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Hồ Chí Minh tại Ngày hội Du lịch hay Lễ hội Áo dài mới dừng ở việc đo mức độ hài lòng, chưa thống kê được lượng khách tăng thêm hay mức chi tiêu thực tế từ khán giả đi xem biểu diễn.

Thành phố đã lên kế hoạch điều tra chuyên sâu nhóm khách này, lấy mùa lễ hội cuối năm làm phép thử với đại nhạc hội "Say Hi năm 2027" trên trục sông Sài Gòn ngày 26/12 và chương trình đếm ngược chào năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (28 - 31/12) đã được UBND Thành phố chấp thuận.

Ở tầm vĩ mô, thống kê đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa chưa được tách bạch trong báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025 và nửa đầu năm 2026 của Cục Thống kê, trong khi Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt mục tiêu khu vực này đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045.

Để lấp khoảng trống này, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BVHTTDL gồm 32 chỉ tiêu thống kê chia thành 5 nhóm, trong đó nhóm "Sản phẩm và thị trường" theo dõi trực tiếp hoạt động biểu diễn nghệ thuật, du lịch văn hóa và chi tiêu dịch vụ văn hóa. Hà Nội cũng đang triển khai tính thử bộ 62 chỉ tiêu thống kê công nghiệp văn hóa trong năm 2026.

Thạc sĩ Vũ Nguyễn Minh Trí nhận định, thước đo thực chất nhất cho thành công của một đêm concert chính là sáng hôm sau có bao nhiêu du khách vẫn quyết định ở lại Thành phố.

Bài cuối: Giữ chân du khách nhìn từ quốc tế