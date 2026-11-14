Sức sống của chiến dịch 'Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị'

Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại số.

Vì vậy, Chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị” do Tỉnh đoàn Quảng Trị phát động vào tháng 2/2026 chính là “bước đi” nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị” do chính đoàn viên, thanh niên tại các địa phương tự sản xuất đã khẳng định sức hút của hình thức video ngắn trong truyền thông - Ảnh: T.L

Một ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, “Quảng Trị on the map” đã cho thấy cách làm chuyển đổi số gần gũi, hiệu quả, đồng thời phản ánh tinh thần chủ động, sáng tạo của thanh niên trong việc đưa công nghệ phục vụ đời sống.

Địa danh Phong Nha đã xuất hiện nổi bật trong chiến dịch truyền thông "Quảng Trị on the map" nhờ sở hữu Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới. Bí thư Đoàn xã Phong Nha Hoàng Quốc Khánh chia sẻ: “Với thời lượng 5 phút 45 giây, chúng tôi đã tích hợp trực quan các thông tin về vị trí địa lý, dữ liệu dân cư.

Cùng đó, nội dung quảng bá tập trung giới thiệu hệ thống hang động tráng lệ, như: Phong Nha, Tiên Sơn… cùng các khu sinh thái nổi tiếng (suối nước Moọc, sông Chày-hang Tối) và các di tích lịch sử, như: Bến phà Xuân Sơn, đường 20 Quyết Thắng... Sau khi được Tỉnh đoàn vinh danh và trao thưởng là một trong những sản phẩm tiêu biểu, video vẫn tạo được sức hút. Minh chứng rõ nét là video tiếp tục thu hút lượt xem, lượt truy cập và lượt chia sẻ của người dùng trên các nền tảng mạng xã hội dù thời gian bình chọn đã đóng lại”.

Trong khi đó, Đoàn xã Cửa Tùng giới thiệu về vùng đất ven biển hội tụ nhiều giá trị về lịch sử như địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương và cảnh quan thiên nhiên cũng như những tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, thương mại, dịch vụ, thủy sản.

“Nhờ kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và giá trị lịch sử, đồng thời lồng ghép hình ảnh đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tại địa phương, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong quảng bá quê hương. Video gói gọn trong 6 phút 38 giây đã trở thành lời mời gọi hấp dẫn đến với du khách và được vinh danh là một trong 10 đơn vị có sản phẩm tiêu biểu trong toàn chiến dịch. Đến nay, video tiếp tục thu hút sự quan tâm tìm kiếm, tương tác và chia sẻ lại của người dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên”, Bí thư Đoàn xã Cửa Tùng Nguyễn Đức Tú Anh cho hay.

Không chỉ các địa bàn trọng điểm về du lịch, như Cửa Tùng, Phong Nha tận dụng tối đa thế mạnh cảnh quan, mà ngay cả những xã miền núi vùng cao, biên giới cũng nỗ lực xây dựng các video clip (từ 5-7 phút) chất lượng để giới thiệu trọn vẹn diện mạo quê hương mình.

Đơn cử, Đoàn xã Kim Điền đã thu hút sự chú ý bằng cách kể chuyện sáng tạo là sử dụng hình ảnh trí tuệ nhân tạo (AI) để mở đầu câu chuyện truyền thuyết về kho báu vua Hàm Nghi tại địa bàn xã; đồng thời, cuối video khẳng định mảnh đất Kim Điền sở hữu những "kho báu" vô cùng quý giá và bền vững hơn, đó chính là vẻ đẹp thiên nhiên và con người địa phương. Hay video do Đoàn xã Hướng Phùng thực hiện nhằm giới thiệu nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ được ví như "tiên cảnh" giữa đại ngàn Trường Sơn, cùng các mô hình phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc…

Bản đồ số “Quảng Trị on the map” thu hút sự quan tâm, tương tác và chia sẻ của người dân - Ảnh: T.L

Hiện nay, chỉ với vài thao tác truy cập, người dùng có thể tìm hiểu thông tin về từng địa phương từ các video giới thiệu trực quan, sinh động. Em Mai An Hiếu, học sinh lớp 12 Trường THPT Đào Duy Từ (phường Đồng Hới) bày tỏ: “Em thấy một số video có hình ảnh động nhịp độ cao, âm nhạc bắt tai và thông điệp ngắn gọn phù hợp với thói quen tiêu thụ nội dung số của Gen Z, biến lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương thành cảm xúc tự nhiên, dễ chia sẻ”.

“Chiến dịch thực sự đã trở thành cầu nối giữ gìn ký ức, giới thiệu tiềm năng du lịch “vùng đất lửa” và khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ trẻ chúng em”, Nguyễn Ngọc Lê Vy, sinh viên Trường đại học Quảng Bình bộc bạch.

Thực tế cho thấy, chiến dịch truyền thông không dừng lại ở một hoạt động phong trào ngắn hạn mà đã biến mỗi bạn trẻ thành một “đại sứ du lịch”, giúp 78 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh không còn là những cái tên khô cứng trên bản đồ mà trở thành những điểm đến sinh động, giúp người dân và du khách có thể dễ dàng nhận diện vị trí địa lý, tra cứu thông tin lịch sử, văn hóa, đơn vị hành chính và các hoạt động đặc sắc theo một cách hoàn toàn mới.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu, chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị” đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ, thể hiện sức sống sáng tạo và tinh thần xung kích của tuổi trẻ địa phương trong bối cảnh tái cấu trúc đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, bản đồ số “Quảng Trị on the map” tại địa chỉ: https://www.quangtrionthemap.com đã được ra mắt vào cuối tháng 3/2026, góp phần xây dựng một nền tảng trực tuyến tổng hợp thông tin, hình ảnh về các địa phương trong tỉnh.

Nhờ đó, các video tiếp tục được đón nhận, chia sẻ rộng rãi sau khi thời gian bình chọn đã kết thúc, lan tỏa hình ảnh Quảng Trị năng động, giàu bản sắc và tiềm năng phát triển. Theo thống kê, từ khi công bố bản đồ số “Quảng Trị on the map” đến nay, nền tảng trực tuyến này đã thu hút trên 20.000 lượt truy cập, chia sẻ từ cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị” đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của hình thức video ngắn trong truyền thông; đồng thời mở ra nhiều cơ hội để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục huy động tinh thần sáng tạo, góp phần số hóa dữ liệu địa phương và quảng bá hình ảnh quê hương.