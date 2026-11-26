Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) từ lâu đã trở thành mạch nguồn sinh kế nuôi sống bao thế hệ, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Trải qua hành trình hơn 100 năm hình thành và phát triển, làng nghề không ngừng đổi mới phương thức sản xuất để thích ứng với nhịp sống hiện đại, nhưng vẫn trân trọng gìn giữ trọn vẹn kỹ thuật dệt truyền thống đầy tinh xảo.

Từng sợi lát, đường đan không chỉ kết tinh sự khéo léo, cần mẫn của người thợ mà còn nối dài mạch nguồn văn hóa qua nhiều thế hệ. Giữa những đổi thay của thời gian, chiếu Định Yên vẫn bền bỉ hiện diện như một nét đẹp mộc mạc, đậm đà nghĩa tình, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa địa phương.

Các cơ sở dệt chiếu tại Định Yên từng bước sử dụng máy móc nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nghề dệt chiếu thủ công đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp nhịp nhàng giữa các thao tác và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nghề dệt chiếu thủ công được lưu giữ qua nhiều thế hệ ở Định Yên. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Người dân Định Yên (Đồng Tháp) dệt chiếu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Những tấm chiếu nhiều màu sắc được hoàn thiện tại các cơ sở sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Người dân Định Yên vẫn gìn giữ và phát huy giá trị nghề dệt chiếu truyền thống. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chị Trần Thanh Diệu, chủ cơ sở sản xuất chiếu tại xã Lai Vung, chuẩn bị sợi lác cho dệt chiếu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sinh viên trải nghiệm nghề dệt chiếu Định Yên. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Vợ chồng ông Huỳnh Văn Chiến đã duy trì dệt chiếu ttruyền thống nhiều năm qua. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN