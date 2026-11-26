Sức sống bền bỉ của nghề dệt chiếu trăm năm ở Đồng Tháp
Giữa những đổi thay của thời gian, chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) vẫn bền bỉ hiện diện như một nét đẹp mộc mạc, đậm đà nghĩa tình, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa địa phương.
Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) từ lâu đã trở thành mạch nguồn sinh kế nuôi sống bao thế hệ, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam.
Trải qua hành trình hơn 100 năm hình thành và phát triển, làng nghề không ngừng đổi mới phương thức sản xuất để thích ứng với nhịp sống hiện đại, nhưng vẫn trân trọng gìn giữ trọn vẹn kỹ thuật dệt truyền thống đầy tinh xảo.
Từng sợi lát, đường đan không chỉ kết tinh sự khéo léo, cần mẫn của người thợ mà còn nối dài mạch nguồn văn hóa qua nhiều thế hệ. Giữa những đổi thay của thời gian, chiếu Định Yên vẫn bền bỉ hiện diện như một nét đẹp mộc mạc, đậm đà nghĩa tình, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa địa phương.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/suc-song-ben-bi-cua-nghe-det-chieu-tram-nam-o-dong-thap/445672.html