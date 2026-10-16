Sức nóng và phép thử của thị trường âm nhạc

Sức hút của concert thể hiện qua tốc độ bán vé, chất lượng biểu diễn và trải nghiệm của khán giả. Trong ảnh: Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Nhiều hướng tiếp cận khán giả

Tối 17.10, TP.HCM có bốn chương trình âm nhạc lớn cùng diễn ra: Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Tinh hà say hi, Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh và Edge of Calm Tour của Tiffany Young. Hai chương trình đầu khai thác sức hút từ truyền hình thực tế; Phùng Khánh Linh theo đuổi hướng biểu diễn gắn với bản sắc âm nhạc riêng, còn Tiffany Young mang đến màu sắc của nghệ sĩ quốc tế.

Ngày 18.10, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục đêm diễn thứ hai. Việc nhiều nhà sản xuất cùng chọn thời điểm này tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp về khán giả, đồng thời cho thấy concert đang được đầu tư như sản phẩm biểu diễn có giá trị thương mại riêng, thay vì đơn thuần nối dài hiệu ứng truyền hình.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 có lợi thế từ thương hiệu gây dựng qua mùa đầu. Chuỗi concert trước đó đưa các nghệ sĩ đến TP.HCM, Hà Nội và Hưng Yên, hình thành cộng đồng người hâm mộ ổn định. Ở mùa hai, nhà sản xuất tổ chức concert khi chương trình vẫn phát sóng, duy trì sự quan tâm dành cho các tiết mục và nghệ sĩ trên cả màn ảnh lẫn sân khấu.

Sức mua vé được ghi nhận qua các đợt mở bán. Vé mở bán sớm cho hai đêm diễn được thông báo bán hết; riêng lượng vé dành cho cộng đồng người hâm mộ hoàn tất giao dịch sau 18 phút. Trong đợt mở bán chính thức, vé đêm đầu tiên hết trong chưa đầy 5 giờ. Những con số cho thấy sự quan tâm trên môi trường số đã chuyển thành nhu cầu đến xem trực tiếp, dù trải nghiệm thực tế của khán giả vẫn là thước đo quan trọng.

Cùng tối 17.10, Tinh hà say hi diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc. Dự án thuộc “hệ sinh thái Say hi” tận dụng lượng người theo dõi của các nghệ sĩ và sức lan truyền của ca khúc, tiết mục trên nền tảng nghe nhìn. Đại diện DatVietVAC cho biết, toàn bộ vé bán hết trong 45 phút. Đơn vị tổ chức hướng tới tiêu chuẩn trình diễn tiệm cận quốc tế, phát huy cá tính âm nhạc của từng thành viên trong một chương trình chung.

Phùng Khánh Linh chọn lối đi khác với Giữa một vạn tour tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Sau hai đêm ở Nhà hát Hòa Bình, mỗi đêm khoảng 2.000 khán giả theo thông tin được cung cấp, nữ ca sĩ mở rộng quy mô sang nhà thi đấu.

Chương trình gồm hơn 20 ca khúc, kết nối theo mạch kể chuyện từ album Giữa một vạn người. Sức hút của tour được bồi đắp từ quá trình sáng tác, biểu diễn và xây dựng cộng đồng người nghe, thay vì dựa vào độ phủ sóng truyền hình. Sự chuyển dịch về địa điểm cho thấy nghệ sĩ có dấu ấn riêng vẫn có cơ hội phát triển những đêm diễn lớn khi được khán giả gắn bó.

Tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Edge of Calm Tour của Tiffany Young bổ sung lựa chọn cho khán giả yêu nhạc quốc tế. Cựu thành viên Girls’ Generation đưa chuyến lưu diễn châu Á kỷ niệm 10 năm hoạt động solo đến TP.HCM. Sự xuất hiện của nghệ sĩ nước ngoài cũng khiến các chương trình trong nước đứng trước những so sánh về chất lượng sân khấu, cách tổ chức và trải nghiệm người xem.

Bốn chương trình có cách tiếp cận khác nhau, từ cộng đồng người hâm mộ truyền hình đến tour cá nhân và lưu diễn quốc tế. Chính sự đa dạng về nghệ sĩ, sản phẩm và đối tượng khán giả đang mở thêm dư địa cho thị trường biểu diễn. Với nghệ sĩ độc lập, việc mở rộng quy mô còn đòi hỏi khả năng đầu tư và tổ chức tốt.

Sau những tấm vé

Theo ước tính, bốn sân khấu tối 17.10 có thể thu hút hàng chục nghìn người. Tuy nhiên, lượng khán giả cụ thể còn tùy thuộc sơ đồ sân khấu, sức chứa được bố trí và số vé phát hành. Vì thế, không thể chỉ dựa vào thông báo bán hết vé hoặc quy mô dự kiến để đánh giá toàn diện sức nóng của thị trường.

Sự bùng nổ concert phản ánh mối liên hệ ngày càng rõ giữa nội dung giải trí trên nền tảng số và sân khấu trực tiếp. Với chương trình truyền hình thực tế, ca khúc được chia sẻ rộng rãi, tiết mục lọt bảng xếp hạng và câu chuyện của nghệ sĩ giúp duy trì sự chú ý. Concert mang những nội dung quen thuộc tới không gian nơi khán giả trực tiếp hòa vào âm nhạc và cộng đồng người hâm mộ.

Dù vậy, lượt xem và sức mua vé không phải lúc nào cũng tương ứng. Tiết mục có hàng triệu lượt xem chưa chắc bảo đảm một đêm diễn hàng chục nghìn khán giả. Việc bán hết vé cũng chưa đủ khẳng định chất lượng nghệ thuật hay khả năng giữ chân công chúng lâu dài. Điều nhà sản xuất cần là nuôi dưỡng mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người nghe sau khi hiệu ứng truyền thông lắng xuống.

Giá vé là một vấn đề khác. Vé Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 từ 1 triệu đến 10 triệu đồng; Tinh hà say hi từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng, tùy hạng và đợt mở bán. Khoảng giá rộng cho thấy nhiều tầng trải nghiệm, từ khu vực phổ thông đến vị trí có dịch vụ riêng. Khán giả sẵn sàng chi tiền cho concert, song mức chi trả càng cao, đòi hỏi về chất lượng biểu diễn và tổ chức càng lớn.

Cuộc cạnh tranh còn diễn ra ở phía sau sân khấu. Âm thanh, thiết kế trình diễn, an toàn, giao thông, điều phối dòng người và các dịch vụ hỗ trợ đều tác động trực tiếp đến khán giả.

Với sự kiện đông người, việc phối hợp giữa đơn vị tổ chức và lực lượng chức năng cũng quyết định khả năng vận hành suôn sẻ. Khi concert trở thành sản phẩm văn hóa quy mô lớn, sự chuyên nghiệp không thể chỉ thể hiện qua tên tuổi nghệ sĩ hoặc chiến dịch quảng bá.

Làn sóng biểu diễn cũng tạo thêm nhu cầu vận chuyển, lưu trú, ăn uống và thương mại quanh địa điểm tổ chức. Khán giả từ tỉnh, thành khác đến xem có thể làm gia tăng chi tiêu ngoài khu vực sân khấu. Đây là phần giá trị kinh tế đáng quan tâm khi các đô thị muốn phát triển hoạt động biểu diễn thường xuyên.

Sau mỗi đêm nhạc, điều còn lại đối với công nghiệp âm nhạc Việt Nam cần nhiều hơn những kỷ lục mở bán. Ca khúc có được khán giả tiếp tục nghe, nghệ sĩ có giữ được cộng đồng của mình, những dòng nhạc khác có thêm cơ hội lên sân khấu và chất lượng sản xuất có tiến bộ hay không mới là các câu hỏi dài hạn.

Hai ngày 17 và 18.10 vì thế là dịp nhìn rõ năng lực tổ chức những sự kiện lớn của thị trường TP.HCM. Khi lịch concert ngày càng dày, công chúng có thêm lựa chọn và điều kiện so sánh. Muốn họ quay lại, nhà sản xuất phải mang đến đêm diễn xứng đáng với thời gian, chi phí và kỳ vọng của người xem. Đó cũng là nền tảng để thị trường phát triển bền vững.