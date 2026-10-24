Sức nóng trước 'giờ G' concert BIGBANG tại Hà Nội

Tại Việt Nam, concert của BIGBANG được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào tối 24/10, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt là những khán giả đã đồng hành cùng nhóm nhạc suốt hai thập kỷ đã qua.

Trước thềm concert, không khí tại khu vực sân vận động Mỹ Đình đã nóng lên từng giờ.

Phóng viên Thế giới và Việt Nam ghi nhận số lượng đông đảo người hâm mộ, khiến khu vực xung quanh địa điểm tổ chức concert trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Khung cảnh nhộn nhịp tại sân vận động Mỹ Đình vào chiều 24/10.

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh và điều tiết giao thông.

Người hâm mộ có mặt tại sân vận động trước “giờ G”.

Các cửa hàng cà phê xung quanh sân vận động chật kín người hâm mộ chờ vào xem.