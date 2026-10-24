Sức nóng trước 'giờ G' concert BIGBANG tại Hà Nội
Chỉ còn ít giờ nữa, nhóm nhạc nam nổi tiếng Hàn Quốc BIGBANG sẽ chính thức mở màn đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.
Tại Việt Nam, concert của BIGBANG được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào tối 24/10, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt là những khán giả đã đồng hành cùng nhóm nhạc suốt hai thập kỷ đã qua.
Trước thềm concert, không khí tại khu vực sân vận động Mỹ Đình đã nóng lên từng giờ.
Phóng viên Thế giới và Việt Nam ghi nhận số lượng đông đảo người hâm mộ, khiến khu vực xung quanh địa điểm tổ chức concert trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/suc-nong-truoc-gio-g-concert-bigbang-tai-ha-noi-460517.html