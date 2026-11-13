Sức nóng ngày đầu vòng Sơ khảo 'Tiếng hát Hà Nội 2026': Muôn màu cá tính trẻ trên hành trình 'chạm ngõ' chuyên nghiệp

Từ sáng sớm, đông đảo thí sinh thuộc nhiều độ tuổi, cơ sở đào tạo đã có mặt tại Trụ sở Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mang theo những ca khúc tâm huyết cùng khát vọng chinh phục sân chơi âm nhạc uy tín bậc nhất của Thủ đô.

Hội tụ nhiều nhân tố mới mẻ, giàu cá tính âm nhạc

Sức hút của ngày thi đầu tiên đến từ sự đa dạng trong xuất phát điểm, phong cách âm nhạc và bản lĩnh sân khấu của mỗi thí sinh.

Ngày 13-11, tại Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chính thức tổ chức vòng Sơ khảo 1 cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026”. Ảnh: Duy Khánh

Mở màn cho chuỗi phần thi tại vòng Sơ khảo 1 với số báo danh 001, Đỗ Thị Lan Anh (sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Trưng Vương) mang đến hình ảnh một người trẻ cầu tiến, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Thể hiện ca khúc “Nếu ngày ấy”, bài hát “tủ” đã được ấp ủ và luyện tập suốt hơn một năm, Lan Anh không giấu được sự hồi hộp của người “mở hàng”.

Thí sinh Đỗ Thị Lan Anh (sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Trưng Vương) hát mở màn. Ảnh: Duy Khánh

“Nhìn xung quanh có rất nhiều thí sinh được đào tạo trường lớp bài bản, ban đầu, tôi cũng khá run. Nhưng với tôi, Tiếng hát Hà Nội là một cuộc thi rất chất lượng và uy tín, mở ra cơ hội lớn cho cả những bạn trẻ không chuyên được thử sức. Tôi đến đây để tự tin hết mức, biến niềm yêu thích ca hát thành đam mê nghiêm túc”, Lan Anh chia sẻ.

Nối tiếp ngay sau đó ở vị trí số báo danh 002 là giọng ca trẻ tuổi đầy bản năng sân khấu Nguyễn Thị Hà Linh (sinh năm 2009, sinh viên Trung cấp năm 3 Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội). Dù thời gian chuẩn bị khá gấp rút, nữ sinh 17 tuổi vẫn chọn ca khúc đậm chất dân gian đương đại “Mái đình làng biển” và nhanh chóng làm chủ không gian biểu diễn.

Thí sinh Nguyễn Anh Tuấn (nghệ danh T-Jee Alright) khuấy động sân khấu bằng ca khúc tự sáng tác mang tên “Tương tư”. Ảnh: Duy Khánh

Hà Linh chia sẻ: “Lúc đầu, tôi hơi run vì lâu rồi mới đứng trên sân khấu lớn, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, bản năng biểu diễn đã giúp tôi tự tin hơn. Tôi mong muốn qua cuộc thi này sẽ có cơ hội tiếp cận với các nghệ sĩ nổi tiếng, học hỏi thêm kinh nghiệm để làm hành trang theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp sau này”.

Nếu Lan Anh và Hà Linh mang đến nét mộc mạc, tươi mới của những tân binh lần đầu thử sức thì Nguyễn Anh Tuấn (nghệ danh T-Jee Alright, sinh năm 2004, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) lại khuấy động sân khấu bằng cá tính âm nhạc hiện đại với ca khúc tự sáng tác mang tên “Tương tư”. Trưởng thành từ môi trường đào tạo 5 năm tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cùng 7 năm tự mày mò viết nhạc, Anh Tuấn mang đến ca khúc do chính mình sáng tác. Nam thí sinh bộc lộ sự tự tin và quyết tâm cao độ: “Tiếng hát Hà Nội là sân chơi chuyên nghiệp để tôi kiểm chứng thực lực. Tôi mang đến sáng tác cá nhân với tâm thế lạc quan, tham vọng và đặt mục tiêu chạm tay vào ngôi Quán quân”.

Thí sinh Phan Văn Kiên, một giọng ca tay ngang đầy nhiệt huyết. Ảnh: Duy Khánh

Không chỉ thu hút sinh viên các trường nghệ thuật, sức nóng của cuộc thi còn lan tỏa mạnh mẽ tới những giọng ca “tay ngang”. Thí sinh Phan Văn Kiên (sinh năm 2006, sinh viên ngành Marketing, Trường Đại học Công nghệ Đông Á) là một điển hình thú vị. Tự học chơi guitar và piano từ năm lớp 10 và biết đến thông tin tuyển sinh qua trang mạng xã hội của Khoa Âm nhạc ứng dụng (Trường Đại học Thăng Long), Văn Kiên đã mạnh dạn ghi danh với ca khúc “Rơi”. Không qua trường lớp thanh nhạc bài bản, Kiên xem đây là cơ hội thực chiến quý giá để được lắng nghe những nhận xét chuyên môn từ ban giám khảo.

Các thí sinh tham dự vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Duy Khánh

Đặc biệt, nam sinh viên còn dự định vận dụng chính kiến thức chuyên ngành Marketing của mình để quay video hậu trường, tập luyện và chia sẻ lên TikTok, Facebook cá nhân nhằm lan tỏa sức hút của cuộc thi tới đông đảo bạn bè đồng trang lứa.

Cùng chung khí thế ấy, Phạm Mai Ngọc Nhất (sinh năm 2006, SBD 13, quê Thanh Hóa), sinh viên năm nhất Khoa Thanh nhạc (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) đã có mặt tại trường quay từ 8 giờ sáng cùng nhóm bạn đồng môn. Lựa chọn ca khúc “Tháng tư là lời nói dối của em” theo phong cách nhạc nhẹ, Ngọc Nhất bày tỏ tinh thần quyết liệt của tuổi trẻ: “Khi đã bước chân vào cuộc thi, mỗi người nên bung hết sức mình chứ không chỉ dừng lại ở tâm thế thử sức cho vui, có như vậy mới thắp lên được ngọn lửa đam mê thực sự. Tôi kỳ vọng sẽ tiến sâu vào các vòng trong để học hỏi và trưởng thành hơn”.

Sức hút của ngày mở màn còn được tiếp thêm nhiệt bởi sự xuất hiện đặc biệt của Anh Trần (sinh năm 2006, quê Phú Thọ), sinh viên theo học song song ngành Diễn viên Kịch hát (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) và Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Nhờ thành tích lọt vào Bán kết Tiếng hát Hà Nội 2024, Anh Trần được đặc cách miễn thi vòng Sơ khảo 1 năm nay. Tuy nhiên, nam thí sinh vẫn có mặt từ sớm tại trường quay để cổ vũ các bạn đồng nghiệp và “làm nóng” vòng Sơ khảo.

Anh Trần hào hứng chia sẻ: “Đến trường quay hôm nay, không khí năng động và hồi hộp khiến tôi như sống lại những ngày đầu mới đi thi, chỉ muốn nhảy ngay lên sân khấu để thầy cô và khán giả thấy sự thay đổi của mình sau 2 năm. Mùa giải này, từ một người hát ca khúc, tôi đã chuyển mình sang tư duy của người sáng tác, ấp ủ ca khúc tự viết để làm phép thử mới cho bản thân và hướng tới mục tiêu cao nhất ở các vòng thi tới”.

Dấu ấn chuyên nghiệp từ khâu tổ chức và những đổi mới thiết thực

Bên cạnh chất lượng thí sinh, sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cùng những điểm mới trong thể lệ mùa giải 2026 cũng ghi điểm mạnh mẽ ngay từ ngày đầu khởi tranh.

Vòng Sơ khảo 1 theo hình thức kết hợp song song giữa thi trực tiếp tại trường quay và gửi bài dự thi qua video trực tuyến. Ảnh: Duy Khánh

Trực tiếp trải nghiệm quy trình dự thi từ khâu tiếp đón, hướng dẫn số báo danh đến điều phối sân khấu, thí sinh Phan Văn Kiên nhận xét: “Từ khâu đón tiếp, hướng dẫn thí sinh cho đến không khí làm việc nghiêm túc của Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo đều rất chuyên nghiệp. Chính sự chu đáo đó giúp những thí sinh không chuyên như tôi giải tỏa áp lực, thêm phần phấn chấn và tự tin khi bước lên sân khấu”.

Đáng chú ý, điểm đổi mới linh hoạt và nhân văn của “Tiếng hát Hà Nội 2026” chính là việc tổ chức vòng Sơ khảo 1 theo hình thức kết hợp song song giữa thi trực tiếp tại trường quay và gửi bài dự thi qua video trực tuyến. Cách làm này giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho những thí sinh ở các tỉnh xa hoặc đang sinh sống, học tập ở nước ngoài chưa có điều kiện di chuyển về Hà Nội vẫn có thể kịp thời ghi danh và thể hiện tài năng.

Các giám khảo làm việc nghiêm túc, tâm huyết. Ảnh: Duy Khánh

Đánh giá cao sự đổi mới thiết thực này, thí sinh Anh Trần bày tỏ: “Hình thức thi online qua video mở ra cơ hội rất lớn cho các bạn trẻ ở xa được thử sức mà không gặp rào cản đi lại. Đồng thời, việc chuẩn bị và gửi video dự thi cũng giúp nhiều thí sinh rũ bỏ tâm lý e ngại ban đầu, có thêm thời gian rèn luyện sự tự tin trước khi bước vào các vòng đối đầu trực tiếp trên sân khấu”.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức với 4 phong cách dự thi: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo- biểu diễn đa năng. Bên cạnh sự dẫn dắt, đánh giá của đội ngũ giám khảo là các nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc uy tín, mùa giải năm nay còn tạo sức hút lớn nhờ cơ cấu giải thưởng kỷ lục (Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt và một ô tô điện VinFast VF5 Plus).

Sự nhập cuộc đầy say mê và nghiêm túc của các thí sinh ngay từ ngày mở màn vòng Sơ khảo không chỉ cho thấy sức sống bền bỉ, uy tín của thương hiệu “Tiếng hát Hà Nội”, mà còn hứa hẹn một mùa giải bùng nổ, phát hiện thêm nhiều nhân tố triển vọng cho đời sống âm nhạc Thủ đô và cả nước.