Những khán giả đầu tiên xếp hàng nhận vé. Ảnh: Khánh Huy

Háo hức chờ đón đêm nghệ thuật đặc biệt

Từ 14h ngày 21-11, hoạt động đổi vé cứng tham dự chương trình “Muôn sắc Việt Nam” bắt đầu tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng) và Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng). Nhiều khán giả đã có mặt từ sớm, chuẩn bị mã QR cùng giấy tờ tùy thân, chờ đến lượt làm thủ tục nhận vé.

Sức hút của chương trình được thể hiện ngay từ khi mở cổng đăng ký trực tuyến. Sáng 19-11, toàn bộ vé miễn phí dành cho hình thức đăng ký trực tuyến đã được đăng ký hết chỉ sau 8 phút. Theo Ban tổ chức, hệ thống ghi nhận 568.580 lượt truy cập phục vụ việc đăng ký nhận vé.

Khán giả chuẩn bị mã QR và giấy tờ tùy thân để thực hiện thủ tục đổi vé.

Trong số những người đến đổi vé có bạn trẻ Phạm Thị Thảo, đến từ Hải Dương. Từng nhiều lần săn vé các chương trình âm nhạc nhưng chưa thành công, chị Thảo không giấu được niềm vui khi lần này may mắn đăng ký được vé tham dự “Muôn sắc Việt Nam”.

“Em rất hào hứng khi đến nhận vé hôm nay. Săn vé cũng hơi khó vì trước đây em từng nhiều lần thử nhưng chưa thành công. Rất may, sáng 19-11, em đã đăng ký được vé. Sáng nay, em bắt xe từ Hải Dương lên Hà Nội để trực tiếp đổi vé”, Thảo chia sẻ.

Phạm Thị Thảo vui mừng khi đăng ký thành công vé tham dự chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Không chỉ thu hút khán giả trẻ, chương trình còn nhận được sự quan tâm của những người ở độ tuổi trung niên. Trong số đó có cô Hoàng Kim Tuyến (đến từ xã Xuân Mai, Hà Nội) cùng con gái. Nhờ sự nhanh nhạy của con gái, hai mẹ con đã đăng ký vé thành công ngay từ khi cổng đăng ký mở.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, cô Tuyến cho biết: “Hôm nay, hai mẹ con cùng đến đây, háo hức chờ nhận vé và cũng muốn được trở lại tuổi trẻ một chút". Không chỉ mong chờ đêm nghệ thuật, cô Tuyến còn bày tỏ kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức ngày càng rộng rãi, để người dân ở mọi miền đất nước có cơ hội nghỉ ngơi, tham gia và thưởng thức những chương trình văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa.

Cô Hoàng Kim Tuyến (53 tuổi, đến từ Xuân Mai) tranh thủ check in sau khi nhận vé chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Lan tỏa ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của người dân trong sáng tạo, gìn giữ, phát huy và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại nhiều địa điểm, trong đó có không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24-11, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng cho người xem.

Việc tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn với hàng chục nghìn vé miễn phí cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm mở rộng cơ hội tham gia và thụ hưởng văn hóa của người dân trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Nhân viên Ban tổ chức kiểm tra, đối chiếu thông tin đăng ký trước khi trao vé cho khán giả.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Ban tổ chức bố trí 2 địa điểm đổi vé trong các ngày 21 và 22-11. Người đăng ký thành công cần trực tiếp đến địa điểm được thông báo, xuất trình mã QR xác nhận cùng giấy tờ tùy thân chính chủ để đối chiếu thông tin và nhận vé cứng.

Hoạt động đổi vé tiếp tục diễn ra từ 8h đến 20h ngày 22-11. Ban tổ chức lưu ý khán giả chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, đến đúng khung giờ được thông báo và tuân thủ hướng dẫn tại khu vực tiếp nhận.

Những tấm vé tham dự chương trình “Muôn sắc Việt Nam” được trao đến tay khán giả.

Từ hành trình vượt đường xa của chị Phạm Thị Thảo đến niềm vui của hai mẹ con cô Hoàng Kim Tuyến, không khí tại các điểm đổi vé phần nào cho thấy sự mong đợi của công chúng đối với chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, sự háo hức ấy không chỉ thể hiện sức hút của một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn cho thấy nhu cầu được tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các hoạt động văn hóa của người dân. Đây cũng là ý nghĩa mà Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới: Đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.