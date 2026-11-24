Lực lượng tham gia biểu diễn check-in trước giờ chương trình "Muôn sắc Việt Nam" bắt đầu. Ảnh: HNM

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, diễn ra lúc 20h tối 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Với quy mô hoành tráng, nội dung nghệ thuật đặc sắc, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm hội văn hóa giàu cảm xúc, tôn vinh bản sắc và sức sống văn hóa Việt Nam.

Càng gần đến giờ khai màn chương trình, không khí tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình càng trở nên sôi động. Công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn tất, từ sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng đến các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ khán giả, sẵn sàng cho đêm hội nghệ thuật quy mô lớn.

Đông đảo khán giả đã đến chờ check-in tham gia chương trình. Ảnh: HNM

Khán giả háo hức khi được tham gia chương trình. Ảnh: HNM

Đông đảo khán giả xếp hàng check-in tham gia chương trình. Ảnh: HNM

Nhiều người dân hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức, mặc trang phục đậm sắc văn hóa Việt đi xem chương trình Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh

Dù còn hơn 4 giờ nữa chương trình mới chính thức bắt đầu, đông đảo khán giả đã có mặt tại khu vực sân vận động, kiên nhẫn xếp hàng, háo hức chờ đợi được hòa mình vào không gian nghệ thuật đa sắc màu.

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ khai màn, cùng chia sẻ niềm mong chờ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ đến từ nhiều vùng, miền trên cả nước.

Không khí náo nức trước giờ khai màn không chỉ cho thấy sức hút của chương trình “Muôn sắc Việt Nam” mà còn thể hiện sự quan tâm, tình yêu của công chúng đối với các giá trị văn hóa, nghệ thuật dân tộc.

Giới trẻ hào hứng check-in trước giờ G của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”

Khán giả khoe sắc áo dài, háo hức hòa nhịp “Muôn sắc Việt Nam”

Để âm nhạc dân gian tiếp tục sống trong đời sống đương đại

Góp mặt tại chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, NSƯT Y Joel Knul (Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Đắk Lắk) không chỉ mong muốn lan tỏa vẻ đẹp văn hóa của đồng bào Ê Đê mà còn gửi gắm tâm huyết về việc gìn giữ, phát huy các giá trị âm nhạc dân gian trong đời sống đương đại.

NSƯT Y Joel Knul bày tỏ niềm vinh dự khi được góp tiếng hát trong không gian nghệ thuật hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng, miền trên cả nước.

NSƯT Y Joel Knul trước giờ biểu diễn chính thức. Ảnh: MK-PH

Tại chương trình, anh thể hiện ca khúc “Chờ em xuống núi” của nhạc sĩ Mạnh Trí bằng tiếng Ê Đê. Với anh, việc sử dụng tiếng nói của dân tộc mình trong biểu diễn là cách đưa bản sắc văn hóa quê hương đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ và âm hưởng đặc trưng.

Từ câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tình bạn và cuộc sống, ca khúc còn gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, sự gắn bó giữa con người, không phân biệt dân tộc hay vùng miền.

Tuy nhiên, theo NSƯT Y Joel Knul, đưa di sản văn hóa đến với công chúng thông qua các chương trình nghệ thuật mới chỉ là một phần của hành trình bảo tồn.

Để những làn điệu dân gian không bị mai một, anh cho rằng, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước, mỗi nghệ sĩ cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Đó là sự chủ động tìm về cội nguồn, đến các buôn làng, gặp gỡ già làng, nghệ nhân để sưu tầm, ghi âm, ghi hình những làn điệu, tác phẩm dân gian còn được cộng đồng lưu giữ. Đây chính là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác bảo tồn, phục dựng, tạo chất liệu cho những sáng tạo nghệ thuật mới.

"Muôn sắc Việt Nam": Tôn vinh những người gìn giữ hồn cốt di sản

An ninh được kiểm soát chặt chẽ, những khán giả đầu tiên vào sân

Đúng 15h, lực lượng chức năng bắt đầu mở các cửa kiểm soát, đón những khán giả đầu tiên vào Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tham gia chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Công tác kiểm soát an ninh được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc theo quy trình, vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo thuận lợi cho khán giả vào sân. Lực lượng làm nhiệm vụ tập trung kiểm tra vé, kiểm soát đồ vật mang theo, hướng dẫn khán giả di chuyển theo đúng quy định của Ban tổ chức.

Không khí náo nhiệt tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Video: Việt Thắng

Sau thời gian háo hức chờ đợi, những khán giả đầu tiên đã chính thức được bước vào không gian diễn ra chương trình nghệ thuật. Bên ngoài sân vận động, dòng người tiếp tục đổ về ngày một đông, không khí náo nhiệt, sôi động theo từng giờ.

Việc tổ chức đón khán giả từ sớm góp phần giảm áp lực tại các cửa kiểm soát trước giờ khai màn, hướng tới một đêm hội nghệ thuật an toàn, văn minh và trọn vẹn cảm xúc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận thời điểm 15h:

Khán giả mang theo đồ dùng cá nhân đều được kiểm soát ở cổng an ninh. Ảnh: Văn Tuyến

Công tác kiểm tra kỹ lưỡng bằng phương tiện hỗ trợ. Ảnh: Văn Tuyến

Thẻ căn cước được nhận diện để tránh sai lệch đối tượng. Ảnh: Văn Tuyến

Vé tham dự chương trình được quét mã. Ảnh: Văn Tuyến

Những khán giả đầu tiên vào Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hào hứng check in. Ảnh: Ngọc Tú

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt những khán giả trẻ. Ảnh: Ngọc Tú

Nam vương nhí biểu diễn cùng Mỹ Tâm trong concert “Muôn sắc Việt Nam”

Sao nhí “triệu view” Ali Thục Phương tiết lộ về tiết mục biểu diễn trong “Muôn sắc Việt Nam"

Mang âm điệu phương Nam đến ngày hội văn hóa dân tộc

Đến với “Muôn sắc Việt Nam”, đoàn nghệ nhân đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau mang đến tiết mục “Dạ cổ hoài lang” - tác phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, có vị trí đặc biệt trong nền âm nhạc truyền thống Nam Bộ.

Bà Bùi Thị Tâm, phụ trách đoàn nghệ nhân đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau chia sẻ, “Dạ cổ hoài lang” không chỉ là một bản nhạc tài tử mà đã trở thành biểu tượng văn hóa của vùng đất phương Nam. Từ tác phẩm này, bài vọng cổ dần hình thành, phát triển, trở thành bài bản chủ chốt trong nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ.

Các nghệ sĩ đờn ca tài tử phương Nam mang âm nhạc đến "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: PH-MK

Với bà Tâm và các thành viên trong đoàn, được góp mặt tại chương trình nghệ thuật quy mô lớn, nơi hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, là niềm vinh dự và tự hào. Dù từng nhiều lần đến Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình biểu diễn, nhưng chuyến đi lần này vẫn mang đến cho bà những cảm xúc đặc biệt.

“Tôi học hỏi được nhiều điều từ chuyến đi này. Không chỉ có cơ hội giao lưu với các đoàn nghệ nhân đến từ nhiều vùng miền, chúng tôi còn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp từ cách đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của Ban tổ chức”, bà Tâm bày tỏ.

Từ sự hội tụ của các di sản tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, bà Bùi Thị Tâm cũng gửi gắm mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo bà, trước sức hấp dẫn của các loại hình giải trí hiện đại, việc thu hút người trẻ đến với đờn ca tài tử vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là khi loại hình nghệ thuật này đòi hỏi sự kiên trì, thời gian rèn luyện và kỹ thuật biểu diễn.

Để khơi dậy tình yêu di sản, bà Tâm cho rằng, cần tạo thêm những sân chơi để các em được tiếp cận, giao lưu, làm quen với những bài bản đơn giản, từ đó từng bước hình thành niềm đam mê và chủ động tìm hiểu nghệ thuật truyền thống.

“Quan trọng là phải giúp các em yêu thích và cảm nhận được cái hay của đờn ca tài tử trước khi đi sâu vào truyền dạy kỹ thuật”, bà Tâm nhấn mạnh.

Đưa tinh hoa nghề gốm Chăm lên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”

Đoàn nghệ nhân tỉnh Khánh Hòa mang đến chương trình “Muôn sắc Việt Nam” tiết mục trình diễn nghệ thuật làm gốm của người Chăm - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Đoàn nghệ thuật Chăm mang văn hóa dân tộc đến chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: PH-MK

Ông Hải Văn Thành, thành viên đoàn nghệ nhân tỉnh Khánh Hòa, cho biết, tiết mục được sân khấu hóa thông qua việc trình diễn trực tiếp quy trình chế tác gốm truyền thống, với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ nhân, chủ yếu là phụ nữ. Từ những khối đất sét nguyên bản, mỗi nghệ nhân sẽ tạo hình một sản phẩm riêng, kết hợp với phần thuyết minh về lịch sử làng nghề và ý nghĩa của từng công đoạn chế tác.

Ông Hải Văn Thành bày tỏ niềm phấn khởi khi các nghệ nhân có cơ hội trình diễn nghề truyền thống trên sân khấu nghệ thuật quy mô lớn, giới thiệu đến đông đảo công chúng Thủ đô và cả nước những kỹ thuật chế tác được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thông qua chương trình, đoàn nghệ nhân tỉnh Khánh Hòa mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của di sản, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

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