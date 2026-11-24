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Nghiên cứu mới của NielsenIQ BookData về siêu dữ liệu (metadata) mang đến cho các nhà xuất bản một phép so sánh doanh số đáng suy ngẫm. Theo thông tin từ The Bookseller ngày 5/11, dựa trên dữ liệu sách in tại Vương quốc Anh năm 2025, những đầu sách có phần mô tả chi tiết đạt doanh số bán ra trung bình cao hơn 119% so với các đầu sách không có mô tả.

Thêm vào đó, các đầu sách có chứa siêu dữ liệu dạng từ khóa đạt doanh số cao hơn 113% so với những đầu sách không có. Đồng thời, sách có hình ảnh bìa đạt doanh số trung bình cao hơn 73% so với sách không có hình ảnh bìa.

Vai trò của siêu dữ liệu trong doanh số sách

Những con số trên là rất đáng lưu tâm, dù không đồng nghĩa với việc chỉ cần thêm một đoạn mô tả là doanh số của một cuốn sách sẽ tăng gấp đôi, theo Tomorrow’s Publisher.

Siêu dữ liệu là các thông tin được cấu trúc rõ ràng dùng để mô tả một cuốn sách. Chúng ngày càng trở nên quan trọng khi sách được trưng bày tại các hiệu sách. Các thông số như mô tả, phân loại chủ đề, chi tiết ấn bản và hình ảnh bìa giúp nhà bán lẻ giới thiệu cuốn sách đến đúng đối tượng độc giả.

Philip Stone, tác giả báo cáo kiêm trưởng bộ phận quản lý khách hàng xuất bản tại NielsenIQ BookData, chia sẻ trên Publishing Perspectives rằng: “Trong bối cảnh thị trường ngày càng được số hóa, siêu dữ liệu không chỉ đơn thuần là một yêu cầu vận hành, mà đã trở thành một tài sản chiến lược giúp sách đạt được tiềm năng thương mại tối đa. Độc giả không thể mua những cuốn sách mà họ không thể tìm thấy”.

Philip Stone, tác giả báo cáo đưa ra đánh giá về vai trò của thông tin trong ngành sách. Ảnh: The Bookseller.

Một nghiên cứu điển hình khác từ Ingram cũng cho thấy vai trò ngày càng tăng của dữ liệu với việc bán sách. Được công bố vào tháng 4, nghiên cứu này xem xét 2.000 ấn phẩm in (định giá bằng USD), xuất bản trong giai đoạn 2019–2021, với doanh số trước đó dao động từ 24 đến 120 bản mỗi năm.

Ingram chia số sách này thành các nhóm tương đương, cân bằng về thể loại, sau đó, họ bổ sung thông tin phân loại và từ khóa cho một nhóm, rồi theo dõi doanh số sau khi phát hành. Kết quả cho thấy, các ấn phẩm được cải thiện thông tin đạt doanh số cao hơn 9% tại thị trường Mỹ và 22% tại thị trường Anh.

Stone nhận định trên The Bookseller: “Khi người tiêu dùng trải nghiệm một trang web bán lẻ, họ tìm kiếm sách theo chủ đề cụ thể, tra cứu qua từ khóa, hoặc cố gắng tìm một cuốn sách hay tác giả nhất định. Lúc này, chất lượng và độ đầy đủ của thông tin hiện có sẽ ảnh hưởng đến khả năng hiển thị cũng như quyết định cân nhắc mua hàng của họ”.

Quy chuẩn nào giúp siêu dữ liệu phục vụ tốt cho độc giả?

Theo Tomorrow’s Publisher, dù đã xác định được vai trò của siêu dữ liệu, việc cung cấp thông tin chất lượng cũng đòi hỏi sự cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng. “Không phải nhà xuất bản nào cũng đã sử dụng Thema, và cũng không phải ai cũng sử dụng nó một cách hiệu quả”, theo đánh giá của Chris Saynor, một chuyên gia về quy chuẩn sách.

Thema là một hệ thống phân loại chủ đề sách, giúp các nhà bán sách hiểu rõ nội dung cuốn sách mà không cần phụ thuộc vào hệ thống thuật ngữ riêng của các nhà cung cấp.

Khi thông số về sách được rõ ràng, quá trình phân loại và đưa sách đến đúng đối tượng độc giả dường như sẽ đạt hiệu quả hơn. Ảnh: Tomorrow’s Publisher.

Hãy lấy ví dụ về một cuốn cẩm nang quan sát chim ở vùng ven biển. Việc phân loại chung chung là “sách về thiên nhiên” không mô tả chính xác về chủ đề, địa điểm và đối tượng độc giả mục tiêu.

Tuy nhiên, nếu chỉ bổ sung các từ khóa tìm kiếm đang phổ biến vào thời điểm đó nhưng không thực sự liên quan nhiều đến cuốn sách thì hồ sơ dữ liệu có thể trở nên đầy đủ hơn về mặt số lượng từ ngữ, nhưng lại khiến mô tả về cuốn sách trở nên kém chính xác hơn.

Ngoài ra, hành trình của sách từ nhà xuất bản đến tay độc giả có thể đi qua nhiều bên trung gian như nhà phân phối, đơn vị tổng hợp dữ liệu, nhà bán buôn và nhà bán lẻ. Gửi đi một tệp dữ liệu chính xác chỉ là một phần của công việc, việc xác định xem đối tác thương mại đã tiếp nhận, thay đổi hay hiển thị thông tin đó như thế nào mới là phần quan trọng khác.

Quá trình xác minh giữa các bên cũng không nên dừng lại ở việc chỉ cần truyền dữ liệu thành công đến đối tác. Giới xuất bản cũng cần đặt ra câu hỏi: Nhà bán lẻ có hiển thị mô tả đã được cập nhật mới nhất không? Độc giả mục tiêu có tìm thấy đúng phiên bản sách mình cần không? Liệu mức tăng trưởng đó có bù đắp được chi phí chuẩn bị, kiểm tra và hỗ trợ đối tác về mặt thông tin hay không?

Theo Tomorrow’s Publisher, khó khăn của việc phát huy dữ liệu hiệu quả nằm ở khâu tổ chức: Biên tập viên nắm rõ nội dung sách, bộ phận sản xuất hiểu rõ về các phiên bản, bộ phận kinh doanh lại hiểu rõ các đối tác thương mại, trong khi hoạt động quản lý luồng dữ liệu chung lại có thể nằm trong một đơn vị thứ 3 được thuê ngoài. Một lỗi sai có thể tồn tại dai dẳng chỉ vì mỗi bộ phận đều đã hoàn thành phần việc của mình.

Trong khi siêu dữ liệu “đã trở thành một tài sản chiến lược giúp các cuốn sách đạt được trọn vẹn tiềm năng thương mại” thì để làm được điều đó, các nhà xuất bản cần theo sát dữ liệu từ khâu khởi tạo cho đến khi sách xuất hiện tại cửa hàng, khắc phục nhanh chóng những nội dung còn thiếu sót, đồng thời đo lường các thay đổi thực tế để kịp thời có biện pháp điều chỉnh, Tomorrow’s Publisher nhận định.