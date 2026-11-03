Sức mua trong nước duy trì đà tăng, tổng mức bán lẻ đạt hơn 6.600 nghìn tỷ đồng

Dù tốc độ tăng doanh thu theo tháng chậm lại, thị trường trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào hoạt động thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2026 đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5%. Ảnh: Thanh Hiền

Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 10-2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 695,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025.

So với tháng 9-2026, mức tăng doanh thu theo tháng đã giảm từ 1,7% xuống 1%. Tuy nhiên, tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước lại nhích từ 14,1% lên 14,7%. Diễn biến này cho thấy sức mua thị trường vẫn được duy trì, dù nhịp tăng trong ngắn hạn có phần chậm lại.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,7%, cao hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, trong 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,8%, cao hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tăng trưởng doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tiếp tục duy trì ở mức hai chữ số. Mức tăng thực sau khi loại trừ yếu tố giá cao hơn cùng kỳ năm 2025 cho thấy hoạt động tiêu dùng có sự cải thiện. Tuy nhiên, mức tăng thực của chỉ tiêu này vẫn chịu tác động từ chi phí đầu vào, đặt ra yêu cầu tiếp tục thúc đẩy sức mua và nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại, dịch vụ.

Trong bối cảnh thị trường trong nước tiếp tục là một động lực quan trọng của nền kinh tế, việc triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch, phát triển hệ thống phân phối và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng sẽ góp phần duy trì đà tăng trưởng. Đồng thời, cần chú trọng kiểm soát chi phí, ổn định giá cả hàng hóa thiết yếu và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng để thị trường nội địa phát triển bền vững trong những tháng cuối năm.