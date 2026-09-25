Sức mua thị trường Thái Nguyên tăng mạnh trong quý III

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thái Nguyên quý III/2026 tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, quý III/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thái Nguyên ước đạt 29.758 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước và vượt 5,9% kế hoạch quý.

Đây là mức tăng đáng chú ý, phản ánh sự cải thiện của sức mua cũng như hiệu quả từ các giải pháp kích cầu, mở rộng phương thức kinh doanh.

Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh ước đạt 87.255 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Để duy trì đà tăng trong những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục kích cầu tiêu dùng, đa dạng hóa phương thức bán hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh và phát triển các loại hình dịch vụ.

Việc kết hợp mở rộng sức mua với hiện đại hóa phương thức phân phối được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả khu vực thương mại - dịch vụ.