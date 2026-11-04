Sức mua thép xây dựng tăng gần 20%, thị trường ráo riết chuẩn bị cho cao điểm quý IV

Theo báo cáo thị trường thép trong nước tháng 10/2026 của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), phân khúc thép cuộn cán nóng (HRC) ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật.

Cụ thể, qua 9 tháng, sản lượng HRC đạt 8,54 triệu tấn, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng bán ra đạt 8,45 triệu tấn, tăng 42,9%. Trong đó, sản lượng HRC xuất khẩu tăng 98,5%, đạt 1,36 triệu tấn. HRC hiện được đánh giá là động lực cốt lõi giúp gia tăng quy mô và giá trị cho chuỗi sản xuất thép trong nước.

Theo báo cáo, giá HRC giao dịch tại cảng Đông Á và cảng Việt Nam ngày 7/10 ở mức 550 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với đầu tháng 9. Giá HRC bình quân tháng 9 đạt 500,9 USD/tấn, tăng 4,7% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, giá bình quân đạt 542,8 USD/tấn, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cũng cho biết, biến động của thị trường thế giới khiến thị trường HRC trong nước gặp khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt như CRC, tôn mạ, ống thép... sử dụng HRC làm nguyên liệu đầu vào.

Ở phân khúc thép xây dựng, sản lượng sản xuất trong tháng 9 đạt 1.254.760 tấn, giảm 4,49% so với tháng trước nhưng tăng 16,18% so với tháng 9/2025. Lượng bán ra đạt 1.351.389 tấn, tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thép xây dựng đạt 159.830 tấn, tăng 19,35% so với tháng 8 và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng đầu năm, sản lượng thép xây dựng đạt 11.557.896 tấn, tăng 20,03% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng tiêu thụ đạt 11.638.474 tấn, tăng 19,6%. Trong đó, lượng xuất khẩu đạt 1.110.061 tấn, giảm 5,74% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 9, lượng thép xây dựng bán ra tiếp tục đà phục hồi. Nhu cầu thép trong nước tăng, nhưng cạnh tranh vẫn gay gắt. Do đó, dù giá nguyên vật liệu và các chi phí đầu vào biến động tăng, giá bán thép xây dựng của các nhà sản xuất vẫn tương đối ổn định.

Trước những biến động phức tạp của thị trường thép và nguyên liệu sản xuất thép thế giới, tính chung 9 tháng đầu năm, giá thép xây dựng đã trải qua 4-6 lần điều chỉnh tăng, với tổng mức tăng 1.200-1.450 đồng/kg, tương ứng khoảng 10-13% so với cùng kỳ năm 2025. Giá thép giữ ổn định trong tháng 4-5, giảm khoảng 300 đồng/kg trong tháng 6. Sang tháng 7, các nhà máy điều chỉnh chương trình bán hàng, giảm mức hỗ trợ 50-100 đồng/kg và điều chỉnh một số chương trình chiết khấu.

Hiện giá bán thép xây dựng dao động trong khoảng 14.800-15.100 đồng/kg đối với thép cuộn và 14.950-15.400 đồng/kg đối với thép cây.

Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thép vẫn duy trì nhịp tăng trưởng ổn định và có thể cải thiện trong các tháng quý IV. Giá bán thép xây dựng có xu hướng điều chỉnh khi giá một loạt nguyên, nhiên liệu sản xuất thép tăng.