Dự trữ hàng hóa, kết nối nguồn cung

Theo dự báo của Sở Công Thương Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tăng từ 3% đến 20% đối với các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, rau, củ, quả...

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong 3 tháng trước, trong và sau Tết, thành phố dự kiến cần khoảng 332.000 tấn gạo, 18.000 tấn thịt lợn, 4.500 tấn thịt bò, 10.000 tấn thịt gia cầm, 99 triệu quả trứng và 312.000 tấn rau, củ. Nhu cầu thực phẩm chế biến khoảng 3.400 tấn, thủy hải sản khoảng 6.800 tấn.

Trong khi đó, khả năng tự cung ứng của Hà Nội mới đáp ứng 47% nhu cầu gạo, 55% nhu cầu thịt bò và 60% nhu cầu rau, củ. Để bảo đảm nguồn hàng, ngành Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, phối hợp với 33 tỉnh, thành phố khai thác nguồn cung và duy trì khoảng 1.400 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn.

Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Winmart. Ảnh: Hoài Nam

Các hệ thống phân phối, bán lẻ trên địa bàn thành phố cũng đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng phục vụ thị trường Tết.

Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, hệ thống Co.op Mart trên toàn quốc dự kiến dự trữ hơn 12.000 tấn hàng hóa thiết yếu, trị giá 10.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời triển khai chương trình ưu đãi liên tục trong 59 ngày, bổ sung các mặt hàng đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP phục vụ người tiêu dùng.

Tại hệ thống siêu thị GO!, lượng hàng dự trữ phục vụ Tết dự kiến tăng 10-20% so với năm trước. Theo Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân, doanh nghiệp sẽ duy trì giá bán ổn định trong dịp Tết; riêng mặt hàng thịt lợn, hệ thống phối hợp với nhà cung cấp chuẩn bị nguồn hàng và triển khai chương trình bán thịt lợn không lợi nhuận.

Hệ thống WinMart cũng đã làm việc với các nhà cung cấp từ 2-3 tháng trước Tết để xây dựng kế hoạch dự trữ, bảo đảm hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm trong thời gian cao điểm.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng, công tác quản lý, kiểm tra và kiểm soát thị trường được thành phố triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6204/UBND-KT về tăng cường quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026. Trong đó, yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả, nhất là những mặt hàng và dịch vụ có nguy cơ tăng giá; đấu tranh, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá kiếm lợi bất chính và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, Sở đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm giữ hàng hóa, vi phạm quy định về giá, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, lực lượng chức năng theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả để kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức, các đội quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường giám sát địa bàn, kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại siêu thị, chợ, trung tâm thương mại.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tập trung ngăn chặn hàng lậu, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.