Sức mua tăng trưởng 2 con số: Thị trường Việt Nam hướng tới mốc 600.000 xe năm 2026

Bước qua giai đoạn thấp điểm của tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch), bức tranh tổng thể về sức mua không hề suy giảm mà ngược lại đang tích tụ một làn sóng cầu cực lớn cho mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm. Sự kết hợp giữa đà bùng nổ của làn sóng chuyển đổi sang xe năng lượng mới, sự trỗi dậy của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc và cuộc đua giảm giá kích cầu quy mô lớn ở phân khúc xe động cơ đốt trong đang tạo nên đòn bẩy kép.

Thị trường Việt đang đứng trước cơ hội đạt doanh số thiết lập kỷ lục mới.

Theo báo cáo từ VAMA, doanh số luỹ kế của toàn thị trường (bao gồm các thành viên VAMA và lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc ngoài VAMA) tính đến hết tháng 8/2026 đã đạt 246.935 xe, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, điểm đáng chú ý là sự áp đảo của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) khi ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 20%, đạt 138.854 xe, vượt xa đà tăng khiêm tốn 2% của xe lắp ráp trong nước (CKD) đạt 108.081 xe. Xét theo phân khúc, dòng xe du lịch đóng góp 129.934 xe (tăng 7%), xe thương mại đạt 49.983 xe (tăng 4%), trong khi các dòng xe hybrid ghi nhận mức tăng bứt phá 65% với 13.889 xe bàn giao.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới mảnh ghép mang tính quyết định từ thị trường ô tô điện, nơi thương hiệu xe nội địa VinFast đang tạo ra một sức ép tăng trưởng mạnh mẽ. Bất chấp tháng 8/2026 là thời điểm trùng với tháng Ngâu—vốn được xem là giai đoạn thấp điểm nhất trong năm—VinFast vẫn công bố doanh số kỷ lục 20.161 xe ô tô điện bàn giao tới tay khách hàng. Kết quả này đã nâng tổng doanh số tích lũy 8 tháng đầu năm 2026 của hãng xe Việt lên mức 154.073 xe. Như vậy, nếu cộng dồn số liệu từ VAMA và VinFast, quy mô tiêu thụ thực tế của thị trường ô tô Việt Nam chỉ sau 8 tháng đã chính thức vượt ngưỡng 400.000 xe. Đây cũng là tháng thứ 24 liên tiếp (kể từ tháng 9/2024) VinFast giữ vững vị thế là hãng xe số một toàn thị trường, trực tiếp kéo tỷ lệ xe điện hóa lên mức cao chưa từng có trong lịch sử ngành ô tô Việt Nam.

Đi sâu vào cấu trúc sản phẩm của VinFast trong tháng 8/2026, sự thành công của dòng xe điện đô thị và xe dịch vụ chính là động lực cốt lõi. Mẫu xe nhỏ gọn VF 3 tiếp tục giữ vững vị thế "xe quốc dân" khi dẫn đầu toàn dải sản phẩm với 6.453 xe bán ra trong tháng 8, nâng doanh số dồn đuổi từ đầu năm lên mốc 35.798 xe. Đứng ở vị trí thứ hai là mẫu A-SUV VF 5 với 4.265 xe (bao gồm bản Herio Green), đạt lũy kế 27.948 xe.

Trong phân khúc thương mại dịch vụ, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green duy trì sức hút mạnh mẽ với 4.203 xe trong tháng 8 và đạt 34.991 xe cộng dồn. Bên cạnh đó, các dòng SUV cỡ B và C như VF 6 (1.256 xe tháng 8, lũy kế 15.943 xe) và VF 7 (695 xe tháng 8, lũy kế 7.820 xe) đang dần thay thế vai trò của các dòng xe xăng truyền thống cùng phân khúc. Mức đóng góp từ các mẫu xe khác như VF 8 (834 xe) hay Minio Green (698 xe) cùng chính sách miễn phí sạc pin tại trạm V-Green đến tháng 2/2029 đang tạo lập một hệ sinh thái tiêu dùng xanh vô cùng vững chắc.

Mặc dù tháng 8/2026 doanh số toàn thị trường sụt giảm nhưng luỹ kế 8 tháng vẫn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn: VAMA.

Ở chiều ngược lại, phân khúc xe động cơ đốt trong (ICE) trong tháng 8/2026 cũng ghi nhận những diễn biến biến động theo tính mùa vụ. Do ảnh hưởng của tâm lý kiêng kỵ trong tháng Ngâu, tổng doanh số toàn thị trường VAMA tháng 8 đạt 25.395 xe, giảm 25% so với tháng 7/2026 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 34% xuống còn 16.738 xe. Mặc dù vậy, bảng xếp hạng Top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 8/2026 vẫn cho thấy sự trụ vững của các dòng xe gầm cao và bán tải đa dụng. Mitsubishi Triton gây bất ngờ lớn khi vươn lên vị trí dẫn đầu toàn thị trường xe xăng với 1.145 xe bàn giao (chủ yếu tập trung ở thị trường miền Bắc với 1.058 xe). Mẫu C-SUV Mazda CX-5 duy trì vị trí thứ hai với 1.092 xe. Đáng chú ý, các dòng xe trang bị động cơ Hybrid của Toyota như Yaris Cross (920 xe, trong đó có 179 bản Hybrid) và Innova Cross (829 xe, với 371 bản Hybrid) tiếp tục khẳng định xu hướng chuyển dịch năng lượng của người tiêu dùng. Danh sách này còn ghi nhận sự góp mặt của Ford Ranger (729 xe), Ford Everest (690 xe), Kia Seltos (686 xe), Mitsubishi Destinator (674 xe), Mitsubishi Xpander (668 xe) và Mitsubishi Xforce (664 xe).

Bước sang tháng 9/2026, để giải phóng hàng tồn và đón đầu làn sóng mua sắm cuối năm, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đua hạ giá kịch sàn chưa từng có, đặc biệt là ở phân khúc SUV/crossover cỡ C. Hàng loạt mẫu xe gầm cao hạng C đã hạ giá xuống vùng giá trước đây vốn chỉ dành cho xe hạng B, tạo ra sự xáo trộn lớn trên mặt bằng định giá. Mẫu xe mỏ neo Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Deluxe (VIN 2026) được các đại lý chào bán chỉ từ 659 triệu đồng, giảm 40 triệu đồng so với niêm yết. Mẫu xe 7 chỗ Mitsubishi Destinator Premium được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ hãng kết hợp giảm giá từ đại lý, kéo giá thực tế xuống dưới mốc 700 triệu đồng. Tương tự, Ford Territory Trend được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đưa giá về mức 665 triệu đồng. Thậm chí, MG HS hạ giá xuống vùng 499 triệu đồng, còn Subaru Forester phiên bản EyeSight (VIN 2024) giảm kỷ lục 360 triệu đồng xuống còn 839 triệu đồng để xả tồn.

Cuộc đua giảm giá quy mô lớn ở nhóm xe truyền thống kết hợp với đà tăng trưởng không ngừng của phân khúc xe điện đang tạo ra một động lực tiêu dùng cực kỳ mạnh mẽ cho giai đoạn 4 tháng cuối năm 2026.

Trong Quý IV/2026, sự xuất hiện của các dòng sản phẩm mới như VF Wild, dòng xe giá rẻ VF 2 cùng hàng loạt mẫu xe điện và xe hybrid nhập khẩu mới sẽ tiếp tục kích thích dòng tiền của người tiêu dùng. Khi rào cản về giá bán bị phá vỡ và hạ tầng sạc cũng như dịch vụ hậu mãi ngày càng hoàn thiện, sức mua ô tô toàn thị trường trong năm 2026 chắc chắn sẽ vượt xa mốc kỷ lục 175.099 xe mà VinFast từng xác lập trong năm 2025 cũng như tổng doanh số toàn ngành của những năm trước.

Với sự tác động của các yếu tố vĩ mô, từ sự hồi phục của nền kinh tế cùng các chính sách ưu đãi tài chính ngân hàng, đến cuộc đại nhảy vọt của ô tô điện và chiến lược điều chỉnh giá linh hoạt của các hãng xe truyền thống, thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử. Với tốc độ bàn giao hiện tại duy trì trung bình trên 50.000 đến 60.000 xe mỗi tháng trên toàn hệ thống đại lý cả nước, mục tiêu hướng tới mốc 600.000 xe cho toàn bộ năm 2026 không còn là một kịch bản xa vời, mà đang dần trở thành hiện thực, khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những thị trường ô tô tăng trưởng nhanh và năng động nhất khu vực Đông Nam Á.