Sức mua tăng tốc, tiêu dùng nội địa tiếp thêm lực cho kinh tế Hà Nội

Hơn 708.000 tỷ đồng được người dân Thủ đô chi cho mua sắm và các dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng năm 2026, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Sức mua phục hồi, bán lẻ tăng tốc cùng sự bùng nổ của thương mại điện tử đang mở thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế Hà Nội.

Sức mua tăng mạnh, bán lẻ bứt tốc

Những con số mới nhất cho thấy thị trường tiêu dùng Hà Nội đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Riêng tháng 8/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 95,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng tới 16,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 60,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 63,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hàng loạt nhóm hàng ghi nhận mức tăng hai con số. Doanh thu đá quý, kim loại quý và sản phẩm liên quan tăng 26,3%; nhiên liệu khác tăng 25,2%; xăng dầu tăng 23,6%; ô tô con tăng 19,5%; lương thực, thực phẩm tăng 19,4%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 18,8%.

Tính chung 8 tháng, quy mô thị trường bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng Hà Nội đạt 708,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Riêng bán lẻ hàng hóa đạt 455 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1%. Không chỉ bán lẻ, các ngành dịch vụ cũng tiếp tục tăng trưởng. Trong 8 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,4%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 13,8%.

Người tiêu dùng mua hàng hóa tại siêu thị

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh sức cầu trong nước tiếp tục mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 8 tháng năm 2026 tăng 13,3% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,6%.

Sức mua tăng không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người dân mà còn tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng thị trường. Khi nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi, du lịch được duy trì, doanh nghiệp có thêm đầu ra cho sản phẩm, từ đó duy trì sản xuất, mở rộng kinh doanh và đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối.

Quy mô thị trường lớn cùng sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng đang tạo nên mối liên kết ngày càng rõ giữa sức mua - sản xuất - phân phối. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội xác định tiêu dùng là một trong những trụ cột quan trọng bên cạnh sản xuất và xuất khẩu.

Không gian tiêu dùng đang chuyển sang nền tảng số

Để tiếp tục khai thác sức mua của thị trường nội địa, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu dùng, lưu thông hàng hóa và phát triển thị trường trong nước cho hàng Việt.

Theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/2/2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng ngành bán buôn và bán lẻ năm 2026 từ 13,12% trở lên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng, Hà Nội tập trung kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và mở rộng thị trường trong nước.

Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến thương mại đang chuyển dần từ cách tiếp cận truyền thống sang kết hợp giữa kích cầu trực tiếp và không gian số.

Cuối tháng 8, Chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2026 và Tháng Khuyến mại số với chủ đề “Mua sắm thông minh - Kết nối số” được triển khai, kết nối chính quyền, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, nhãn hàng và người tiêu dùng.

Không chỉ hướng tới giảm giá, chương trình còn thúc đẩy mua sắm thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, trải nghiệm công nghệ tiêu dùng mới, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và quảng bá thương hiệu Việt. Cùng với các chương trình kích cầu, thương mại điện tử đang mở thêm một không gian tăng trưởng mới cho thị trường Hà Nội.

Theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 5/3/2026 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu bán lẻ thương mại điện tử chiếm khoảng 17-20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Thành phố cũng đặt mục tiêu 80% dân số tham gia mua sắm trực tuyến và tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 80%.

Với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thương mại điện tử tạo thêm kênh tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Với thị trường, đây cũng là phương thức mở rộng không gian phân phối, giúp hàng hóa tiếp cận khách hàng nhanh hơn.

Hà Nội định hướng phát triển chuỗi cung ứng thương mại điện tử đối với nông sản, sản phẩm OCOP; đồng thời kết nối doanh nghiệp sản xuất, logistics và dịch vụ thương mại điện tử nhằm tối ưu chi phí, thời gian đưa hàng hóa ra thị trường.

Giữ nhịp sức mua, tạo lực cho tăng trưởng cuối năm

Đà tăng của thị trường tiêu dùng sau 8 tháng đang tạo thêm điểm tựa cho kinh tế Hà Nội, nhất là trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động.

Khai thác hiệu quả thị trường trong nước không chỉ giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần duy trì sản xuất, kinh doanh và việc làm.

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục hướng tới bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, kiểm soát chất lượng hàng hóa, đồng thời phát triển các phương thức bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử, thanh toán số và hoạt động xúc tiến thương mại sát hơn với nhu cầu người tiêu dùng.

Nếu sức mua tiếp tục được duy trì và các kênh phân phối không ngừng mở rộng, thị trường nội địa sẽ tiếp tục là một không gian quan trọng để doanh nghiệp Hà Nội đưa sản phẩm tới người tiêu dùng, qua đó tạo thêm động lực cho thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.