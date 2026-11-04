Sức mua tăng, hàng Việt cần giữ lợi thế bằng chất lượng

Sức mua nội địa mở thêm dư địa cho hàng Việt

Những tháng cuối năm thường là thời điểm thị trường hàng hóa bước vào giai đoạn sôi động, khi nhu cầu mua sắm phục vụ tiêu dùng, lễ hội và Tết Nguyên đán tăng lên. Trong bối cảnh kinh tế duy trì đà tăng trưởng, sức mua trong nước có thêm những tín hiệu tích cực, tạo điều kiện để hàng hóa sản xuất trong nước mở rộng thị trường.

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý III-2026 ước đạt 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, con số này đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,8%, cao hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2025. Riêng lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng tiếp tục là một động lực quan trọng của thị trường trong nước.

Tại Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2026 đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 518,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6%. Với quy mô thị trường lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống và các nền tảng bán hàng trực tuyến ngày càng phát triển, Thủ đô có nhiều điều kiện để kết nối sản xuất với tiêu dùng, mở rộng đầu ra cho sản phẩm Việt.

Tuy nhiên, thị trường tăng trưởng không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều dễ dàng tìm được chỗ đứng. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn, dễ dàng so sánh giá cả, chất lượng và thông tin trước khi quyết định mua hàng. Vì vậy, cơ hội từ sức mua nội địa chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi doanh nghiệp chủ động đổi mới sản xuất, cải thiện chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sau nhiều năm triển khai, Cuộc vận động đã góp phần thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng và khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn đến thị trường trong nước. Trong giai đoạn hiện nay, trọng tâm cần chuyển mạnh từ vận động người dân lựa chọn hàng Việt sang tạo điều kiện để hàng Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và giá trị sử dụng.

Đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng

Thực tiễn triển khai Cuộc vận động tại Hà Nội cho thấy, phương thức tuyên truyền, quảng bá và kết nối tiêu thụ hàng Việt đang được đổi mới theo hướng thiết thực hơn. Nhiều địa phương đã kết hợp hoạt động trực tiếp với livestream, sàn thương mại điện tử, hỗ trợ hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận khách hàng.

Xã Thuận An tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản địa phương. Ảnh: HNM

Tại xã Thuận An, 7 phiên livestream giới thiệu sản phẩm đã thu hút hơn 617.000 lượt xem; 19 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Trong khi đó, phường Kim Liên tổ chức 18 phiên livestream, quảng bá gần 190 sản phẩm và hỗ trợ đưa 50 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đây là những cách làm cho thấy các địa phương đang chủ động tận dụng nền tảng số để mở rộng kênh tiếp cận thị trường.

Phường Kim Liên đưa các nền tảng số vào hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ảnh: HNM

Ở những địa bàn có thế mạnh sản xuất, việc quảng bá sản phẩm đặc trưng cũng được chú trọng. Xã Dương Hòa hiện có 43 sản phẩm OCOP, trong đó 19 sản phẩm đạt 4 sao và 24 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm nông sản chế biến, hàng tiểu thủ công nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua hoạt động giới thiệu, kết nối tiêu thụ.

Cùng với nỗ lực của các địa phương, thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tiếp cận phương thức kinh doanh mới. Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, kênh TikTok “OCOP Hà Nội” là những hoạt động góp phần mở rộng khả năng quảng bá sản phẩm địa phương trên môi trường số.

Tuy nhiên, quảng bá mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là sản phẩm có tạo được đơn hàng, duy trì lượng khách hàng và hình thành thị trường tiêu thụ ổn định hay không. Trong quá trình kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại các địa phương, Ban Chỉ đạo thành phố cũng đặt ra yêu cầu đánh giá hiệu quả livestream và thương mại điện tử bằng kết quả tiêu thụ thực tế, số cơ sở được hỗ trợ và khả năng kết nối thị trường, thay vì chỉ căn cứ vào số phiên tổ chức hay lượt xem.

Từ thực tiễn này, có thể thấy việc đổi mới Cuộc vận động cần hướng đến mối liên kết chặt chẽ hơn giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Các địa phương cần lựa chọn sản phẩm có tiềm năng để tập trung hỗ trợ, từ hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc đến kết nối với siêu thị, doanh nghiệp phân phối và các kênh bán hàng trực tuyến. Khi sản phẩm có đầu ra ổn định, cơ sở sản xuất mới có điều kiện duy trì hoạt động và đầu tư nâng cao chất lượng.

Cạnh tranh bằng giá trị, giữ niềm tin người tiêu dùng

Thị trường trong nước có quy mô lớn và sức mua đang được cải thiện, song hàng Việt cũng đứng trước áp lực cạnh tranh ngày càng rõ nét. Người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn từ hàng hóa sản xuất trong nước đến sản phẩm nhập khẩu. Sự khác biệt về chất lượng, giá bán, mẫu mã, dịch vụ và mức độ minh bạch thông tin đều có thể ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.

Trong bối cảnh đó, lợi thế của hàng Việt không thể chỉ dựa vào tâm lý ưu tiên hàng sản xuất trong nước. Điều quyết định vẫn là khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm chất lượng ổn định, giá cả hợp lý và tạo dựng niềm tin lâu dài. Doanh nghiệp cần đầu tư cho nghiên cứu thị trường, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, thiết kế bao bì và xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, việc công khai thông tin về nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình sản xuất cần được coi là yêu cầu quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh.

Đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, yêu cầu về an toàn và truy xuất nguồn gốc càng có ý nghĩa. Những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ cần được hỗ trợ hoàn thiện tiêu chuẩn, nhãn mác, bao bì và phương thức phân phối để sản phẩm có thể tiếp cận rộng rãi hơn với người mua.

Cùng với nỗ lực từ phía doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt. Các chương trình hội chợ, tuần hàng, điểm bán hàng Việt cần được tổ chức có trọng tâm, lựa chọn sản phẩm bảo đảm chất lượng, nguồn cung ổn định và mức giá phù hợp. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, phòng, chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng cũng cần được tăng cường nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp chân chính.

Với Hà Nội, việc triển khai Cuộc vận động cần gắn với thế mạnh và đặc điểm của từng địa bàn. Mỗi xã, phường cần xác định rõ sản phẩm tiềm năng, cơ sở sản xuất cần hỗ trợ và phương thức kết nối phù hợp; đồng thời đánh giá hiệu quả bằng kết quả tiêu thụ thực tế, tránh chạy theo số lượng hoạt động mà chưa quan tâm đúng mức đến đầu ra sản phẩm.

Những chuyển động của thị trường trong 9 tháng năm 2026 mở ra cơ hội mới cho hàng Việt, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và năng lực cạnh tranh. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới, cơ quan quản lý hỗ trợ đúng nhu cầu, hệ thống phân phối được mở rộng và quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ có thêm nền tảng để đi vào chiều sâu. Khi ấy, hàng Việt được lựa chọn không chỉ bởi tinh thần ủng hộ sản xuất trong nước, mà trước hết bởi chất lượng, uy tín và giá trị thiết thực trong đời sống mỗi người dân.