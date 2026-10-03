Sức mua 'rớt thảm', xe sang cũ chạy lướt cắt lỗ cả tỷ đồng vẫn ế ẩm

Thị trường ô tô đã qua sử dụng đang trải qua giai đoạn khó khăn, trong đó phân khúc xe sang chịu áp lực rõ rệt khi giá xe mới liên tục được điều chỉnh giảm. Nhiều mẫu xe sang dù mới sử dụng vài năm, thậm chí chỉ chạy vài nghìn km, đang được các đơn vị kinh doanh giảm giá hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm người mua.

Tình trạng này xuất hiện ở nhiều thương hiệu và không chỉ xảy ra với những mẫu xe đời sâu. Một số xe sản xuất năm 2021-2023, thậm chí xe đời 2025 mới chạy hơn 3.000 km, cũng phải giảm giá mạnh để tìm khách.

Hàng loạt xe sang chạy lướt hạ giá tiền tỷ

Một trong những mẫu xe đang được rao bán với mức giảm đáng kể là Toyota Land Cruiser LC300 sản xuất năm 2021, phiên bản nhập khẩu Trung Đông. Chiếc xe từng được showroom xe sang ở Cầu Giấy, Hà Nội mua vào với giá 5,3 tỷ đồng, nhưng hiện được rao bán ở mức hơn 4 tỷ đồng, tức giảm khoảng 1 tỷ đồng so với trước đây.

Toyota Land Cruiser LC300 sản xuất năm 2021, phiên bản nhập khẩu Trung Đông. Chiếc xe từng được showroom xe sang ở Cầu Giấy, Hà Nội mua vào với giá 5,3 tỷ đồng.

Land Cruiser là mẫu SUV Nhật Bản được nhiều doanh nhân và người có điều kiện tại Việt Nam ưa chuộng. Với xe phân phối chính hãng, giá niêm yết hiện từ 4,58 tỷ đồng đối với bản máy xăng và từ 4,71 tỷ đồng đối với bản hybrid.

Một mẫu SUV khác cũng đang được rao bán thấp hơn đáng kể so với giá vốn là Mercedes-AMG G63 đời 2020. Chiếc xe màu đen, nội thất đỏ, có ODO khoảng 40.000 km và được mô tả còn đẹp, nguyên bản. Xe từng được mua vào với giá khoảng 7 tỷ đồng, hiện chào bán ở mức 6,2 tỷ đồng.

Mercedes-AMG G63 đời 2020.

Mercedes-AMG G63 từng tạo cơn sốt tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2021 khi liên tục được nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và người nổi tiếng lựa chọn. Ở thời điểm đó, giá xe G63 mua mới dao động khoảng 11-13 tỷ đồng.

Range Rover Vogue đời 2018, ngoại thất màu đen, nội thất nâu, cũng nằm trong nhóm xe phải giảm giá mạnh. Chiếc xe từng được mua vào với giá hơn 4 tỷ đồng và hiện được rao bán với giá hơn 3 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là Lexus RX350 F Sport phiên bản đặc biệt đời 2021. Xe được đại lý xe sang cũ ở TP HCM mua về từ tháng 6/2026, thời điểm đó rao bán với giá 3,399 tỷ đồng. Hiện giá xe đã giảm xuống còn 2,999 tỷ đồng nhưng vẫn chưa tìm được khách mua.

Lexus RX350 F Sport phiên bản đặc biệt đời 2021.

Cùng cảnh ngộ, Mercedes-AMG C43 đời 2023 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Theo đại lý, vào khoảng tháng 3/2026, mẫu xe này vẫn có thể bán với giá hơn 1,9 tỷ đồng. Hiện giá chào bán chỉ còn hơn 1,7 tỷ đồng.

Mercedes-AMG C43 đời 2023.

Những trường hợp trên cho thấy mức giảm giá của xe sang cũ không chỉ tính bằng vài chục hay vài trăm triệu đồng. Với các mẫu xe có giá trị lớn, mỗi lần điều chỉnh giá có thể khiến chủ xe hoặc đại lý chịu khoản chênh lệch lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.

Sức mua xe sang giảm "thê thảm", đại lý ngại nhập xe

Đại diện một đại lý chuyên kinh doanh xe sang chạy lướt tại Hà Đông, Hà Nội, cho biết sức mua trên thị trường hiện rất yếu. Theo người này, tình trạng giảm giá đang diễn ra trên diện rộng, nhưng dù đã chấp nhận cắt lỗ, nhiều chiếc xe vẫn không bán được.

Chủ một showroom xe sang nổi tiếng tại Cầu Giấy, Hà Nội cũng nhận định thị trường hiện rất khó khăn. Nhiều mẫu xe đang được đại lý cắt lỗ cả tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm khách.

"Tất cả các xe đều hạ giá, cắt lỗ hết mà không bán được. Nếu cứ tình hình như này thì thị trường bị tê liệt mất, chúng tôi không dám nhập xe để bán vì xe nào cũng lỗ như này. Chưa bao giờ thị trường xe như này", đại diện showroom chia sẻ.

Theo người này, xe sang đang chịu tác động từ việc giá xe mới giảm nhanh. Khi xe mới được điều chỉnh giá, xe đã qua sử dụng cũng buộc phải giảm theo để duy trì khoảng cách giá với xe mới.

Đánh giá về thị trường hiện nay, anh Lê Nguyễn Tuấn, admin một nhóm xe sang chạy lướt nổi tiếng tại Việt Nam cho rằng thị trường xe sang cũ hiện sụt giảm nghiêm trọng, một phần nguyên nhân đến từ lượng xe mới tồn kho của các hãng.

Theo anh Tuấn, một số mẫu xe mới sản xuất từ năm trước (VIN cũ) đang được hãng giảm giá sâu để giải phóng tồn kho. Chẳng hạn, Mercedes-Benz GLC300 VIN 2025 đang có mức giảm khoảng 600 triệu đồng. Khi giá xe mới giảm mạnh, mặt bằng giá xe cũ lập tức chịu ảnh hưởng.

Không chỉ tác động từ phía nguồn cung, sức mua cũng là vấn đề lớn. Theo anh, trong bối cảnh khách hàng có xu hướng hạn chế chi tiêu, ô tô - một tài sản tiêu dùng không thiết yếu có thể là một trong những khoản được cân nhắc bán ra khi chủ xe gặp khó khăn tài chính.

Về sức mua hiện tại, anh Tuấn ước tính chỉ còn khoảng 10% so với trước đây. Đồng thời, một bộ phận khách hàng có xu hướng chuyển sang các mẫu xe phổ thông hơn, bởi nhu cầu đi lại vẫn còn nhưng khả năng chi tiêu cho ô tô giảm.

Những diễn biến trên đang khiến thị trường xe sang cũ rơi vào thế khó. Giá xe phải giảm để cạnh tranh với xe mới, trong khi lượng khách có khả năng và sẵn sàng chi tiền cho những chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng lại hạn chế.

Với các đại lý kinh doanh xe sang chạy lướt, áp lực vì thế không chỉ nằm ở việc bán được xe mà còn ở quyết định nhập xe mới. Khi giá xe liên tục biến động và những chiếc xe đang có trong kho đã phải cắt lỗ sâu, việc tiếp tục bỏ vốn nhập xe để bán lại trở nên rủi ro hơn.