Sức mua ô tô đang tăng trưởng tích cực

Nội dung toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút của năm 2026 cho thấy bức tranh kinh doanh không còn duy trì sự đồng đều ở các nhóm sản phẩm truyền thống.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên và nhóm nhà nhập khẩu thuộc hệ thống thống kê đạt 246.935 xe sau 8 tháng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, sức nóng của thị trường thực tế đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của nguồn cung xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ về nguồn cung và doanh số trong 9 tháng đầu năm 2026, đặt ra cục diện cạnh tranh mới giữa các hãng

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 138.854 xe, tăng 20%, chiếm khoảng 56% thị phần trong nhóm thống kê của VAMA và vượt xa tốc độ tăng trưởng 2% của xe lắp ráp trong nước (đạt 108.081 xe). Động lực này tiếp tục được duy trì sang tháng 9.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng đạt 27.514 xe, tăng 42,2% so với tháng trước và tăng 59,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, cả nước nhập khẩu 195.547 xe với tổng trị giá 4,463 tỷ USD, tăng lần lượt 26,2% và 30,7%.

Song song đó, sản lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước 9 tháng cũng ước đạt 416.400 xe, tăng 24,8% so với cùng kỳ, tạo ra dư địa lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng.

Điểm nhấn lớn nhất định hình lại cục diện thị trường năm nay lại thuộc về sự tham gia của phân khúc xe điện, với đại diện nổi bật là VinFast nằm ngoài hệ thống thống kê truyền thống của VAMA.

Dữ liệu tổng hợp từ BestSellingCarsBlog cho thấy, khi gộp chung nhóm VAMA, Hyundai và VinFast, quy mô thị trường 8 tháng đạt tới 436.333 xe, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Riêng VinFast đã bàn giao 154.073 ô tô điện trong 8 tháng, trong đó riêng tháng 8 đạt 20.161 xe.

Các dòng xe cỡ nhỏ, xe đô thị và xe phục vụ gia đình hay kinh doanh như VF 3 (dẫn đầu tháng 8 với 6.453 xe, lũy kế 35.798 xe), Limo Green (34.991 xe), hay VF 5 và Herio Green (27.948 xe) cho thấy xe điện tại Việt Nam đã vươn rộng ra ngoài nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao.

Bên cạnh xe thuần điện, hệ truyền động hybrid cũng đang vươn lên thành một cực tăng trưởng đáng chú ý. Theo công bố từ Toyota Việt Nam, hãng đạt tổng doanh số hơn 55.700 xe sau 9 tháng, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 9 đạt 7.114 xe.

Đáng chú ý, doanh số xe hybrid của hãng trong 9 tháng đạt hơn 11.180 xe, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Việc các dòng xe có nhu cầu cao như Yaris Cross, Innova Cross hay Corolla Cross tích hợp phiên bản hybrid cho thấy xu hướng này đã vượt ra ngoài vai trò sản phẩm bổ sung, trở thành lựa chọn trung gian tối ưu cho khách hàng muốn tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải nhưng chưa chuyển hẳn sang xe điện.

Sự chuyển dịch về công nghệ động lực diễn ra song song với xu hướng ưa chuộng kiểu dáng gầm cao. Dữ liệu VAMA ghi nhận SUV tiếp tục là nhóm xe du lịch bán chạy nhất của các thành viên trong tháng 8 với 4.739 xe, vượt qua crossover, MPV và sedan.

Điều này thúc đẩy các hãng xe chủ động đưa công nghệ hybrid và điện hóa vào ngay các dòng xe chủ lực đang có nhu cầu cao trên thị trường.

Dù vậy, xe động cơ đốt trong truyền thống chưa mất đi dư địa tăng trưởng đối với những nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng thực tế cao.

Đơn cử như Mitsubishi ghi nhận 3.209 xe bán ra trong tháng 8, trong đó mẫu bán tải Triton đạt 1.145 xe - mức cao nhất từ trước đến nay của dòng xe này tại Việt Nam. Sự góp mặt của Triton, Xpander, Xforce trong top các dòng xe bán chạy chứng minh các sản phẩm phục vụ sát sao nhu cầu gia đình và kinh doanh vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc.

Bước vào giai đoạn cuối năm, khi áp lực từ tháng Ngâu qua đi và nguồn cung dồi dào hơn, thị trường ô tô đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt bằng chính sách giá và ưu đãi bán hàng.

Sự phân hóa rõ rệt giữa xe xăng, xe điện và hybrid đòi hỏi các nhà sản xuất phải liên tục bám sát nhu cầu thực tế của người tiêu dùng để duy trì vị thế cạnh tranh.