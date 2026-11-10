Sức mua khởi sắc, cà phê tăng 600 đồng/kg bất chấp áp lực thế giới

Ghi nhận tại thị trường nội địa cho thấy bức tranh giao dịch vô cùng sôi động khi sắc xanh bao trùm toàn bộ khu vực Tây Nguyên. Giá cà phê trung bình toàn vùng hiện đã đạt mức 85.100 đồng/kg. Cụ thể, tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, các đại lý thu mua đồng loạt điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, đưa giá cà phê giao dịch lên mức 85.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng ở các địa phương thuộc Tây Nguyên.

Tại Lâm Đồng, dù vẫn nằm ở nhóm vùng giá thấp nhất khu vực, giá thu mua cũng đã tăng thêm 500 đồng/kg, vượt mốc 84.500 đồng/kg. Đáng chú ý nhất là tại Đắk Nông (cũ), địa phương này tiếp tục dẫn đầu toàn vùng về biên độ tăng lẫn mặt bằng giá tuyệt đối khi nhích thêm 600 đồng/kg, đạt mức 85.300 đồng/kg. Mức giá này đang mang lại tâm lý tương đối phấn khởi cho bà con nông dân trước thời điểm chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch.

Trái ngược hoàn toàn với diễn biến khởi sắc ở thị trường nội địa, các sàn giao dịch cà phê lớn trên thế giới lại trải qua một phiên chịu áp lực bán tháo tương đối rõ nét. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London (ICE Futures Europe) giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 3 USD/tấn (tương đương giảm 0,09%), đóng cửa ở mức 3.282 USD/tấn. Các kỳ hạn giao xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng chìm trong sắc đỏ, lần lượt giảm 3 USD và 5 USD, giao dịch quanh mức 3.267 USD/tấn và 3.238 USD/tấn.

Trên sàn New York (ICE Futures US), diễn biến điều chỉnh của giá cà phê Arabica thậm chí còn diễn ra gay gắt hơn. Hợp đồng giao tháng 12/2026 sụt giảm tới 7,05 cent/pound (tương đương giảm 2,52%), lùi về mức 272,95 cent/pound. Xu hướng giảm điểm này lan rộng sang tất cả các kỳ hạn giao tháng 3/2027 và tháng 5/2027 với mức giảm phổ biến từ 4,8 đến 5,05 cent/pound.

Phân tích về hiện tượng "ngược dòng" đầy bất ngờ của giá cà phê trong nước, giới chuyên gia ngành hàng cho rằng sự lệch pha này đến từ lực cầu nội địa. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu và cơ sở chế biến đang gấp rút đẩy mạnh thu mua nhằm hoàn thành các đơn hàng giao xa đã ký kết trước đó. Bên cạnh đó, nguồn cung cà phê tồn kho từ vụ cũ trong dân và các kho thương mại hiện đã cạn kiệt, khiến áp lực thiếu hụt nguồn cung cục bộ xuất hiện rõ rệt trước khi hàng vụ mới chính thức ra thị trường với số lượng lớn.

Đánh giá chung về bức tranh tổng thể, diễn biến sụt giảm trên sàn quốc tế chủ yếu mang tính chất kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng. Việc nhà đầu tư tranh thủ chốt lời cùng với những thông tin tích cực về thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm của Brazil đã tạm thời đè nặng lên đà tăng của cả Robusta lẫn Arabica.

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường cà phê trong nước sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và tích lũy trong khoảng giá từ 84.500 - 86.000 đồng/kg. Áp lực giảm giá diện rộng là khó xảy ra do nguồn cung chưa thực sự bùng nổ, tuy nhiên đà tăng mạnh cũng sẽ bị kìm hãm bởi tâm lý nghe ngóng của các bên khi vụ thu hoạch rộ đang đến gần.

Các doanh nghiệp và HTX cần chủ động cân đối phương án tài chính, quản trị rủi ro tỷ giá cũng như bám sát tiến độ thu hoạch thực tế để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn chuyển giao mùa vụ này.