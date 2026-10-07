Sức mua hàng xa xỉ tại Mỹ giảm tháng thứ ba liên tiếp

Dữ liệu của ngân hàng Citi (Mỹ) cho thấy người tiêu dùng nước này đang thắt chặt chi tiêu hơn trong bối cảnh lo ngại về triển vọng kinh tế và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra.

Một gia đình đi mua sắm tại trung tâm thương mại Tanger Outlets ở bang Maryland (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Dù nhóm khách hàng giàu có vẫn duy trì sức mua khá tốt đối với hàng xa xỉ, nhưng mức chi tiêu chung cho các thương hiệu xa xỉ đã giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong các nhóm hàng, chi tiêu cho đồ da và quần áo may sẵn tăng so với tháng trước, trong khi đồng hồ và trang sức tiếp tục giảm mạnh.

Xu hướng này là tín hiệu không mấy tích cực đối với các tập đoàn xa xỉ, vốn đang kỳ vọng thị trường Mỹ sẽ bù đắp cho tình trạng kinh doanh khó khăn ở những khu vực khác. Theo Citi, những thương hiệu có nhiều khách hàng giàu có vẫn có thể duy trì sức mua tốt hơn, bởi tài sản của nhóm này đang tăng nhờ thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Morgan Stanley cảnh báo đà giảm chi tiêu tại Mỹ khiến các thương hiệu xa xỉ khó tăng trưởng trở lại sau hai năm liên tiếp suy giảm. Công ty này dự báo nhu cầu tại Mỹ sẽ tiếp tục yếu khi các tập đoàn trong ngành lần lượt công bố kết quả kinh doanh.