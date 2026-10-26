Sức mua của khách Trung Quốc suy giảm: Doanh thu của LVMH, Hermès và Gucci lao dốc

Kết quả kinh doanh công bố trong tháng này của LVMH, Hermès và Kering, công ty sở hữu thương hiệu Gucci, đều thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Diễn biến này cho thấy triển vọng phục hồi của ngành vẫn chưa rõ ràng, bất chấp các dự báo lạc quan trước đó.

Ngoài 3 tập đoàn trên, danh sách 6 doanh nghiệp có vốn hóa sụt giảm còn bao gồm Richemont, Prada và Moncler. Trong đó, LVMH và Hermès chịu tổn thất lớn nhất, với giá trị vốn hóa lần lượt giảm 131,6 tỷ euro và 93,3 tỷ euro.

Một cửa hàng Louis Vuitton trong trung tâm thương mại tại Thâm Quyến. Ảnh: Cheng Xin/Getty Images.

Trong hơn một thập kỷ, người tiêu dùng Trung Quốc là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành hàng xa xỉ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và thị trường chứng khoán suy yếu đã khiến người dân thận trọng hơn trong chi tiêu. Tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ hàng tháng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ đạt trung bình dưới 0,5% trong sáu tháng qua.

Ông Luca Solca, chuyên gia phân tích tại Bernstein, cho biết sự phục hồi của nhóm khách hàng xa xỉ Trung Quốc mà các doanh nghiệp kỳ vọng đã chững lại, kéo theo kết quả kinh doanh kém khả quan, giá cổ phiếu giảm và buộc các tập đoàn phải xem xét lại chiến lược.

Tại LVMH, doanh số mảng thời trang và đồ da – phân khúc chủ lực của tập đoàn – giảm khoảng 15% đối với nhóm khách hàng Trung Quốc trên toàn cầu. Giám đốc tài chính Cécile Cabanis cho biết phần lớn mức sụt giảm xuất phát từ nhóm khách hàng này, nhưng chưa thể xác định khi nào nhu cầu sẽ phục hồi.

Tình hình tại Kering còn khó khăn hơn. Doanh số bán hàng cho người tiêu dùng Trung Quốc của tập đoàn, chủ sở hữu Gucci, Saint Laurent và Bottega Veneta, giảm 15-20% trong quý III, so với mức giảm khoảng 15% trong quý trước.

Ngay cả Hermès, thương hiệu vốn có khả năng chống chịu tốt trước những biến động thị trường, cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Doanh số toàn cầu của mảng thời trang may sẵn và phụ kiện giảm 2%. Theo Giám đốc tài chính Eric du Halgouët, thị trường chứng khoán Trung Quốc suy yếu và các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tài sản ở nước ngoài đang khiến người tiêu dùng thận trọng hơn.

Áp lực còn gia tăng khi giới chức Trung Quốc bắt đầu thu thuế 20% đối với cổ tức và tiền lãi từ các quỹ tín thác ở nước ngoài. Trong khi đó, chỉ số CSI 300, theo dõi 300 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Trung Quốc, giảm 19% trong bốn tháng qua, tương đương hơn 2.000 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Tại Mỹ, thị trường từng hỗ trợ ngành hàng xa xỉ hồi đầu năm, nhưng nhu cầu cũng có dấu hiệu hạ nhiệt. Dữ liệu thẻ tín dụng của Citi cho thấy chi tiêu cho hàng xa xỉ giảm ít nhất 4% trong cả ba tháng 7, 8 và 9, trong bối cảnh thị trường chứng khoán chững lại và giá nhiên liệu tăng cao.

Dù vậy, bức tranh toàn ngành không hoàn toàn tiêu cực. Doanh số túi Birkin và các dòng túi cao cấp khác của Hermès tăng 10,8%, trong khi các thương hiệu trang sức như Tiffany của LVMH và Boucheron của Kering ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hai chữ số trong quý vừa qua.

Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp cũng ngày càng rõ nét. Hermès cho biết khách hàng Mỹ vẫn duy trì chi tiêu ổn định, trong khi Kering chịu sức ép lớn hơn do phụ thuộc nhiều vào nhóm khách hàng có thu nhập trung bình, những người mong muốn sở hữu hàng xa xỉ nhưng nhạy cảm hơn với biến động kinh tế.

Trong bối cảnh các thị trường chủ chốt chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, ông Solca cho rằng phần lớn doanh nghiệp xa xỉ chỉ còn cách cải thiện hiệu quả hoạt động và chờ đợi khách hàng quay trở lại.