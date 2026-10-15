Sức mua chung cư mới tại Hà Nội giảm mạnh, lượng bán lao dốc 52%

Thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận sự suy giảm rõ rệt về lượng giao dịch trong quý III, trong bối cảnh giá bán vẫn cao và nguồn cung mới tiếp tục gia tăng. Theo các đơn vị tư vấn bất động sản, người mua ngày càng thận trọng trước áp lực tài chính, trong khi phần lớn sản phẩm mở bán mới thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Mặt bằng giá căn hộ cao cùng chi phí vay vốn gia tăng đang gây sức ép lên lượng giao dịch trên thị trường. Ảnh: VGP/Thùy Chi.

Báo cáo quý III của Avison Young cho thấy giá căn hộ sơ cấp bình quân tại Hà Nội đạt khoảng 4.180 USD mỗi m2, tương đương 108 triệu đồng. Sau giai đoạn tăng mạnh từ cuối năm 2025 đến nửa đầu năm nay, giá bán trong quý vừa qua chỉ tăng khoảng 1,5-2,3%.

Tại các khu đô thị vệ tinh phía đông và phía tây, căn hộ cao cấp mới có giá khoảng 3.300-4.500 USD mỗi m2. Trong khi đó, giá căn hộ tại khu vực nội đô và Tây Hồ Tây dao động từ 5.500 đến 9.800 USD mỗi m2.

Với mặt bằng giá này, khả năng chi trả trở thành trở ngại đối với nhiều người mua nhà. Avison Young ghi nhận khoảng 31% nguồn cung căn hộ sơ cấp được bán trong quý III, thấp hơn nhiều so với mức 70-80% cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ Knight Frank cũng cho thấy thị trường giảm tốc. Tỷ lệ bán được của nguồn cung mới và hàng tồn kho trong quý còn 38%, thấp nhất kể từ năm 2024. Tổng lượng căn hộ giao dịch giảm 40% so với quý trước và 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi lượng giao dịch đi xuống, nguồn cung mới vẫn được bổ sung. Hà Nội có hơn 3.200 căn hộ mở bán trong quý III, nâng tổng số căn hộ sơ cấp đang được chào bán lên gần 11.500 căn, theo Avison Young.

Đáng chú ý, hơn 80% nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, chủ yếu tập trung tại khu vực phía đông và phía tây thành phố. Nguồn cung căn hộ trung cấp và bình dân gần như không có, khiến người mua có ngân sách hạn chế ít lựa chọn hơn trên thị trường sơ cấp.

Áp lực tài chính còn đến từ chi phí vay vốn. Lãi suất cho vay mua nhà thả nổi được ghi nhận ở mức 12-15% mỗi năm. Với những khách hàng phải sử dụng vốn vay để mua căn hộ, mức lãi suất này làm tăng khoản trả nợ định kỳ và khiến quyết định mua nhà cần được cân nhắc kỹ hơn.

Ở thị trường thứ cấp, người mua có sẵn tiền mặt đang có lợi thế trong quá trình thương lượng. Theo Avison Young, một số chủ nhà đã hết thời gian ân hạn nợ gốc chấp nhận giảm giá khoảng 8-12% để tìm người mua. Diễn biến này cho thấy áp lực tài chính có thể khiến một bộ phận chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để cải thiện dòng tiền.

Thị trường đang có sự khác biệt giữa giá chào bán và khả năng chi trả của khách hàng. Trong khi nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phân khúc giá cao, lượng căn hộ giao dịch giảm mạnh và một số chủ nhà trên thị trường thứ cấp phải giảm giá. Giá bán, lãi suất và cơ cấu sản phẩm vì vậy tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua chung cư tại Hà Nội.

Video: Sức mua chung cư mới ở Hà Nội giảm đến 50%. Nguồn: Nhân Dân